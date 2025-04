Emerytury stażowe: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Czy rząd zgodzi się na zmiany?

Emerytury stażowe mogą się urzeczywistnić. Lewica i Solidarność walczą o zmiany, które mają umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy. Czy obecny rząd w końcu przychyli się do tych postulatów?

Emerytury stażowe mają szansę wejść w życie – minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że spotka się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, by przekonać go do poparcia projektów wprowadzających takie rozwiązania. Lewica i Solidarność dążą do umożliwienia wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom z długim stażem pracy – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Czy rząd zdecyduje się poprzeć te zmiany? To pytanie wzbudza wiele emocji i szerokie zainteresowanie społeczne.

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych w Sejmie

Obecnie w Sejmie procedowane są dwa projekty – pierwszy zgłoszony przez Lewicę, drugi opracowany przez NSZZ „Solidarność”. Oba dotyczą wprowadzenia emerytur stażowych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, objętych nowym systemem emerytalnym. Kluczowym kryterium ma być osiągnięcie określonego stażu składkowego i nieskładkowego – 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.

Co istotne, proponowane zmiany miałyby umożliwić przejście na emeryturę bez względu na wiek, pod warunkiem spełnienia wymogu stażu pracy. To rozwiązanie miałoby szczególne znaczenie dla osób, które ze względu na długi okres pracy zawodowej, często w trudnych warunkach, nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej do osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego.

Stanowisko Lewicy – jednoznaczne poparcie dla emerytur stażowych

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jasno zadeklarowała pod koniec ubiegłego tygodnia, że kierowane przez nią ministerstwo popiera wprowadzenie emerytur stażowych. W rozmowie z TVP Info poinformowała, że w ostatnią środę kwestia ta była omawiana podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W tym tygodniu planuje spotkać się w tej sprawie z ministrem finansów.

– Stanowisko Lewicy i ministerstwa, którym kieruję, jest jasne – jesteśmy zwolennikami wprowadzenia emerytur stażowych – podkreśliła Dziemianowicz-Bąk. – Jeszcze w tym tygodniu spotkam się z ministrem finansów i będę go przekonywała do pozytywnego stanowiska wobec tych projektów – dodała.

Apel Solidarności – głos pracowników z wieloletnim stażem

Nie tylko Lewica dąży do wprowadzenia emerytur stażowych. Również NSZZ „Solidarność” od dłuższego czasu zabiega o przyjęcie zmian, które byłyby korzystne dla osób z długim stażem pracy. W lutym 2024 roku Sejm przeprowadził pierwsze czytanie obu projektów, co oznacza, że temat znajduje się na agendzie politycznej.

Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, wielokrotnie apelował o dalsze procedowanie zmian. Argumentował, że wiele osób z wieloletnim stażem pracy, szczególnie w zawodach wymagających znacznego wysiłku fizycznego lub umysłowego, nie jest w stanie kontynuować pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wprowadzenie emerytur stażowych miałoby stanowić odpowiedź na te potrzeby.

Tabela: Propozycje dotyczące emerytur stażowych

Kryterium Szczegóły Projekt Lewicy i Solidarności 35 lat stażu pracy dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn Rocznik objęty Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku Warunek dodatkowy Brak wymogu osiągnięcia wieku emerytalnego Cel wprowadzenia zmian Ochrona pracowników z długim stażem pracy

Aktualny wiek emerytalny w Polsce – co może się zmienić?

Od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązuje wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla wielu osób, szczególnie tych z długim stażem pracy, kontynuowanie aktywności zawodowej do tego momentu jest trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Proponowane zmiany dotyczące emerytur stażowych mają na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom, które pracowały przez określoną liczbę lat. To rozwiązanie miałoby szczególne znaczenie dla tych, którzy ze względu na długotrwałe obciążenie pracą fizyczną lub psychiczną odczuwają pogorszenie stanu zdrowia i sprawności.

Czy minister finansów poprze propozycje Lewicy i Solidarności?

Spotkanie między minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk a ministrem finansów Andrzejem Domańskim może okazać się istotne dla dalszego losu proponowanych zmian. Przekonanie ministra finansów do poparcia emerytur stażowych może zdecydować o tym, czy projekty zostaną przyjęte i wdrożone w życie.

Nie jest jednak jasne, jakie stanowisko zajmie minister Domański. Wprowadzenie emerytur stażowych może wiązać się z kosztami dla budżetu państwa, co może budzić opór ze strony Ministerstwa Finansów. Jednak silne poparcie ze strony Lewicy i Solidarności może wpłynąć na decyzję rządu.

Czy emerytury stażowe zostaną wprowadzone?

Czy propozycje Lewicy i Solidarności doczekają się realizacji? To pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Pewne jest jednak, że temat emerytur stażowych budzi duże zainteresowanie społeczne i polityczne. Warto śledzić dalszy rozwój wydarzeń oraz stanowiska poszczególnych stron.

Wprowadzenie emerytur stażowych może okazać się przełomowe dla wielu osób, które przez dekady ciężko pracowały i teraz oczekują godnego zakończenia kariery zawodowej. Kolejne tygodnie pokażą, czy te oczekiwania zostaną spełnione.

Co zawiera zawierają projekty ustaw o emeryturach stażowych?

Projekt autorstwa Lewicy, czyli poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej, druk nr 187:

Ma na celu wprowadzenie emerytury stażowej, umożliwiającej wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Nowe przepisy mają być alternatywą dla obecnego systemu, który uzależnia nabycie prawa do emerytury wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Najważniejsze założenia projektu ustawy obejmują:

wprowadzenie emerytur stażowych dla osób z długim stażem pracy ,

, możliwość przejścia na emeryturę niezależnie od wieku ,

, wprowadzenie przepisów uwzględniających sytuację osób pracujących w trudnych warunkach.

Podobne rozwiązania przewiduje projekt przegotowany przez NSZZ „Solidarność”. Jest to obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, druk nr 27.

Podstawa prawna Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej. Druk nr 187.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Druk nr 27.