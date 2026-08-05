Choroby psychiczne znikną z ustawy, co zamiast tego w reformie zdrowia?

RPO przedstawił Ministerstwu Zdrowia opinię do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W piśmie z 10 lipca 2026 r. wskazał, że projekt to istotny krok w dobrym kierunku – ale część propozycji wymaga poważnego dopracowania, zanim wejdą w życie. W ocenie RPO nowelizacja nie odpowiada na pytanie: jak powinien wyglądać cały model przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej?

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Czego dowiesz się z tekstu?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – RPO ocenia go jako istotny krok w dobrym kierunku, ale wskazuje poważne braki

„Choroba psychiczna" ma zniknąć z ustawy – nową nazwą mają być „zaburzenia psychotyczne"

Kontrowersyjny zapis o przymusie w DPS – projekt dopuszcza unieruchomienie lub izolację przez ponad 8 godzin w jednostkach pomocy społecznej

Luki w kontroli osobistej pacjentów – nie wiadomo, czy hospitalizowani za zgodą mogą jej odmówić

RPO apeluje o szeroką debatę o modelu przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej

Koniec choroby psychicznej w polskim prawie

Jedna z najbardziej symbolicznych zmian dotyczy nomenklatury. Termin „choroba psychiczna" ma zostać zastąpiony określeniem „zaburzenia psychotyczne". RPO ocenia ten kierunek pozytywnie – nowa terminologia lepiej odpowiada współczesnej wiedzy medycznej i może ograniczyć stygmatyzację pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego.

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Rzecznik zwraca jednak uwagę na niekonsekwencję. W projekcie pojawia się pojęcie „zaburzeń rozwoju intelektualnego", tymczasem zgodnie z oficjalnym polskim tłumaczeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 właściwym określeniem są „zaburzenia rozwoju umysłowego". Klasyfikacja wyróżnia ich cztery stopnie: łagodny, umiarkowany, ciężki i głęboki. Warto dostosować terminologię do standardów ICD-11 – postuluje RPO. Zapewni to spójność z międzynarodowymi standardami diagnostycznymi.

Przymus bezpośredni – kierunek dobry, ale jeden przepis budzi alarm

Kierunek zmian w regulacjach dotyczących przymusu bezpośredniego RPO ocenia pozytywnie. Ale jeden konkretny przepis budzi poważne obawy.

Projektowany art. 18b ust. 2 przewiduje możliwość stosowania wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, przebywającej w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia lub izolacji przez okres przekraczający 8 godzin.

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Rzecznik nie zostawia na tym zapisie suchej nitki. Powołuje się na ustalenia:

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Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur,

Najwyższej Izby Kontroli,

urzędów wojewódzkich.

Wynika z nich, że jednostki pomocy społecznej od lat borykają się z niedoborem lekarzy i personelu pielęgniarskiego oraz trudnościami organizacyjnymi przy stosowaniu przymusu. W piśmie do Ministerstwa RPO stwierdza wprost:

"W tych warunkach wydłużenie dopuszczalnego czasu stosowania przymusu bezpośredniego może prowadzić do zwiększenia ryzyka naruszeń praw człowieka oraz utrwalania nieprawidłowych praktyk. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinna następować przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności wykwalifikowanego personelu (…), a nie przez wydłużanie dopuszczalnego okresu stosowania najbardziej dolegliwych form tego środka."

Kontrola osobista w szpitalu – powstanie prawna luka i nie będziemy bezpieczni

Projekt reguluje kwestie kontroli pobieżnej i osobistej pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Dotąd te sprawy nie były uregulowane, mimo że stanowią poważną ingerencję w prawa i wolności.

Problem w tym, że projektowane przepisy w dużej mierze wzorowane są na regulacjach obowiązujących w jednostkach penitencjarnych. Tymczasem szpital psychiatryczny to nie więzienie – znaczna część pacjentów przebywa tam z własnej woli, korzystając ze świadczeń za zgodą.

Ważne Kluczowa luka: projekt mówi tylko, że pacjent „może podlegać kontroli", ale nie rozstrzyga, czy ma obowiązek się jej poddać ani co się stanie, jeśli odmówi. W przepisach o karze pozbawienia wolności taki obowiązek jest jasno wskazany. Tu – brak.

W praktyce oznacza to, że personel medyczny nie będzie wiedział:

czy odmowa pacjenta oznacza odstąpienie od kontroli?

czy można wobec niego zastosować inne środki?

czy zasadne jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wyłącznie w celu przeprowadzenia kontroli?

RPO postuluje pilne uzupełnienie projektu o jednoznaczne przepisy w tej sprawie.

Co jeszcze budzi wątpliwości w zmianach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?

Rzecznik zwraca uwagę także na inne kwestie wymagające dopracowania:

Kontrola pobieżna bez obowiązku dokumentowania – w przypadku kontroli osobistej projekt wprowadza taki obowiązek, ale przy kontroli pobieżnej już nie. RPO postuluje wprowadzenie krótkiej notatki służbowej z każdej takiej czynności. Rozszerzenie kontroli o miejsca pacjenta – warto rozważyć kontrolę szafek, szaf i innych zamykanych miejsc w salach chorych. Zwłaszcza na oddziałach terapii uzależnień i leczenia zaburzeń odżywiania często to tam ukrywane są niebezpieczne przedmioty lub substancje. Brak regulacji dla SOR i izb przyjęć – w praktyce trafiają tam osoby w kryzysie psychicznym, ale projekt nie odnosi się do tego wprost. Kontrola osobista małoletnich – projekt przyjmuje granicę 16 lat jako kryterium udziału przedstawiciela ustawowego. RPO wskazuje, że ukończenie 16 lat nie ogranicza władzy rodzicielskiej – dlatego rodzic powinien mieć prawo obecności także w tych przypadkach.

