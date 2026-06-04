REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy

Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 czerwca 2026, 07:15
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nieruchomości, szopa, garaż, ogród, rząd, przepisy, prawo budowlane
Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa dopuszczalną długość i wysokość budynku gospodarczego (do którego zalicza się również szopy ogrodowe/domki narzędziowe) oraz garażu, posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jeżeli jest on usytuowany przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy. Wielkości te, mają ulec zmianie od 20 września 2026 r., w związku z trwającymi w rządzie pracami nad nowym rozporządzeniem w powyższym przedmiocie (tj. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – dopuszczalne wymiary (tj. długość i wysokość), w świetle obecnie obowiązujących przepisów (tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury)

Zarówno garaże, jak i szopy ogrodowe (domki narzędziowe), usytuowane na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną (jak również zagrodową) powinny być posadowione na nieruchomościach zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia (w aktualnie obowiązujących brzmieniu) stanowi, że – w zabudowie jednorodzinnej (i zagrodowej), dopuszczalna jest:

REKLAMA

REKLAMA

  • budowa budynku gospodarczego (którym jest również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m:
    • bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub
    • w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,

ścianą bez okien i drzwi.

Oznacza to, że – jeżeli inwestor (właściciel nieruchomości) przewiduje posadowienie na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną przydomowego garażu lub szopy ogrodowej (domku narzędziowego) w lokalizacji i ustawieniu wynikającym z ww. przepisu (tj. bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 od granicy działki, ścianą bez okien i drzwi) – garaż ten lub odpowiednio szopa, muszą spełniać określone powyżej wymogi, co do długości i wysokości budynku, tj.: długość budynku nie może być większa niż 6,5 m, a jego wysokość – nie większa niż 3 m.

Więcej na temat innych „opcji” usytuowania na nieruchomości szopy ogrodowej (domku narzędziowego) oraz tego jakie zgody administracyjne są wymagane, aby wykonać takie przedsięwzięcie budowlane, można przeczytać w poniższym artykule:

Zobacz również:

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii przewiduje możliwość posadowienia na nieruchomości większego budynku

Od 13 czerwca 2025 r., w rządzie, trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z projektem nowej regulacji w powyższym przedmiocie, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68):

REKLAMA

Ważne

W zabudowie jednorodzinnej (jak również zagrodowej), przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki, ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającegobędzie mógł zostać usytuowany budynek gospodarczy (który stanowi również szopa ogrodowa/domek narzędziowy) lub garaż (zarówno wolnostojący, jak i stanowiący osobny budynek, ale przylegający do domu jednorodzinnego), jeżeli – jego długość nie będzie przekraczała 7 m (a nie, tak jak dotychczas – 6,5 m), a wysokość nie będzie przekraczała 3,5 m (a nie, tak jak dotychczas – 3 m). Oznacza to, że jeżeli ww. przepisy (w tym omawiany par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c projektu rozporządzenia) wejdą w życie – na granicy nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki (ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego) – będzie mógł zostać posadowiony budynek o większych gabarytach, niż dotychczas.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwotna treść projektu rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii przewidywała wymiary budynku gospodarczego i garażu, posadowionego na działce przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, w określonym powyżej usytuowaniu względem granicy sąsiedniej nieruchomości – analogiczne do dotychczasowych. Zmiana w powyższym zakresie (tj. zwiększenie określonych powyżej wymiarów) jest skutkiem uwagi Krajowej Rady Izby Architektów RP (dalej: KRIA), zgłoszonej do projektu w ramach jego opiniowania. KRIA, konieczność zwiększenia wymiarów budynku gospodarczego/garażu argumentowała w następujący sposób:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Na wielu obszarach naszego państwa są wymagane dachy spadziste. Dla dachów spadzistych uzyskanie wysokości 3 m dla jednostanowiskowego garażu jest nierealne. Stąd propozycja dodania chociaż 0,5 m do obecnych 3,0 m. Ponadto brak jest definicji słowa "wolnostojące", stąd proponuje się jego wykreślenie. Nie ma chyba przeszkód by w granicy działki stał garaż a sam garaż przylegał jako osobny budynek do domu jednorodzinnego.”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w dniu 18 maja 2026 r., uwzględniło powyższą uwagę KRIA i brzmienie projektowanego przepisu par. 11 ust. 4 pkt 3 lit. c rozporządzenia, zostało odpowiednio zmienione.

Garaż oraz budynek gospodarczy (w tym szopa ogrodowa/domek narzędziowy) posadowiony na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną – kiedy nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, przewidujące zmiany w zakresie dopuszczalnej wielkości wolnostojącego (lub przylegającego do domu jednorodzinnego) garażu i budynku gospodarczego, ma wejść w życie?

