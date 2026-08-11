REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sygnaliści » Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK

Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 08:35
Urszula Wilk-Winter
Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzono kontrolę obejmującą okres od 25 września 2024 r. w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów, a także realizacji zadań w zakresie wnoszonych petycji oraz zgłaszanych skarg i wniosków. Co stwierdzili kontrolerzy?

Kim są sygnaliści?

Przepisy dotyczące ochrony sygnalistów to nowe uregulowania w polskim porządku prawnym. Sygnalistą jest osoba, która zgłasza nieprawidłowości, naruszenia prawa lub jego nadużycia nie tylko w miejscu pracy, ale także instytucji publicznej lub organizacji. Z uwagi na możliwość działań odwetowych dane sygnalisty muszą być szczególnie chronione.

REKLAMA

REKLAMA

Uchybienia związane z ochroną sygnalistów

Jednostka kontrolowana w swoich procedurach wykluczyła możliwość przyjmowania anonimowych informacji o naruszeniach prawa. Mimo, że wewnętrzne uregulowania nakazywały ujmowanie w rejestrze każdego zgłoszenia, niezależnie od przebiegu postępowania wyjaśniającego – koordynator ds. zgłoszeń nie zarejestrował dwóch z nich pochodzących spoza Urzędu, błędnie przyjmując, że nie występował wymagany kontekst związany z pracą.

Zaobserwowano również zaniechania dotyczące udzielenia upoważnienia do przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych osobom zainteresowanym. W tym zakresie nie został przeszkolony żaden z pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach kontroli stwierdzono, że dokształceniu powinny podlegać osoby uprawnione m.in. do przyjmowania zgłoszeń.

Na stronie BIP Urzędu Wojewódzkiego znajdował się mocno ograniczony w stosunku do faktycznego przewidzianego w procedurze wewnętrznej katalog osób fizycznych, które mogą być uznane za sygnalistę. Powyższe informacje były niepełne i mogły wpłynąć na decyzję dotyczącą zgłoszenia osoby, która opierała się na tych niekompletnych danych.

REKLAMA

Miał miejsce również przypadek nieuprawnionego przekazania zabezpieczonej dokumentacji a co za tym idzie możliwość uzyskania dostępu do informacji przez osobę nieuprawnioną i ujawnienie tożsamości sygnalisty. Nie dokonano kompleksowej realizacji zadań związanych z identyfikacją i oceną ryzyka w obszarze, którego dotyczyło zgłaszane naruszenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo Urząd Wojewódzki nie przekazywał mimo obowiązków wynikających z przepisów prawa informacji o dopuszczalności dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz o prawach przysługujących osobom świadczącym na rzecz jednostki kontrolowanej usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, wraz z rozpoczęciem negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Zobacz również:

Nieprawidłowości związane z rozpoznawaniem skarg i wniosków

W postępowaniach skargowych kontrolerzy stwierdzili niedotrzymywania terminów rozpatrywania skarg wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przesyłania skarżącemu informacji o przekazaniu sprawy do właściwego organu. Niektóre naruszenia terminów miały charakter znaczny.

Powiązane
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
Źródło: forsal.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
11 sie 2026

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.
Fundacje rodzinne pod lupą. Resort finansów szykuje duże zmiany. Jest konkretny termin
11 sie 2026

Ministerstwo Finansów chce uszczelnić zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. Resort proponuje m.in. uzależnienie preferencyjnego opodatkowania od utrzymania własności składników majątku przez 36 miesięcy, a także podwyższenie stawki podatku CIT z 15 proc. do 19 proc. Niektóre zmiany mogą istotnie wpłynąć na sposób funkcjonowania fundacji rodzinnych. Rząd ma przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym roku.
AI coraz ważniejsze na polskim rynku pracy. Firmy szukają już nie tylko specjalistów od technologii
11 sie 2026

Rosnący popyt na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją coraz mocniej zmienia polski rynek pracy. Firmy oczekują od pracowników nie tylko znajomości narzędzi AI, ale także umiejętności analizowania danych, krytycznej oceny wyników i automatyzowania powtarzalnych zadań. Czy kompetencje AI wkrótce staną się standardem w większości zawodów?
Oszukani w „Czystym Powietrzu" będą mogli nie oddawać dotacji? Rząd właśnie zajmuje się ustawą!
11 sie 2026

Tysiące rodzin może być dotkniętych problemem nierozliczonych zaliczek w programie „Czyste Powietrze". W części przypadków pieniądze trafiły bezpośrednio do wykonawców, a mimo to fundusze dochodzą zwrotu od beneficjentów. Rada Ministrów ma 1 sierpnia 2026 r., rozpatrzyć projekt ustawy (UD346), który zawiesi dochodzenie należności od poszkodowanych i skierować roszczenia wprost przeciwko firmom.

REKLAMA

Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
11 sie 2026

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzono kontrolę obejmującą okres od 25 września 2024 r. w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów, a także realizacji zadań w zakresie wnoszonych petycji oraz zgłaszanych skarg i wniosków. Co stwierdzili kontrolerzy?
Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?
10 sie 2026

31 sierpnia 2026 r. upływa termin składania większości wniosków w module I programu „Aktywny samorząd”. Kto może otrzymać takie wsparcie? Ile wynosi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
11 sie 2026

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?
Profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży – kontrola NIK
10 sie 2026

Przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli było wykonywanie badań profilaktycznych dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia w latach 2022-2024. Uprawnionych było 3,5 mln osób i nie miały one charakteru obowiązkowego, ale zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz lekarzy. Ile osób z nich skorzystało?

REKLAMA

Czy siłownia, gabinet fizjoterapii, basen, przychodnia odpowiadają za rzeczy, które klient lub pacjent zostawił w szatni lub na wieszaku? Warto znać swoje prawa
10 sie 2026

Nawet jeśli regulamin obiektu stanowi inaczej, a w widocznym miejscu została umieszczona informacja o tym, że siłownia, basen czy przychodnia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez klienta lub pacjenta w szatni lub na udostępnionym przez placówkę wieszaku, w istocie można dochodzić zadośćuczynienia, jeśli dojdzie do kradzieży.
Senat uchwalił zmiany przepisów dotyczące adwokatów
10 sie 2026

W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA