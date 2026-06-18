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Ceny paliwa w czwartek. Ile kosztuje litr benzyny i oleju napędowego?

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18 czerwca 2026, 07:30
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
olej napędowy benzyna diesel VAT akcyza ceny czwartek 18 czerwca
Ceny paliwa w czwartek. Ile kosztuje litr benzyny i oleju napędowego?
Shutterstock

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Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadły?

Ceny paliwa na stacjach benzynowych w czwartek 18 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na czwartek. Sprawdźmy więc, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy. Dzisiaj ceny maksymalne na stacjach benzynowych są następujące:

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  • 6,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,61 zł za 1 litr;
  • 6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,22 zł za 1 litr;
  • 6,36 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,89 zł za 1 litr.

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Jak zmieniły się ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek?

W porównaniu do środy w czwartek paliwa staniały. Dzisiaj maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 są niższe odpowiednio o 4 gr i 3 gr na litrze.

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Mniej zapłacimy także w przypadku diesla. W czwartek maksymalna cena detaliczna oleju napędowego na stacjach benzynowych w Polsce spadła o 8 gr na litrze.

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Jak długo będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej?

W ramach obowiązującego od marca programu Ceny Paliw Niżej (CPN) zostały czasowo obniżone VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Rząd próbuje wycofać się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Obecne przepisy wydłużają obowiązywanie jedynie niższych stawek VAT na niektóre paliwa, natomiast rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa. Do 30 czerwca na stacjach benzynowych będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 17 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 618)

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Źródło: INFOR
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