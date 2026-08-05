REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia

Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 sierpnia 2026, 13:10
Peter Hallander
Peter Hallander
Wezwania do zapłaty i odsetki w transakcjach handlowych
Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia
Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że przed pozwem trzeba wysłać wezwanie do zapłaty. Przepis mówi coś innego, a różnica ma wymiar finansowy. Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga podjęcia próby polubownej, wymaga natomiast, żeby pozew odpowiedział na pytanie, czy taka próba została podjęta. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w piśmie, żeby ta odpowiedź brzmiała przekonująco, i dlaczego sposób doręczenia bywa ważniejszy od treści.

rozwiń >

Czego naprawdę wymaga art. 187 § 1 pkt 3 KPC

Przepis nakazuje, aby pozew zawierał „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia".

REKLAMA

REKLAMA

Warto przeczytać to zdanie dokładnie, bo jest ono często streszczane nieprecyzyjnie. Ustawodawca nie nałożył obowiązku prowadzenia mediacji ani wysyłania wezwania. Nałożył obowiązek poinformowania sądu, czy do takich prób doszło, a jeżeli nie, to dlaczego. Pozew bez wezwania w tle jest dopuszczalny. Pozew, który tę kwestię przemilcza, jest brakiem formalnym.

Praktyczna konsekwencja jest taka, że wezwanie do zapłaty pełni tu funkcję dowodową, a nie warunkującą. Jest najprostszym i najtańszym sposobem, żeby na to pytanie odpowiedzieć twierdząco i mieć na to papier.

Dlaczego to nie jest formalność: art. 101 KPC

Prawdziwa stawka nie leży w brakach formalnych pozwu, tylko w kosztach procesu.

REKLAMA

Zgodnie z art. 101 KPC zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Scenariusz jest częstszy, niż się wydaje. Wierzyciel, zniecierpliwiony milczeniem kontrahenta, kieruje sprawę do sądu bez wcześniejszego wezwania. Dłużnik przy pierwszej czynności uznaje roszczenie i podnosi, że nikt się do niego nie zwracał. Wierzyciel wygrywa sprawę co do meritum i przegrywa na kosztach: opłata sądowa i koszty zastępstwa procesowego zostają po jego stronie.

Wezwanie do zapłaty jest zabezpieczeniem właśnie przed tym. Dokumentuje, że dłużnik wiedział o roszczeniu i miał realną szansę zapłacić przed procesem.

Zobacz również:

Co musi zawierać pismo, żeby wykazać realną próbę

Sąd ocenia treść, nie nagłówek. Pismo zatytułowane „wezwanie do zapłaty", które nie pozwala ustalić, czego wierzyciel żądał i w jakim terminie, niewiele wnosi.

Skuteczne wezwanie zawiera:

  1. Oznaczenie stron wraz z adresami i NIP, w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować dłużnika. Przy spółkach warto sprawdzić aktualny adres w KRS przed wysyłką.
  2. Podstawę roszczenia: numer i datę faktury, przedmiot świadczenia oraz termin płatności. Sąd musi widzieć, skąd wynika dług i od kiedy jest wymagalny.
  3. Kwotę rozbitą na składniki: należność główną, odsetki ze wskazaniem okresu i stawki, a przy transakcjach handlowych rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Kwota podana jedną liczbą, bez wyjaśnienia, z czego wynika, jest łatwa do zakwestionowania.
  4. Konkretny termin zapłaty, najlepiej wyrażony datą, a nie samą liczbą dni. „W terminie 7 dni od otrzymania" wymaga ustalenia daty doręczenia, natomiast wskazanie konkretnego dnia, na przykład „do dnia 20 sierpnia 2026 r.", nie wymaga niczego.
  5. Numer rachunku bankowego. Brzmi banalnie, ale jego brak pozwala dłużnikowi twierdzić, że nie wiedział, gdzie zapłacić.
  6. Zapowiedź drogi sądowej, rzeczowo i bez gróźb. Wystarczy informacja, że po bezskutecznym upływie terminu sprawa zostanie skierowana do sądu, wraz ze wskazaniem, że koszty procesu obciążą dłużnika.

Warto też zachować proporcje. Pismo agresywne, sugerujące działania, których wierzyciel nie może podjąć, nie wzmacnia pozycji procesowej, a bywa wykorzystywane przeciwko nadawcy.

Sposób doręczenia: co ma wartość dowodową

Tu popełnia się najwięcej błędów, bo intuicja podpowiada, że liczy się to, czy dłużnik pismo przeczytał. W postępowaniu przedsądowym istotne jest co innego: czy wierzyciel może wykazać, że próbę podjął.

List polecony za potwierdzeniem odbioru pozostaje standardem. Dowodem jest jednak przede wszystkim potwierdzenie nadania, a nie samo potwierdzenie odbioru. Dłużnik, który przesyłki nie odbiera, nie unieważnia próby: wierzyciel wysłał pismo na prawidłowy adres i to jest fakt, który można wykazać. Dlatego kopię pisma i dowód nadania należy zachować razem.

Zwykły list nie daje nic. Nie ma śladu ani nadania, ani treści.

E-mail ma wartość, ale zależną od okoliczności. Jeżeli strony prowadziły korespondencję mailową i dłużnik z tego adresu odpowiadał, wiadomość jest dowodem podjęcia próby. Jeżeli adres pochodzi wyłącznie ze strony internetowej kontrahenta, sytuacja jest słabsza. Mail dobrze sprawdza się jako kanał równoległy: przyspiesza kontakt, ale nie zastępuje listu.

Adres wysyłki ma znaczenie samodzielne. Pismo skierowane na nieaktualny adres, podczas gdy w KRS lub CEIDG widnieje inny, osłabia argument, że próba była rzetelna.

Kiedy próby nie podjęto

Przepis przewiduje tę sytuację i nie traktuje jej jako uchybienia. Wymaga wyjaśnienia przyczyn.

Wyjaśnienie powinno być konkretne. „Strony nie podjęły próby polubownego rozwiązania sporu" to powtórzenie pytania, nie odpowiedź. Sąd oczekuje powodu: wcześniejsze rozmowy nie przyniosły rezultatu, dłużnik konsekwentnie nie odbiera korespondencji, zbliża się termin przedawnienia, dłużnik kwestionuje roszczenie co do zasady, więc porozumienie jest nierealne.

Warto przy tym pamiętać, że samo wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia. Przerywają go czynności wskazane w art. 123 Kodeksu cywilnego, a od 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie mediacji bieg jedynie zawieszają. Jeżeli termin się zbliża, kolejne pismo nie kupi czasu.

Podsumowanie

Wezwanie do zapłaty nie jest ustawowym warunkiem wytoczenia powództwa. Jest natomiast najprostszym sposobem, żeby na pytanie z art. 187 § 1 pkt 3 KPC odpowiedzieć twierdząco, i realnym zabezpieczeniem przed sytuacją z art. 101 KPC, w której wygrana sprawa kończy się przegraną na kosztach. Żeby spełniło tę funkcję, musi pozwalać ustalić, czego żądano, od kogo, w jakim terminie i na jaki rachunek, a wierzyciel musi mieć dowód, że je wysłał. Kopia pisma bez dowodu nadania jest tylko dokumentem wewnętrznym.

Stan prawny na sierpień 2026 r. Artykuł nie stanowi porady prawnej. Podstawa: ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Powiązane
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie sierpnia. Trzeba jednak złożyć wniosek
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie sierpnia. Trzeba jednak złożyć wniosek
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Darowizna od rodziców bez zwolnienia z podatku? Skarbówka wskazuje na jeden błąd przy przelewie
Darowizna od rodziców bez zwolnienia z podatku? Skarbówka wskazuje na jeden błąd przy przelewie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Reklama

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię
05 sie 2026

Przepisy regulujące maksymalne temperatury w miejscu pracy jeszcze nie obowiązują, choć zostały już uchwalone. Czy to znaczy, że pracować trzeba niezależnie od panujących warunków? PIP uruchomiła specjalną infolinię i potwierdza, że pracownik może powstrzymać się od pracy.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia
05 sie 2026

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że przed pozwem trzeba wysłać wezwanie do zapłaty. Przepis mówi coś innego, a różnica ma wymiar finansowy. Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga podjęcia próby polubownej, wymaga natomiast, żeby pozew odpowiedział na pytanie, czy taka próba została podjęta. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w piśmie, żeby ta odpowiedź brzmiała przekonująco, i dlaczego sposób doręczenia bywa ważniejszy od treści.
Dziecko-ofiara przemocy po godzinach pracy OPS ma problem. Rząd: „Zgoda na takie praktyki jest niedopuszczalna"
05 sie 2026

Dziecko doznaje przemocy w rodzinie w piątek wieczorem. Policja interweniuje – ale pracownik socjalny nie odbiera telefonu, bo OPS jest już zamknięty do poniedziałku. W efekcie mały pokrzywdzony nie może zostać umieszczony u babci czy wujostwa. Trafia do placówki interwencyjnej. Takie sytuacje – jak wynika z ustaleń RPO – nie są w Polsce wyjątkiem. Pełnomocnik Rządu ds. Równości uznała je za niedopuszczalne i zaapelowała o pilne zmiany w organizacji pracy OPS.
Koniec z chorobą psychiczną i przymus po nowemu - zmiany w ochronie zdrowia psychicznego
05 sie 2026

RPO przedstawił Ministerstwu Zdrowia opinię do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W piśmie z 10 lipca 2026 r. wskazał, że projekt to istotny krok w dobrym kierunku – ale część propozycji wymaga poważnego dopracowania, zanim wejdą w życie. W ocenie RPO nowelizacja nie odpowiada na pytanie: jak powinien wyglądać cały model przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej?

REKLAMA

Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana
05 sie 2026

W ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości na poziomie ministerialnym udział w rozprawie stanie się mniej obciążający dla świadków, biegłych oraz stron postępowania. Dodano zapis do regulaminu urzędowania sądów powszechnych dopuszczający pozostawanie w toku rozprawy w pozycji siedzącej.
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
05 sie 2026

Chaos legislacyjny, niejasne przepisy oraz trwający od lat kryzys konstytucyjny doprowadziły do sytuacji, w której od osób sprzedających nieruchomości żąda się dziś dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych podatku. Chodzi o podatników, którzy byli przekonani, że zgodnie z prawem korzystają ze zwolnienia z PIT, a więc nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu. W praktyce wpadli oni w tzw. „pułapkę” fiskusa. Problem dotyczy już ponad 19 tys. osób. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?
04 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.
Jak bezbłędnie sporządzić testament? Oto 7 ważnych zasad
04 sie 2026

Testament własnoręczny daje możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, kto i na jakich zasadach odziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy. Taki dokument może skutecznie uporządkować sprawy majątkowe i ograniczyć ryzyko rodzinnych konfliktów, ale tylko wtedy, gdy zostanie sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

REKLAMA

Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
05 sie 2026

Jedna złośliwa opinia w Google, seria fałszywych komentarzy na Facebooku, zorganizowana kampania "ostrzeżeń" przed Twoją firmą. Dla przedsiębiorcy to koszmar, który potrafi wiele kosztować. Czy to jeszcze wolność wypowiedzi, czy już przestępstwo? Granica istnieje i da się ją wyznaczyć.
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
04 sie 2026

W PPK nawet kilka lat oszczędzania pozwala zgromadzić sporą sumkę, która może bardzo przydać się na emeryturze. Na rachunku statystycznego uczestnika programu, oszczędzającego od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił. To oznacza od 145 do 228 proc. zysku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA