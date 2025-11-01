Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić

W Polsce szykuje się największa od lat zmiana w przepisach dotyczących dostępu do broni. Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., która może znacząco ułatwić wielu obywatelom legalne posiadanie broni palnej.

Dostęp do broni palnej w Polsce w 2025 r. – kto może ją posiadać?

W Polsce często spotykamy się z przekonaniem, że zdobycie pozwolenia na broń jest niemal nierealne i zarezerwowane dla „wybranych”. To jednak mit. Owszem, procedury są skomplikowane, ale liczba osób posiadających pozwolenie w ostatnich latach systematycznie rośnie.

Dla porównania, w USA podejście do broni zależy od stanu – w niektórych jest wyjątkowo liberalne (np. Teksas), w innych bardzo restrykcyjne (np. Nowy Jork czy Kalifornia).

W Polsce posiadanie broni wymaga pozwolenia wydawanego przez komendanta wojewódzkiego Policji (lub Żandarmerię Wojskową w przypadku żołnierzy zawodowych).

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

Ustawa przewiduje liczne wyjątki, m.in. dla:

broni muzealnej i pozbawionej cech użytkowych

broni używanej na strzelnicach

broni sygnałowej

działalności rusznikarskiej i handlu bronią

paralizatorów poniżej określonych parametrów

ręcznych miotaczy gazu

broni pneumatycznej

broni rozdzielnego ładowania sprzed 1885 r. i replik

broni alarmowej do 6 mm

Pozwolenie na broń – krok po kroku

W praktyce uzyskanie pozwolenia, szczególnie na broń sportową, nie jest dziś szczególnie trudne. Każda pełnoletnia, zdrowa i niekarana osoba może je zdobyć, jeśli spełni ustawowe warunki.

Policja wyda pozwolenie, jeśli wnioskodawca:

nie stanowi zagrożenia dla siebie ani otoczenia

wykaże „ważną przyczynę posiadania broni”

Do takich przyczyn należą m.in.:

ochrona osobista

ochrona mienia

cele łowieckie

sport strzelecki

rekonstrukcje historyczne

kolekcjonerstwo

szkolenia strzeleckie

nabycie broni w spadku

Wniosek składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z:

orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi

zdjęciem

potwierdzeniem opłaty skarbowej

dokumentami zależnymi od rodzaju pozwolenia (np. licencja sportowa, członkostwo w PZŁ, dokumenty spadkowe)

Ile osób ma pozwolenie na broń?

Według danych Policji za 2024 r.:

367 411 osób posiada pozwolenie

930 121 egzemplarzy broni jest zarejestrowanych

Największe grupy to:

myśliwi – ponad 140 tys.

kolekcjonerzy – ponad 93 tys.

sportowcy – ponad 84 tys.

Dla porównania – jeszcze kilka lat temu pozwolenie miało mniej niż 200 tys. osób.

Ile kosztuje pozwolenie na broń w 2025 r.?

pozwolenie dla osoby fizycznej – 242 zł

dla firmy – 1 193 zł

zaświadczenie na zakup broni – 17 zł

Europejska Karta Broni – 105 zł

rejestracja broni pozbawionej cech użytkowych – 82 zł

Pozwolenie na broń. Badania i egzamin

Obowiązkowe są badania lekarskie i psychologiczne – koszt jednego nie może przekroczyć 15% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 1315 zł.

Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zwolnieni są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, myśliwi i licencjonowani sportowcy (w określonym zakresie). Koszt: 500–1000 zł.

Przechowywanie broni

Broń musi być przechowywana w sejfie klasy co najmniej S1. Zalecane są wyższe klasy zabezpieczeń (PN-EN 1143-1). Cena dobrego sejfu zaczyna się od ok. 3000 zł. Broń musi być rozładowana, magazynek oddzielnie, amunicja również przechowywana oddzielnie.

Kto nie otrzyma pozwolenia?

osoby poniżej 21 roku życia

osoby uzależnione lub z zaburzeniami psychicznymi

osoby karane

osoby bez stałego miejsca pobytu w Polsce

osoby mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

Nadchodzą zmiany w prawie – na czym ma polegać „rewolucja”?

Konfederacja złożyła projekt nowelizacji, który zakłada, że byli funkcjonariusze i żołnierze nie będą tracić pozwolenia na broń po odejściu ze służby. „Stop rozbrajaniu obrońców Polski” – podkreśla poseł Krzysztof Szymański. „Jeżeli polski funkcjonariusz… tylko dlatego, że odchodzi ze służby, staje się osobą, której państwo nie ufa, to coś jest nie tak” – powiedział Michał Urbaniak.

Zdaniem projektodawców zmiana:

wzmocni obronność państwa

odciąży Policję i Żandarmerię Wojskową

pozwoli lepiej wykorzystać wyszkolonych byłych funkcjonariuszy

Kiedy przepisy mogą wejść w życie?

Projekt trafił do Sejmu 16 października 2025 r. i jest w trakcie konsultacji. Jeśli uzyska poparcie, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Komenda Główna Policji: Raport Pozwolenia 2024

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2024 poz. 485)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2023 poz. 1475)