Ceny maksymalne benzyny i diesla na 22 kwietnia. Ile dzisiaj zapłacimy za paliwo?
Przed nami kolejny dzień z niższymi cenami benzyny i diesla. Ministerstwo Energii ogłosiło ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!
Jakie ceny maksymalne paliw obowiązują w środę
W Monitorze Polskim pod poz. 400 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Przy tankowaniu paliwa w dniu dzisiejszym za benzynę i diesla zapłacimy nie więcej niż:
- 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,51 zł za 1 litr;
- 6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;
- 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.
Jak są ustalane ceny maksymalne paliw
Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
