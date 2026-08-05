Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że przed pozwem trzeba wysłać wezwanie do zapłaty. Przepis mówi coś innego, a różnica ma wymiar finansowy. Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga podjęcia próby polubownej, wymaga natomiast, żeby pozew odpowiedział na pytanie, czy taka próba została podjęta. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w piśmie, żeby ta odpowiedź brzmiała przekonująco, i dlaczego sposób doręczenia bywa ważniejszy od treści.

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Czego naprawdę wymaga art. 187 § 1 pkt 3 KPC

Przepis nakazuje, aby pozew zawierał „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia".

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Warto przeczytać to zdanie dokładnie, bo jest ono często streszczane nieprecyzyjnie. Ustawodawca nie nałożył obowiązku prowadzenia mediacji ani wysyłania wezwania. Nałożył obowiązek poinformowania sądu, czy do takich prób doszło, a jeżeli nie, to dlaczego. Pozew bez wezwania w tle jest dopuszczalny. Pozew, który tę kwestię przemilcza, jest brakiem formalnym.

Praktyczna konsekwencja jest taka, że wezwanie do zapłaty pełni tu funkcję dowodową, a nie warunkującą. Jest najprostszym i najtańszym sposobem, żeby na to pytanie odpowiedzieć twierdząco i mieć na to papier.

Dlaczego to nie jest formalność: art. 101 KPC

Prawdziwa stawka nie leży w brakach formalnych pozwu, tylko w kosztach procesu.

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Zgodnie z art. 101 KPC zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

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Scenariusz jest częstszy, niż się wydaje. Wierzyciel, zniecierpliwiony milczeniem kontrahenta, kieruje sprawę do sądu bez wcześniejszego wezwania. Dłużnik przy pierwszej czynności uznaje roszczenie i podnosi, że nikt się do niego nie zwracał. Wierzyciel wygrywa sprawę co do meritum i przegrywa na kosztach: opłata sądowa i koszty zastępstwa procesowego zostają po jego stronie.

Wezwanie do zapłaty jest zabezpieczeniem właśnie przed tym. Dokumentuje, że dłużnik wiedział o roszczeniu i miał realną szansę zapłacić przed procesem.

Co musi zawierać pismo, żeby wykazać realną próbę

Sąd ocenia treść, nie nagłówek. Pismo zatytułowane „wezwanie do zapłaty", które nie pozwala ustalić, czego wierzyciel żądał i w jakim terminie, niewiele wnosi.

Skuteczne wezwanie zawiera:

Oznaczenie stron wraz z adresami i NIP, w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować dłużnika. Przy spółkach warto sprawdzić aktualny adres w KRS przed wysyłką. Podstawę roszczenia: numer i datę faktury, przedmiot świadczenia oraz termin płatności. Sąd musi widzieć, skąd wynika dług i od kiedy jest wymagalny. Kwotę rozbitą na składniki: należność główną, odsetki ze wskazaniem okresu i stawki, a przy transakcjach handlowych rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Kwota podana jedną liczbą, bez wyjaśnienia, z czego wynika, jest łatwa do zakwestionowania. Konkretny termin zapłaty, najlepiej wyrażony datą, a nie samą liczbą dni. „W terminie 7 dni od otrzymania" wymaga ustalenia daty doręczenia, natomiast wskazanie konkretnego dnia, na przykład „do dnia 20 sierpnia 2026 r.", nie wymaga niczego. Numer rachunku bankowego. Brzmi banalnie, ale jego brak pozwala dłużnikowi twierdzić, że nie wiedział, gdzie zapłacić. Zapowiedź drogi sądowej, rzeczowo i bez gróźb. Wystarczy informacja, że po bezskutecznym upływie terminu sprawa zostanie skierowana do sądu, wraz ze wskazaniem, że koszty procesu obciążą dłużnika.

Warto też zachować proporcje. Pismo agresywne, sugerujące działania, których wierzyciel nie może podjąć, nie wzmacnia pozycji procesowej, a bywa wykorzystywane przeciwko nadawcy.

Sposób doręczenia: co ma wartość dowodową

Tu popełnia się najwięcej błędów, bo intuicja podpowiada, że liczy się to, czy dłużnik pismo przeczytał. W postępowaniu przedsądowym istotne jest co innego: czy wierzyciel może wykazać, że próbę podjął.

List polecony za potwierdzeniem odbioru pozostaje standardem. Dowodem jest jednak przede wszystkim potwierdzenie nadania, a nie samo potwierdzenie odbioru. Dłużnik, który przesyłki nie odbiera, nie unieważnia próby: wierzyciel wysłał pismo na prawidłowy adres i to jest fakt, który można wykazać. Dlatego kopię pisma i dowód nadania należy zachować razem.

Zwykły list nie daje nic. Nie ma śladu ani nadania, ani treści.

E-mail ma wartość, ale zależną od okoliczności. Jeżeli strony prowadziły korespondencję mailową i dłużnik z tego adresu odpowiadał, wiadomość jest dowodem podjęcia próby. Jeżeli adres pochodzi wyłącznie ze strony internetowej kontrahenta, sytuacja jest słabsza. Mail dobrze sprawdza się jako kanał równoległy: przyspiesza kontakt, ale nie zastępuje listu.

Adres wysyłki ma znaczenie samodzielne. Pismo skierowane na nieaktualny adres, podczas gdy w KRS lub CEIDG widnieje inny, osłabia argument, że próba była rzetelna.

Kiedy próby nie podjęto

Przepis przewiduje tę sytuację i nie traktuje jej jako uchybienia. Wymaga wyjaśnienia przyczyn.

Wyjaśnienie powinno być konkretne. „Strony nie podjęły próby polubownego rozwiązania sporu" to powtórzenie pytania, nie odpowiedź. Sąd oczekuje powodu: wcześniejsze rozmowy nie przyniosły rezultatu, dłużnik konsekwentnie nie odbiera korespondencji, zbliża się termin przedawnienia, dłużnik kwestionuje roszczenie co do zasady, więc porozumienie jest nierealne.

Warto przy tym pamiętać, że samo wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia. Przerywają go czynności wskazane w art. 123 Kodeksu cywilnego, a od 30 czerwca 2022 r. zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie mediacji bieg jedynie zawieszają. Jeżeli termin się zbliża, kolejne pismo nie kupi czasu.

Podsumowanie

Wezwanie do zapłaty nie jest ustawowym warunkiem wytoczenia powództwa. Jest natomiast najprostszym sposobem, żeby na pytanie z art. 187 § 1 pkt 3 KPC odpowiedzieć twierdząco, i realnym zabezpieczeniem przed sytuacją z art. 101 KPC, w której wygrana sprawa kończy się przegraną na kosztach. Żeby spełniło tę funkcję, musi pozwalać ustalić, czego żądano, od kogo, w jakim terminie i na jaki rachunek, a wierzyciel musi mieć dowód, że je wysłał. Kopia pisma bez dowodu nadania jest tylko dokumentem wewnętrznym.

Stan prawny na sierpień 2026 r. Artykuł nie stanowi porady prawnej. Podstawa: ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.