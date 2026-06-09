Kilka dni temu prezydent podpisał nowelizację ustawy o radcach prawnych wprowadzającej szereg ważnych zmian dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego, zasad funkcjonowania samorządu zawodowego oraz odpowiedzialności i ochrony prawnej tej profesji. Które z nowych zmian będą korzystne dla osób chcących korzystać z usług radcy prawnego?

Silniejsza ochrona tytułu zawodowego radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest najliczniejszym zawodem prawnicznym w Polsce. Niemniej jednak zdarzą się osoby posługujące się tytułem zawodowym radcy prawnego mimo braku wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez jedną z dziewiętnastu okręgowych izb radców prawnych. Takie osoby mogą posługiwać się bezpodstawnie również oznaczeniem „kancelaria radcy prawnego” czy „kancelaria radców prawnych”. Po zmianie tytułem „radca prawny”, będą się mogły posługiwać jedynie osoby wymienione w ustawie o radcach prawnych. Dodatkowo użycie powyższych określeń przez osobę nieuprawnioną będzie podlegało karze grzywny od 5 do 200 tys. albo kary ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

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Wzmocnienie ochrony prawnej radców prawnych

Nowelizacja wprowadza dla radców prawnych ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym podczas wykonywania czynności zawodowych lub w związku z ich wykonywaniem. Polega ona na zaostrzonej, podwyższonej odpowiedzialności karnej wobec osoby, która czynnie napada, siłą zmusza do określonego zachowania lub znieważa osobę funkcjonariusza.

Wsparcie samorządu zawodowego radców prawnych

Okręgowym izbom radców prawnych oraz Krajowej Izbie Radców Prawnych, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony niezależności radców prawnych i tajemnicy zawodowej, przysługiwać będą w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym, uprawnienia organizacji pozarządowej w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego oraz organizacji społecznej w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy-prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Korzyści dla klienta

Dzięki powyższym przepisom samorząd zawodowy będzie mógł dbać, aby nikt nie podszywał się pod radcę prawnego, występując o dotkliwe pod względem finansowym kary dla takich osób. W konsekwencji przyszły klient, udając się do kancelarii radcy prawnego będzie miał pewność, że pomocy prawnej udzieli mu osoba o określonych, zweryfikowanych kwalifikacjach.