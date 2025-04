Przygotuj się na kryzys: Zapasy na 72 godziny (żywność, leki, woda). Apel Unii Europejskiej

Unia Europejska zachęca do gromadzenia podstawowych zapasów (żywność, leki, woda) na co najmniej 72 godziny w razie sytuacji kryzysowej. Okazuje się bowiem, że według badań Eurobarometru obecnie 50 proc. obywateli UE po trzech dniach pozostałoby bez wody i jedzenia. Co zawiera nowa unijna strategia pod hasłem „Unia Gotowości”?