Minister energii zdecydował o wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w piątek 19 czerwca. Ile kierowcy zapłacą jutro za paliwo na stacjach benzynowych?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w piątek 19 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na piątek. Jutro ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

REKLAMA

REKLAMA

6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr; 6,66 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr; 6,20 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,74 zł za 1 litr.

Czytaj także

Czy w Koninie zostanie zbudowana elektrownia jądrowa?

Maksymalne ceny detaliczne paliwa w czwartek 18 czerwca

Porównajmy teraz ceny wyznaczone na piątek z cenami obowiązującymi dzisiaj na stacjach benzynowych. W środę ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

REKLAMA

6,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,61 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,61 zł za 1 litr; 6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,22 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,22 zł za 1 litr; 6,36 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,89 zł za 1 litr.

Jak zmienią się ceny benzyny i oleju napędowego w piątek?

W piątek paliwo znowu stanieje. Jutro, w porównaniu do czwartku, maksymalne ceny detaliczne obu rodzaj rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, będą niższe o 6 gr na litrze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Także olej napędowy będzie tańszy. W piątek maksymalna cena detaliczna diesla na stacjach benzynowych w Polsce spadnie aż o 16 gr na litrze.

Czy to ostatnie dni rządowego programu CPN?

W ramach obowiązującego od marca programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca na stacjach benzynowych będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT.

Podstawa prawna