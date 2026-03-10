Wielu zastanawia się czy czasowa ochrona i możliwość przebywania, mieszkania i pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została przedłużona dla obywateli Ukrainy. Inwazja na Ukrainę wciąż trwa, ale czy przepisy będę dawały ochronę z roku na rok? Jaki jest zatem atualnie status Ukraińców w Polsce?

Ważne zmiany dotyczące wysiedleńców z Ukrainy. Co z ich statusem?

Od 5 marca 2026 r. weszły w życie nowe przepisy, które przedłużają ochronę czasową dla obywateli Ukrainy – osób, których pobyt uznawany był za legalny na dotychczasowych zasadach – do 4 marca 2027 r. Dotyczy to również możliwości zawierania z nimi umów o pracę np. w charakterze pomocnika rolnika (z wykonywaniem prac w rozszerzonym zakresie), co będzie możliwe nie dłużej niż do 4 marca 2027 r. Podstawą prawną do powyższego są:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2026 r. poz 203.).

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.).

Ważne KRUS podał w swoim najnowszym komunikacie: informujemy, że na mocy obowiązujących od 5 marca 2026 r. przepisów obywatele Ukrainy, których pobyt uznawany był za legalny na podstawie dotychczasowych przepisów zyskując status beneficjenta ochrony czasowej, mają przedłużoną ochronę czasową do 4 marca 2027 r.

Kim jest pomocnik rolnika?

Pomocnikiem rolnika jest pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być też osoba będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika, domownikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne/wykonującym stałą pracę w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegająca równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, bez względu na zakres tego ubezpieczenia, a także osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w ZUS, bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ważne Zgłoszenie przez rolnika pomocnika do ubezpieczeń w KRUS jest obowiązkowe. Nie zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń w KRUS pozbawi go prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnika, a także prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie wykonywania pomocy przy zbiorach.

Umowa pomocnika rolnika - Ukraińca. Do kiedy można?

Wprowadzone przepisy przewidują nadal możliwość zawierania umów z pomocnikiem rolnika - wysiedleńcem z Ukrainy, w okresie posiadania statusu beneficjenta ochrony czasowej nie dłużej jednak niż do 4 marca 2027 r. i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym w rozszerzonym zakresie do tego czasu.

Kto posiada ochronę czasową w Polsce?

Status beneficjenta ochrony czasowej, poza obywatelami Ukrainy - uchodźcami wojennymi - będą posiadali od 5 marca 2026 r. także:

bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż Ukraina (i członkowie ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie,

bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w swojej indywidualnej sprawie skontaktuj się ze swoją jednostką KRUS - podpowiada jednostka ubezpieczeniowa.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2026 r. poz 203.) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2025 r. poz 223, z późn. zm.)

Źródło: KRUS