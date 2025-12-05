REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 07:01
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zdrowie, ochrona zdrowia, leki, refundacja, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, rząd
10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
X.com

REKLAMA

REKLAMA

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – rząd ma plan na obniżenie kosztów NFZ

W piśmie z dnia 29 października 2025 r., znak DLF.736.311.2025.KA, które zostało skierowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, które w ostatnich dniach „ujrzało światło dzienne” – została przedstawiona propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają służyć obniżeniu kosztów NFZ w 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Limity (jeszcze dłuższe kolejki) do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową, koniec z „dobrym posiłkiem” w szpitalach – to działania mające przynieść oszczędności w budżecie NFZ

Na liście działań mających przynieść oszczędności w zakresie budżetu NFZ na łączną kwotę 10,36 mld zł (a konkretnie 10 359,31 mln zł) w 2026 r., które zostały przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w piśmie skierowanym do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., znalazły się:

  1. Wprowadzenie limitów na świadczenia w ramach AOS (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, które ma przynieść oszczędność w budżecie NFZ na poziomie 3,36 mld zł.
  2. Ograniczenie na liście D leków refundowanych (leki „65+” i „18-”) do nieprzekraczających limitu finansowania, które ma przynieść oszczędność na poziomie 1,52 mld zł.
  3. Wprowadzenie limitów leczenia zaćmy do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 279,30 mln zł.
  4. Wprowadzenie limitów diagnostyki TK (tomografia komputerowa), MRI (rezonans magnetyczny) do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 1 260 mln zł.
  5. Nieprzedłużanie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, które ma przynieść oszczędność na poziomie 900 mln zł.

Wśród pozostałych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, mających obniżyć koszty NFZ w 2026 r., znalazły się ponadto:

  • Likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych, która ma przynieść oszczędność na poziomie 367,50 mln zł,
  • Zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ, która ma przynieść oszczędność na poziomie 75,60 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru elektrofizjologia, która ma przynieść oszczędność na poziomie 339,15 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru badania obrazowe, która ma przynieść oszczędność na poziomie 191,84 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa, która ma przynieść oszczędność na poziomie 346,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru sekcja Q - choroby naczyń, która ma przynieść oszczędność na poziomie 220,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki, która ma przynieść oszczędność na poziomie 181,13 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru teleradioterapii, która ma przynieść oszczędność na poziomie 84 mln zł,
  • Likwidacja współczynników 1,07 i 1,06 dla szpitali I i II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, która ma przynieść oszczędność na poziomie 682,50 mln zł oraz
  • Zmiana zapisu o przeznaczeniu 0,3% przychodów NFZ na Agencję Badań Medycznych analogicznie jak dla AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – „do 0,3%”, która ma przynieść oszczędność na poziomie 553 mln zł.

Pełne wyliczenia w odniesieniu do skutków finansowych powyższych zmian rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zostały uwzględnione w załączniku do pisma z dnia 29 października 2025 r., który nie został jednak ujawniony.

REKLAMA

O cięciach kosztów w budżecie NFZ donoszą politycy – „Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych”

O piśmie minister zdrowia z dnia 29 października br., z którego wynika lista rekomendacji, mających doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ o ponad 10,36 mld zł, poinformowała w m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska, która zamieściła następujący komentarz w swoich mediach społecznościowych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych! Apeluję o rozpowszechnianie, bo rządzącym zależy, by usłyszało o tym jak najmniej osób!

(…)

Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. limity do lekarzy specjalistów (co jeszcze wydłuży kolejki) i utrudnienie dostępu do świadczeń takich jak operacje zaćmy (zabiegów może być nawet 94 tysiące mniej) czy diagnostyka obrazowa (tomografia, rezonans), a także ograniczenie leków refundowanych dla dzieci i seniorów. Mało tego - resort chce zaoszczędzić 900 milionów zł na... posiłkach dla pacjentów!

Największe cięcie, warte 3,36 miliarda zł, dotknie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co oznacza, że osoby leczące się przewlekle mogą mieć problem z umówieniem kolejnej wizyty kontrolnej u swojego lekarza specjalisty...”

Sprawę skomentowała również posłanka PiS Małgorzata Golińska:

„Cięcia kosztów w opiece medycznej to nie tylko cyferki w budżecie. To życie każdego z nas. Seniora, który teraz dłużej będzie czekał do specjalisty. Mamy, która nie uzyska pomocy. I pacjenta, który czeka z lękiem i bólem i nie dostanie się na tomograf.”

Minister zdrowia: „Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku [red.: w zakresie ochrony zdrowia], a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w dniu 4 grudnia 2025 r. była gościem programu Graffiti w Polsat News, w którym poinformowała o trwających pracach nad planowaniem budżetu NFZ na rok 2026:

Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym roku do NFZ wpłynęło 33 mld zł dodatkowych środków. (…) Cieszę się z tej ogólnopolskiej dyskusji. Jest dzisiaj pełna emocji, ale potrzebna. Odkąd jestem ministrem wyraźnie mówię o brakach finansowych, ale analizuję też ich przyczyny. W połowie lutego 2026 r. zamkniemy rok rozliczeniowy i będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych i za ile trzeba zapłacić. Jeśli ustawa o Funduszu Medycznym uzyska podpis Prezydenta, to w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku, a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia.”

Jednocześnie, odniosła się ona do kwestii nieprzedłużenia programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, która została ujęta w piśmie z dnia 29 października br.:

Nie zabieramy programu „Dobry posiłek”. To był pilotaż, który się sprawdził. Nie obniżamy też środków na żywienie w szpitalach. Wprowadzamy program jako jednolity standard, zapewniając jego finansowanie ze strony z NFZ.

fot. @MZ_GOV_PL/X.com, @Domanski_Andrz/X.com

Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
04 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Żołnierz zawodowy, mimo formalnego zatarcia skazania, nie otrzyma pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Sąd jednoznacznie orzekł, że przeszłość kryminalna wnioskodawcy może być brana pod uwagę przy ocenie wniosku, nawet gdy dana osoba oficjalnie uchodzi za niekaraną. Orzeczenie ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie.
Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odstąpił od zasady prawnej sformułowanej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., sygn. akt III PZP 1/25 - co to oznacza? Orzecznictwo TSUE do kosza?
04 gru 2025

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb podjął przełomową uchwałę, która może zmienić bieg sporu o polski wymiar sprawiedliwości. Według najnowszego orzeczenia żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać wyroku Sądu Najwyższego za nieistniejący – nawet powołując się na prawo Unii Europejskiej. SN stwierdził jednocześnie, że Polska nie przekazała Brukseli kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa.
Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
04 gru 2025

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?
Osoby niepełnosprawne symulują, że są bardziej niepełnosprawne niż są. Inaczej nie dostaną świadczeń
04 gru 2025

Np. niewidoma udaje przed komisją, że nie umie otworzyć drzwi. Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy dla nich. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą). System wspierania niepełnosprawności przesunął się w kierunku testów samodzielności. W efekcie niewidoma, która otworzy samodzielnie drzwi w swoim mieszkaniu jest traktowana jako osoba niepełnosprawna z poważną dysfunkcją ciała (wzrok), ale całkiem samodzielnie sobie radząca w życiu. Na tyle samodzielnie, aby nie dostać 70 punktów dla świadczenia wspierającego albo dodatku dopełniającego. Osoby niepełnosprawne martwią się, że ich wsparciem będzie tylko renta, a ci bardziej pesymistyczni myślą "Jak poradzić sobie na zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i zasiłkach z MOPS".

REKLAMA

Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?
W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?

REKLAMA

Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA