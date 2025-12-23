Czujesz się śledzony w pracy? 36% pracowników uważa, że ich praca jest monitorowana - Polska jest w europejskiej czołówce

Co trzeci polski pracownik twierdzi, że jest śledzony w pracy, jednak poczucie bycia obserwowanym w pracy spada wraz z wiekiem. Dla pracowników uciążliwy jest nie tylko nadzór, ale także presja na osiąganie coraz wyższych wyników i ogólna kultura pracy tworząca taką atmosferę.

Monitorowanie pracy? Polska w czołówce

36 proc. polskich pracowników czuje, że ich praca jest monitorowana – wynika z globalnego badania ADP „People at work 2025: A Global Workforce View”.

W Europie wyższy poziom wskazań osiągnęła tylko Szwajcaria (39 proc.). Na świecie najbardziej kontrolowani w pracy czują się pracownicy w:

Indiach ( 64 proc. ),

), Tajlandii i Nigerii ( po 46 proc. ),

), Egipcie (42 proc.).

Na drugim końcu skali znaleźli się zatrudnieni w Japonii i RPA (po 21 proc.).

Nie tylko nadzór, ale i presja na pracowników

Monitorowanie pracy kojarzy się najczęściej ze zdalnymi narzędziami kontroli. Jednak badanie „People at work” rzuca na tę sprawę więcej światła, szukając związku między rodzajem pracy a przeświadczeniem o byciu obserwowanym przez pracodawcę. Okazuje się, że dotyka to niemal w identycznym stopniu pracowników zdalnych (35 proc.), jak i wykonujących swoją pracę stacjonarnie (34 proc.). Nieco więcej swobody deklarują pracownicy hybrydowi (29 proc.).

Częściej monitorowani czują się menedżerowie. Tak właśnie twierdzi:

38 proc. menedżerów wyższego szczebla,

menedżerów wyższego szczebla, 36 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej,

przedstawicieli kadry zarządzającej, 31 proc. szeregowych menedżerów,

szeregowych menedżerów, 26 proc. specjalistów.

Poczucie bycia rozliczanym w pracy jest bardziej charakterystyczne dla pracy umysłowej (35 proc.) niż dla zawodów wymagających kwalifikacji fizycznych i powtarzalnych zadań (30 proc.).

– Wyniki naszego badania wskazują, że to nie widmo cyfrowego nadzoru jest najbardziej uciążliwe dla pracowników, ale presja na osiąganie coraz wyższych wyników i ogólna kultura pracy. Do firmowych zwyczajów tworzących taką atmosferę możemy zaliczać częste spotkania i raportowanie, maile z długą listą adresatów – tłumaczy Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

Stres uderza w młodych i mniejszości

W każdym z badanych krajów poczucie bycia kontrolowanym jest silniejsze wśród przedstawicieli mniejszości etnicznej lub narodowej. W Włoszech członkowie mniejszości udzielali takiej odpowiedzi aż o 37 punktów procentowych częściej (61 proc. do 24 proc.). W Niemczech różnica wynosiła 27 pp., w Holandii – 23 pp., w Szwajcarii – 22 pp. Polska, z różnicą 14 punktów procentowych, plasuje się w połowie tabeli.

Najmniejsze różnice występowały pod tym względem w RPA (5 pp.), Korei Południowej (7 pp.) oraz Japonii i Argentynie (po 8 pp.), co można częściowo tłumaczyć względami kulturowymi lub niską liczbą przedstawicieli mniejszości i imigrantów.

Starsi pracownicy są bardziej wyluzowani

Badanie ADP wykazuje jeszcze jedną ciekawą prawidłowość: poczucie bycia obserwowanym w pracy spada wraz z wiekiem. W Polsce na nadmierną kontrolę w miejscu pracy skarży się aż 38 proc. pracowników w grupach wiekowych 18-26 i 27-29 lat. W najstarszej badanej grupie (55-64 lata) takiej odpowiedzi udzieliło 31 proc.

Na świecie na monitorowanie w firmach najczęściej narzekają zatrudnieni w Indiach z grupy wiekowej 27-39 lat (69 proc.), a najrzadziej – pracownicy holenderscy w wieku 55-64 lata (15 proc.).

Źródło:

ADP Research