Zgodnie z par. 389 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68) – nowa regulacja (w tym – zakładająca zwiększenie dopuszczalnych wymiarów budynku gospodarczego/garażu posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, na granicy tej nieruchomości lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy) mają wejść w życie z dniem 20 września 2026 r. Należy jednak mieć na względzie, że w dniu 18 maja 2026 r., Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopiero odniosło się do uwag zgłoszonych do projektu w ramach etapu jego opiniowania i projekt nie został jeszcze skierowany do podpisu ministra.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: 68)
Powiązane
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie? Za samowolę budowlaną trzeba słono zapłacić
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie? Za samowolę budowlaną trzeba słono zapłacić
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Nowa ulga mieszkaniowa przy sprzedaży nieruchomości – nie będzie trzeba już płacić 19% podatku dochodowego, jeżeli nie dokonało się zakupu innej nieruchomości?
Podatek od tarasu i podjazdu samochodowego w 2026 r. – te przepisy już obowiązują, a niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych konieczności poniesienia tej opłaty
Podatek od tarasu i podjazdu samochodowego w 2026 r. – te przepisy już obowiązują, a niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych konieczności poniesienia tej opłaty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownicy nawet nie próbują kryć tego, że nadużywają swoich uprawnień, a pracodawcy nic nie mogą zrobić
04 cze 2026

Elastyczne rozwiązania, choć mają swoje uzasadnienie, często zachęcają do nadużyć. Tak stało się w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej, które miało zabezpieczać pracowników, a stało się narzędziem powszechnie wykorzystywanym niezgodnie z jego celem. Wszyscy o tym wiedzą, a jednak nie zanosi się na zmiany.
Pracodawca nie musi informować o tych pieniądzach. Albo zadbasz sam, albo stracisz
03 cze 2026

Nie ma podstaw do tego, by pracownicy oczekiwali od pracodawców szczególnej opieki i dbałości o ich interesy. Trzeba pamiętać o tym, że choć czasami pracodawcy są wobec nich ustawowo obciążeni obowiązkiem informacyjnym, to nie zawsze tak jest. To pracownik musi dbać o swoje interesy i wykazywać się niezbędną aktywnością.
Punkty od 1 do 10. Co oznaczają wskazania w orzeczeniu w 2026 roku? [Lista]
03 cze 2026

Jednym z elementów orzeczenia są wskazania zawarte w poszczególnych punktach. Co one oznaczają dla osób z niepełnosprawnościami? O jakie wsparcie można ubiegać się, mając odpowiednie wskazanie w orzeczeniu? Oto aktualne zasady i przykładowe kwoty!
5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę
03 cze 2026

W dniu 2 czerwca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w państwowym, elektronicznym systemie (KROPiK), przez ich właścicieli. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, a za niewywiązanie się przez właściciela zwierzęcia z nowego obowiązku – grozić będzie wysoka grzywna.

REKLAMA

Testament notarialny – gdzie jest przechowywany?
03 cze 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na uporządkowanie spraw spadkowych jeszcze za życia. Liczba testamentów notarialnych systematycznie rośnie, a wraz z nią zainteresowanie sposobami bezpiecznego przechowywania ostatniej woli. Wiele osób zastanawia się, gdzie trafia testament sporządzony u notariusza i czy po śmierci spadkodawcy będzie można go bez problemu odnaleźć.
MOPS: Zabraliśmy 6000 zł niepełnosprawnej 98-latce. Ale ZUS dał 13 059 zł świadczenia wspierającego
03 cze 2026

Mechanizm, który sprawił kłopoty rodzinie osoby niepełnosprawnej jest prosty. Świadczenie wspierające wlicza się do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Przy tak wysokim świadczeniu jak 4353 zł powoduje to w praktyce odcięcie od bezpłatnych świadczeń opiekuńczych z MOPS. Rodzina opisana w artykule nagle musiała płacić pełne stawki za usługi opiekuńcze dla 98-latki. Łączne koszty opieki całkowicie niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej przekroczyły wartość świadczenia 4353 zł.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach od 1 września 2026 r. Jest kilka wyjątków
02 cze 2026

W dniu 2 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, przedłożony przez Minister Edukacji. Projekt ten wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Rząd zakłada, że nowe przepisy poprawią koncentrację uczniów, wesprą ich zdrowie psychiczne oraz będą sprzyjać budowaniu relacji rówieśniczych. Od 1 września 2026 r. dzieci nie będą mogły używać smartfonów na terenie szkoły, w tym podczas przerw oraz w trakcie zajęć organizowanych poza placówką. Ten pomysł opiera się na wynikach badań naukowych i odpowiada na oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenia wpływu urządzeń mobilnych na proces nauki.
Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat
02 cze 2026

System Obsługi Wsparcia (SOW) 15 czerwca 2026 r. zostanie przełączony na nowy adres. PFRON uspokaja, że dane i historia spraw pozostaną bez zmian.

REKLAMA

Koniec anonimowych zwierząt? Prezydent podpisał ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów i kotów
02 cze 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe czipowanie i rejestrację zwierząt w centralnym systemie. Rząd przekonuje, że zmiany mają ograniczyć bezdomność zwierząt i ułatwić ich identyfikację.
Sporo zmian dla odbiorców wody. Trwają prace nad zmianami w rozliczeniach i ograniczaniem strat
02 cze 2026

Wielu mieszkańców miast wciąż nie dostrzega tego, że dostęp do wody pitnej wymaga obecnie szczególnej uwagi. Choć nie każdy odbiorca wody to dostrzega, trwają intensywne działania, których celem jest ograniczenie strat wody i lepsze zarządzaniem sieciami wodociągowymi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA