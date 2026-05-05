Legitymacja emeryta i rencisty, z której korzysta ponad 8 milionów osób, ma się zmienić w lipcu 2026 r. Rząd chce, by dokument był bardziej odporny na fałszerstwa i lepiej rozpoznawalny w codziennym użyciu – od banku po aptekę. Czy to oznacza obowiązkową wymianę? Niekoniecznie – projekt przewiduje rozwiązanie, które dla wielu może być zaskoczeniem.

Projekt rozporządzenia 2026 – zmiany w legitymacji emeryta-rencisty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących legitymacji emeryta‑rencisty. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie legitymacji do rosnących wymogów bezpieczeństwa dokumentów publicznych, zwiększając ich wiarygodność i chroniąc przed fałszerstwami. Co ważne, dotychczasowe prawa emerytów i rencistów pozostaną bez mian.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, a proponowane w nim zmiany mają zacząć obowiązywać od lipca 2026 roku.

Kogo obejmą nowe rozwiązania?

Projekt oddziałuje przede wszystkim na dwie grupy. Pierwszą z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wydawanie legitymacji. Wprowadzenie nowego wzoru dokumentu wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie ZUS, wynikającymi z produkcji lepiej zabezpieczonych kart.

Drugą – i najliczniejszą – grupą są emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS. Według danych Zakładu, to około 8,1 mln osób, w tym blisko 270 tys. nowych świadczeniobiorców rocznie, którym po raz pierwszy przyznawane jest świadczenie emerytalne lub rentowe.

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty w 2026 roku

Nowy blankiet legitymacji emeryta-rencisty został zatwierdzony przez Komisję ds. Dokumentów Publicznych przy MSWiA już w grudniu 2024 r. Dokument będzie zawierał nowoczesne zabezpieczenia, w tym laminację, które utrudnią jego podrobienie i zwiększą wiarygodność w bankach, aptekach czy środkach komunikacji.

Okres przejściowy do lipca 2026. Dotychczasowe legitymacje pozostają w użyciu

Według projektu, dotychczasowy wzór legitymacji emeryta‑rencisty będzie mógł być wydawany jeszcze do 12 lipca 2026 roku. Pozwoli to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykorzystać już zamówione i wyprodukowane dokumenty, a jednocześnie przygotować nowe blankiety spełniające zaktualizowane wymogi bezpieczeństwa.

Czy stare legitymacje emeryta‑rencisty zachowają ważność?

Tak. Wszystkie legitymacje wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, a także te wydane w okresie przejściowym, zachowują ważność przez cały okres, na który zostały przyznane. Dopiero osoby, które uzyskają prawo do emerytury lub renty po zakończeniu okresu przejściowego, otrzymają legitymacje w nowym, zmienionym wzorze.

Koszty zmian w legitymacjach – najważniejsze liczby

Wprowadzenie nowego wzoru legitymacji oznacza dodatkowe wydatki dla ZUS. W pierwszym roku koszty wzrosną o ponad 332 tys. zł, w kolejnym sięgną ok. 450 tys. zł, a w następnych latach będą stopniowo rosły – do ok. 487 tys. zł w 2035 r.

Łącznie w ciągu 10 lat ZUS może przeznaczyć na nowe legitymacje blisko 4,6 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów jest cena dokumentu: nowa, lepiej zabezpieczona karta kosztuje 2,24 zł, podczas gdy obecna wersja to ok. 1,05 zł za sztukę.

Tak ma wyglądać legitymacja emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r.

wzór legitymacji emeryta-rencisty po 12 lipca 2026 r.

Legitymacja emeryta/rencisty 2026 - do czego uprawnia

Przypomnijmy, legitymacja emeryta-rencisty to oficjalny dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza pobieranie emerytury, renty albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Może być dostępna zarówno w wersji cyfrowej – jako mLegitymacja w aplikacji mobilnej – jak i w tradycyjnej formie plastikowej karty (w 2026 r. tylko na wniosek).

Dokument ten służy m.in. do potwierdzania prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwia także skorzystanie z ulg i przywilejów, takich jak zniżki na przejazdy komunikacją miejską i koleją czy zwolnienie z opłat abonamentowych RTV.

Posiadacze legitymacji mogą liczyć również na preferencyjne warunki w sanatoriach, uzdrowiskach oraz wybranych instytucjach kultury. O jej wydanie mogą wystąpić osoby, którym przyznano świadczenie emerytalne, rentowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – po złożeniu wymaganych wniosków i dokumentów w ZUS.

Od początku 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty funkcjonuje w dwóch wersjach: jako klasyczna karta plastikowa oraz w wariancie cyfrowym – mLegitymacja. Elektroniczny dokument przyznawany jest z urzędu i można go aktywować w aplikacji mObywatel.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.