Przymusowa hospitalizacja osób z problemami psychicznymi – najpoważniejsze zastrzeżenia

To najbardziej wrażliwy fragment ustawy – dotyczy wolności osobistej. Rzecznik pozytywnie ocenia wprowadzenie obowiązku konsultacji z drugim lekarzem lub psychologiem przy decyzji o przyjęciu do szpitala bez zgody. Ale poważnie krytykuje kierunek zmian w art. 29 ustawy.

Projekt rozszerza przesłanki wszczęcia postępowania o przymusową hospitalizację. W praktyce wystarczy:

rozpoznanie zaburzenia psychicznego,

stwierdzenie trudności w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,

albo uznanie konieczności podjęcia leczenia.

Rzecznik ocenia to tak:

"Tak szerokie ujęcie przesłanek rodzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności oraz standardów ochrony praw człowieka. Każde ograniczenie wolności osobistej powinno być oparte na przesłankach sformułowanych w sposób jednoznaczny, przewidywalny i umożliwiający ich jednolite stosowanie."

Ważne Projekt daje organom stosującym prawo bardzo szeroki zakres uznania, co może prowadzić do rozbieżnej praktyki między placówkami.

Co RPO ocenia pozytywnie w projekcie zmian regulacji o zdrowiu psychicznym?

W piśmie nie brakuje też ocen aprobujących. Pozytywna ocena RPO dotyczy:

Wzmocnienie gwarancji procesowych przy decyzjach o przyjęciu do szpitala bez zgody,

przy decyzjach o przyjęciu do szpitala bez zgody, Obowiązek dokumentowania kontroli osobistej,

kontroli osobistej, Szkolenia z technik deeskalacji zachowań agresywnych dla personelu,

z technik deeskalacji zachowań agresywnych dla personelu, Rozszerzenie tajemnicy psychiatrycznej na psychologów szkolnych – RPO postuluje objęcie nią także pedagogów szkolnych i specjalnych,

– RPO postuluje objęcie nią także pedagogów szkolnych i specjalnych, Regulacje dotyczące dzieci – szczególnie ochrona ich prywatności przy kontroli osobistej.

Rzecznik proponuje też uzupełnić regulacje o placówki działające na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – dziś powstają wątpliwości interpretacyjne dotyczące ich funkcjonowania.

Apel o szerszą debatę o ochronie zdrowia psychicznego

Konkluzja pisma jest jednoznaczna. Sam RPO pisze:

"Projektowana nowelizacja podejmuje próbę rozwiązania pojedynczych problemów ujawniających się w praktyce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego, ale nie odpowiada jednak na zasadnicze pytanie dotyczące modelu przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej."

Rzecznik apeluje o pogłębioną debatę nad nowym modelem hospitalizacji bez zgody, z udziałem:

lekarzy psychiatrów,

psychologów,

pielęgniarek psychiatrycznych,

prawników,

przedstawicieli sądownictwa,

organizacji reprezentujących osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Wskazuje, że nadal brakuje jasnych kryteriów oceny momentu ustania przesłanek dalszej hospitalizacji, sposobu oceny ryzyka ponownego zagrożenia czy zakresu odpowiedzialności lekarzy podejmujących decyzje o wypisaniu pacjenta.

Co dalej z projektem zmian w ochronie zdrowia psychicznego?

Projekt jest na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia. Opinia RPO stanowi ważny głos w konsultacjach, ale nie ma charakteru wiążącego – decyzję o ostatecznym kształcie ustawy podejmie resort, a następnie parlament. Warto śledzić dalsze etapy prac – zwłaszcza w kwestii zapisu o 8-godzinnym przymusie w DPS oraz regulacji kontroli osobistej.

Zmiany w ochronie zdrowia psychicznego - FAQ

Czym jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego?

To akt prawny regulujący zasady udzielania świadczeń psychiatrycznych, w tym leczenia bez zgody, stosowania przymusu bezpośredniego oraz ochrony praw pacjentów psychiatrycznych.

Dlaczego RPO krytykuje ponad 8-godzinny przymus w DPS?

Bo jednostki pomocy społecznej borykają się z brakiem personelu medycznego i problemami organizacyjnymi. Wydłużenie czasu stosowania przymusu w takich warunkach może prowadzić do naruszeń praw człowieka.

Czy choroby psychiczne znikną z katalogu po reformie?

Termin „choroba psychiczna" ma zostać zastąpiony określeniem „zaburzenia psychotyczne". RPO wskazuje jednak na potrzebę spójności z klasyfikacją ICD-11.

Czy pacjent w szpitalu psychiatrycznym będzie musiał poddać się kontroli osobistej?

To właśnie największa luka w projekcie zdaniem RPO – nie wiadomo, czy pacjent hospitalizowany za zgodą ma taki obowiązek, ani co się stanie, gdy odmówi.

Jakie są główne postulaty RPO wobec projektu?

Dopracowanie zapisów o przymusie w DPS, jednoznaczne uregulowanie kontroli osobistej, zawężenie przesłanek przymusowej hospitalizacji oraz szeroka debata nad całym modelem leczenia bez zgody.

Czy projekt wejdzie w życie?

Nie wiadomo w jakim kształcie. Projekt jest na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia i musi jeszcze przejść uzgodnienia, konsultacje publiczne oraz ścieżkę parlamentarną.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich