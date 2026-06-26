REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Palenie gałęzi na własnej posesji 2026. Czy można palić gałęzie w ogrodzie? Jaka kara za palenie gałęzi na działce? Co mówią przepisy 2026?

Palenie gałęzi na własnej posesji 2026. Czy można palić gałęzie w ogrodzie? Jaka kara za palenie gałęzi na działce? Co mówią przepisy 2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 czerwca 2026, 07:03
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czy można palić gałęzie na własnej posesji w 2026?
Czy można palić gałęzie na własnej posesji w 2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Palenie gałęzi i liści, nawet na własnej posesji, może skończyć się mandatem. Zakaz obowiązuje nie tylko w miastach, ale też na wsiach i działkach rekreacyjnych. Sprawdź, co grozi za spalanie gałęzi w 2026 roku i gdzie zgłosić uciążliwego sąsiada, który zadymia okolicę.

rozwiń >

Palenie gałęzi na własnej posesji 2026

Na podstawie Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, spalanie odpadów roślinnych, takich jak gałęzie, liście czy trawa, poza specjalistycznymi spalarniami – jest w Polsce nielegalne. Artykuł 191 tej ustawy przewiduje sankcje dla osób, które dokonują tzw. termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią, co oznacza, że rozpalanie ogniska z gałęzi na własnym podwórku może zakończyć się mandatem, grzywną, a w skrajnych przypadkach – postępowaniem sądowym.

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy te obejmują cały kraj, zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie. Zakaz dotyczy posesji prywatnych, ogrodów, działek rekreacyjnych, a także ogródków działkowych (ROD), gdzie regulamin dodatkowo zabrania palenia jakichkolwiek odpadów zielonych.

Ponadto, art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich, co obejmuje uciążliwości związane z dymem ze spalania odpadów roślinnych.  

Dodatkowo, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, a palenie gałęzi, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zabrania m.in.:

REKLAMA

  • rozpalania ognia w miejscach, gdzie może dojść do zapalenia materiałów palnych,
  • składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu. 

Palenie gałęzi na własnej posesji – kary 2026?

Nielegalne palenie odpadów roślinnych może skutkować:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • mandatem do 500 zł – w przypadku zgłoszenia przez sąsiada lub interwencji straży miejskiej.
  • grzywną do 5000 zł – gdy spalanie powoduje uciążliwe zadymienie lub narusza przepisy środowiskowe.
  • karą do 30 000 zł – za poważne naruszenie prawa, np. spalanie toksycznych materiałów lub odpadów przemysłowych.
  • postępowaniem sądowym – jeżeli spalanie stwarza realne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, albo ryzyko pożaru.

Uprawnione do nakładania kar są: straż miejska, policja oraz Inspekcja Ochrony Środowiska.

Sąsiad pali gałęzie na swojej działce i zadymia okolicę? Co zrobić?

Zadymienie z sąsiedztwa jest uciążliwe? Masz prawo reagować. Najpierw porozmawiaj z sąsiadem i spróbuj wyjaśnić sprawę polubownie. Jeśli to nie pomoże, zgłoś sytuację do straży miejskiej, gminnej lub policji – spalanie odpadów jest wykroczeniem. Gdy problem się powtarza, możesz rozważyć kroki cywilne, powołując się na art. 144 Kodeksu cywilnego, który nakazuje powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z cudzej nieruchomości tzw. immisje.

Spalanie gałęzi przez sąsiada - gdzie zgłosić?

  • Straż miejska lub gminna – może natychmiast interweniować.
  • Policja – jeśli w okolicy nie ma straży.
  • Wydział ochrony środowiska w urzędzie gminy/miasta – może wszcząć postępowanie administracyjne.

Kiedy można palić gałęzie na działce?

Choć ogólny zakaz obowiązuje, istnieją nieliczne wyjątki:

  • Wyznaczone strefy w niektórych gminach – niektóre samorządy lokalne dopuszczają spalanie zielonych odpadów w określonych warunkach.
  • W wyjątkowych sytuacjach rolnicy mogą spalać resztki roślinne na polu, ale muszą zachować środki ostrożności.
  • Po klęskach żywiołowych np. po wichurach, gdy konieczne jest szybkie usunięcie uszkodzonych drzew.

Czy można palić gałęzie na wsi?

Nie. Zakaz spalania odpadów roślinnych dotyczy również terenów wiejskich. Mieszkańcy wsi, podobnie jak mieszkańcy miast, mają obowiązek kompostować odpady zielone lub oddawać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Legalne sposoby na pozbycie się gałęzi i odpadów roślinnych to:

  • Kompostowanie – najlepsze rozwiązanie dla ogrodu.
  • Rozdrabnianie – gałęzie można rozdrobnić i użyć jako ściółkę.
  • Oddanie do PSZOK-u – gminy często organizują zbiórki odpadów zielonych.
  • Tworzenie podpór i elementów ogrodowych – z gałęzi można wykonać ekologiczne konstrukcje w ogrodzie.

Naruszając przepisy, narażasz się nie tylko na karę, ale również przyczyniasz się do zanieczyszczenia powietrza. Wspólna odpowiedzialność za środowisko zaczyna się na własnym podwórku.

Czy w 2026 roku można palić gałęzie i liście na własnej posesji w Polsce?

Nie. Na podstawie Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku spalanie odpadów roślinnych, takich jak gałęzie, liście czy trawa, poza specjalistycznymi spalarniami jest w Polsce nielegalne.

Jakie kary grożą w 2026 roku za nielegalne palenie odpadów roślinnych?

Nielegalne palenie odpadów roślinnych może skutkować mandatem do 500 zł, grzywną do 5000 zł, karą do 30 000 zł albo postępowaniem sądowym, jeżeli spalanie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi albo ryzyko pożaru.

Gdzie zgłosić sąsiada palącego gałęzie i zadymiającego okolicę?

Spalanie gałęzi przez sąsiada można zgłosić do straży miejskiej lub gminnej, policji albo wydziału ochrony środowiska w urzędzie gminy/miasta. Straż miejska lub gminna może natychmiast interweniować.

Kiedy można palić gałęzie na działce mimo ogólnego zakazu?

Istnieją nieliczne wyjątki: wyznaczone strefy w niektórych gminach, wyjątkowe sytuacje rolników przy zachowaniu środków ostrożności, wysuszone gałęzie używane jako opał np. w kominku czy piecu oraz sytuacje po klęskach żywiołowych.

Jak legalnie pozbyć się gałęzi i odpadów roślinnych?

Legalne sposoby na pozbycie się gałęzi i odpadów roślinnych to kompostowanie, rozdrabnianie i użycie jako ściółka, oddanie do PSZOK-u oraz tworzenie podpór i elementów ogrodowych z gałęzi.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności – ruszyły zapisy
26 cze 2026

Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności – informuje MSWiA. Te bezpłatne zajęcia prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą lepiej przygotować siebie i swoich bliskich na sytuacje kryzysowe.
Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
26 cze 2026

Już od 6 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji wprowadza zakaz korzystania z kąpielisk w porze nocnej oraz nakłada nowe obowiązki na kierowników i wychowawców kolonii oraz obozów. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku.
28.06.2026: niedziela handlowa. Sprawdź, kiedy kolejne zakupy w niedzielę
26 cze 2026

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.
Świadczeń socjalnych nie trzeba projektować w oparciu o kryteria socjalne, wyjaśnił rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy
26 cze 2026

Do stron regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy wskazanie konkretnych świadczeń, jakie będą wypłacane u danego pracodawcy. Wobec braku legalnej definicji pojęcia „wypoczynek”, dofinansowywane formy wypoczynku powinny zostać wskazane w ww. regulaminie.

REKLAMA

Sądowe postępowania w sprawach frankowych przyspieszą. Senat przyjął ustawę
25 cze 2026

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat przyjął ustawę z o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie postępowań i zmniejszenie obciążenia sądów, przy zachowaniu pełnej zgodności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.
Karta parkingowa w 2026 i 2027 roku. Aktualne zasady i możliwe zmiany
25 cze 2026

Kto ma prawo do karty parkingowej? Co daje taki dokument i kto go wydaje? Czy w 2026 i 2027 roku osoby z niepełnosprawnością mogą spodziewać się zmian? Odpowiadamy na często zadawane pytania.
Dyplomy, świadectwa zawodowe, księgi wieczyste – nowe usługi w aplikacji mObywatel
26 cze 2026

Rośnie popularność aplikacji mObywatel. Korzysta z niej już ponad 12 mln Polaków. Nie ma co się dziwić, bowiem aplikacja odpowiada na potrzeby obywateli. W tym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których mObywatel może pobierać dane. Pozwoli to na udostępnienie kolejnych usług w aplikacji.
Ceny paliw w piątek, 26 czerwca. Ile zapłacimy za litr benzyny lub oleju napędowego?
26 cze 2026

Wszystko wskazuje na to, że kończy się program CPN. Tylko do 30 czerwca minister energii będzie ustalał wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. Jakie ceny ustalił na 26 czerwca? Ile kierowcy zapłacą w piątek za paliwo na stacjach benzynowych?

REKLAMA

ZUS: 3545 zł - 4437 zł co miesiąc renty wdowiej w 2026 r. – przeciętnie w zależności od województwa
25 cze 2026

ZUS informuje, że aktualnie (dane za maj 2026 r.) rentę wdowią z ZUS-u pobiera ok. 988,8 tys. osób w całej Polsce. Przeciętna wysokość renty wdowiej w skali całego kraju wynosi 3946,76 zł. Przeciętna wysokość renty wdowiej waha się (w zależności od województwa) od 3545,07 zł do 4437,44 zł. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez ZUS w ramach renty wdowiej wyniosła w maju 2026 r. 3,902 mld zł.
Wstrzymanie pracy w czasie upałów to nadal tylko projekt. Póki co można korzystać z rekomendacji działań wydanych przez MSWiA
26 cze 2026

Czy w czasie upałów praca powinna zostać wstrzymana? Zapewne pracodawcy i pracownicy nie są w tym zakresie zgodni. Póki co, obowiązujące przepisy co do zasady nie odnoszą się do maksymalnych temperatur w pracy, a prace nad wprowadzeniem w tym zakresie zmian trwają. Doceniając wagę problemu MSWiA zdecydowało się jednak opublikować rekomendacje działań w związku z falami upałów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA