Stopnie niepełnosprawności odzwierciedlają poziom ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu oraz wpływ na zdolność do pracy i samodzielnego życia. Orzeczenie o niepełnosprawności potwierdza poziom niepełnosprawności i stanowi podstawę do korzystania z ulg, świadczeń oraz innych uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej.

Trzy stopnie niepełnosprawności

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżniają trzy stopnie niepełnosprawności:

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znaczny,

umiarkowany,

lekki.

Każdy ze stopni niepełnosprawności odzwierciedla różny poziom ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu oraz wpływ na zdolność do pracy i samodzielnego życia.

Stopnie niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności Naruszenie sprawności organizmu znaczny osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. umiarkowany osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. lekki osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

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Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zalicza się do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Kto wydawaje orzeczenia o niepełnosprawności

Ocena stopnia niepełnosprawności opiera się na badaniu lekarskim oraz analizie dokumentacji medycznej, uwzględniając wpływ schorzenia na funkcjonowanie osoby. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają:

w pierwszej instancji: powiatowy (miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności , działający na terenie miejsca stałego lub czasowego zamieszkania osoby ubiegającej się o orzeczenie,

, działający na terenie miejsca stałego lub czasowego zamieszkania osoby ubiegającej się o orzeczenie, w drugiej instancji: wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozpatrujący odwołania od decyzji powiatowych zespołów.

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. W przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – na wniosek centrum usług społecznych.

Orzeczenie stanowi oficjalne potwierdzenie poziomu niepełnosprawności i jest niezbędne do korzystania z ulg, świadczeń oraz innych uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej.

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Orzeczenia wydane przez inne organy

Orzeczenie wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez lekarza orzecznika ZUS o:

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,

, częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia innych organów wydane przed 1998 rokiem należy traktować na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeżeli jest ono nadal ważne).

Porównanie stopni niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności orzekane przez powiatowe (miejskie) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika ZUS Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia Orzeczenia KRUS lekki częściowa niezdolność do pracy III grupa inwalidzka stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego umiarkowany częściowa niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka brak znaczny całkowita niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji niezdolność do samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

Uprawnienia pracowników w zależności od stopnia niepełnosprawności

Pracownikom niepełnosprawnym, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przysługują w miejscu pracy dodatkowe uprawnienia. Uprawnienia te przysługują od dnia złożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku pracowników legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Niedopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych oraz w nocy. Tych przepisów nie stosuje się, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi, na wniosek pracownika, zgodę na pracę w wymiarze obowiązującym pracowników pełnosprawnych oraz w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. Ponadto pracownik z niepełnosprawnością w stopniu lekkim uprawniona jest do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

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Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być zatrudniony przez 7 godzin na dobę. Nie może pracować w nadgodzinach oraz na nocnych zmianach, jednak lekarz może – na wniosek pracownika – dopuścić praca w godzinach nadliczbowych oraz w nocy. Pracownik ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy oraz do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie. Pracownik ma również raz w roku prawo do 21 dni zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny. Zsumowany czas dodatkowych 10 dni urlopu oraz zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć jednak 21 dni. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od wykonywania pracy, jeżeli zachodzi konieczność wykonania badań specjalistycznych lub zabiegów leczniczych, których nie można zrealizować poza godzinami pracy.

Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudniona w wymiarze nieprzekraczającym 7 godzin na dobę. Nie może również pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (chyba że na jego wniosek lekarz na to zezwoli). Ponadto pracownikowi przysługuje dodatkowa 30-minutowa przerwa w pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jest zwiększony o 10 dni w ciągu roku. Podobnie jak w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoba z orzeczonym stopniem znacznym może korzystać z urlopu rehabilitacyjnego i zwolnienia z pracy w celach medycznych.

Podstawa prawna: