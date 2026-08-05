REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec z chorobą psychiczną i przymus po nowemu - zmiany w ochronie zdrowia psychicznego

Koniec z chorobą psychiczną i przymus po nowemu - zmiany w ochronie zdrowia psychicznego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 sierpnia 2026, 11:47
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Na drugim rozmytym planie pacjent na kozetce gestykuluje podczas konsultacji psychiatrycznej, na pierwszym planie psychiatra notuje
Choroby psychiczne znikną z ustawy, co zamiast tego w reformie zdrowia?
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

RPO przedstawił Ministerstwu Zdrowia opinię do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W piśmie z 10 lipca 2026 r. wskazał, że projekt to istotny krok w dobrym kierunku – ale część propozycji wymaga poważnego dopracowania, zanim wejdą w życie. W ocenie RPO nowelizacja nie odpowiada na pytanie: jak powinien wyglądać cały model przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej?

rozwiń >

Czego dowiesz się z tekstu?

  • Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – RPO ocenia go jako istotny krok w dobrym kierunku, ale wskazuje poważne braki
  • „Choroba psychiczna" ma zniknąć z ustawy – nową nazwą mają być „zaburzenia psychotyczne"
  • Kontrowersyjny zapis o przymusie w DPS – projekt dopuszcza unieruchomienie lub izolację przez ponad 8 godzin w jednostkach pomocy społecznej
  • Luki w kontroli osobistej pacjentów – nie wiadomo, czy hospitalizowani za zgodą mogą jej odmówić
  • RPO apeluje o szeroką debatę o modelu przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej

Koniec choroby psychicznej w polskim prawie

Jedna z najbardziej symbolicznych zmian dotyczy nomenklatury. Termin „choroba psychiczna" ma zostać zastąpiony określeniem „zaburzenia psychotyczne". RPO ocenia ten kierunek pozytywnie – nowa terminologia lepiej odpowiada współczesnej wiedzy medycznej i może ograniczyć stygmatyzację pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego.

REKLAMA

REKLAMA

Rzecznik zwraca jednak uwagę na niekonsekwencję. W projekcie pojawia się pojęcie „zaburzeń rozwoju intelektualnego", tymczasem zgodnie z oficjalnym polskim tłumaczeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 właściwym określeniem są „zaburzenia rozwoju umysłowego". Klasyfikacja wyróżnia ich cztery stopnie: łagodny, umiarkowany, ciężki i głęboki. Warto dostosować terminologię do standardów ICD-11 – postuluje RPO. Zapewni to spójność z międzynarodowymi standardami diagnostycznymi.

Zobacz również:

Przymus bezpośredni – kierunek dobry, ale jeden przepis budzi alarm

Kierunek zmian w regulacjach dotyczących przymusu bezpośredniego RPO ocenia pozytywnie. Ale jeden konkretny przepis budzi poważne obawy.

Projektowany art. 18b ust. 2 przewiduje możliwość stosowania wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, przebywającej w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia lub izolacji przez okres przekraczający 8 godzin.

REKLAMA

Rzecznik nie zostawia na tym zapisie suchej nitki. Powołuje się na ustalenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur,
  • Najwyższej Izby Kontroli,
  • urzędów wojewódzkich.

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH - ZASADY USTALANIA

Wynika z nich, że jednostki pomocy społecznej od lat borykają się z niedoborem lekarzy i personelu pielęgniarskiego oraz trudnościami organizacyjnymi przy stosowaniu przymusu. W piśmie do Ministerstwa RPO stwierdza wprost:

"W tych warunkach wydłużenie dopuszczalnego czasu stosowania przymusu bezpośredniego może prowadzić do zwiększenia ryzyka naruszeń praw człowieka oraz utrwalania nieprawidłowych praktyk. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinna następować przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności wykwalifikowanego personelu (…), a nie przez wydłużanie dopuszczalnego okresu stosowania najbardziej dolegliwych form tego środka."

Kontrola osobista w szpitalu – powstanie prawna luka i nie będziemy bezpieczni

Projekt reguluje kwestie kontroli pobieżnej i osobistej pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Dotąd te sprawy nie były uregulowane, mimo że stanowią poważną ingerencję w prawa i wolności.

Problem w tym, że projektowane przepisy w dużej mierze wzorowane są na regulacjach obowiązujących w jednostkach penitencjarnych. Tymczasem szpital psychiatryczny to nie więzienie – znaczna część pacjentów przebywa tam z własnej woli, korzystając ze świadczeń za zgodą.

Ważne

Kluczowa luka: projekt mówi tylko, że pacjent „może podlegać kontroli", ale nie rozstrzyga, czy ma obowiązek się jej poddać ani co się stanie, jeśli odmówi. W przepisach o karze pozbawienia wolności taki obowiązek jest jasno wskazany. Tu – brak.

W praktyce oznacza to, że personel medyczny nie będzie wiedział:

  • czy odmowa pacjenta oznacza odstąpienie od kontroli?
  • czy można wobec niego zastosować inne środki?
  • czy zasadne jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wyłącznie w celu przeprowadzenia kontroli?

RPO postuluje pilne uzupełnienie projektu o jednoznaczne przepisy w tej sprawie.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Co jeszcze budzi wątpliwości w zmianach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?

Rzecznik zwraca uwagę także na inne kwestie wymagające dopracowania:

  1. Kontrola pobieżna bez obowiązku dokumentowania – w przypadku kontroli osobistej projekt wprowadza taki obowiązek, ale przy kontroli pobieżnej już nie. RPO postuluje wprowadzenie krótkiej notatki służbowej z każdej takiej czynności.
  2. Rozszerzenie kontroli o miejsca pacjenta – warto rozważyć kontrolę szafek, szaf i innych zamykanych miejsc w salach chorych. Zwłaszcza na oddziałach terapii uzależnień i leczenia zaburzeń odżywiania często to tam ukrywane są niebezpieczne przedmioty lub substancje.
  3. Brak regulacji dla SOR i izb przyjęć – w praktyce trafiają tam osoby w kryzysie psychicznym, ale projekt nie odnosi się do tego wprost.
  4. Kontrola osobista małoletnich – projekt przyjmuje granicę 16 lat jako kryterium udziału przedstawiciela ustawowego. RPO wskazuje, że ukończenie 16 lat nie ogranicza władzy rodzicielskiej – dlatego rodzic powinien mieć prawo obecności także w tych przypadkach.

Przymusowa hospitalizacja osób z problemami psychicznymi – najpoważniejsze zastrzeżenia

To najbardziej wrażliwy fragment ustawy – dotyczy wolności osobistej. Rzecznik pozytywnie ocenia wprowadzenie obowiązku konsultacji z drugim lekarzem lub psychologiem przy decyzji o przyjęciu do szpitala bez zgody. Ale poważnie krytykuje kierunek zmian w art. 29 ustawy.

Projekt rozszerza przesłanki wszczęcia postępowania o przymusową hospitalizację. W praktyce wystarczy:

  • rozpoznanie zaburzenia psychicznego,
  • stwierdzenie trudności w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • albo uznanie konieczności podjęcia leczenia.

Rzecznik ocenia to tak:

"Tak szerokie ujęcie przesłanek rodzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności oraz standardów ochrony praw człowieka. Każde ograniczenie wolności osobistej powinno być oparte na przesłankach sformułowanych w sposób jednoznaczny, przewidywalny i umożliwiający ich jednolite stosowanie."

Ważne

Projekt daje organom stosującym prawo bardzo szeroki zakres uznania, co może prowadzić do rozbieżnej praktyki między placówkami.

Co RPO ocenia pozytywnie w projekcie zmian regulacji o zdrowiu psychicznym?

W piśmie nie brakuje też ocen aprobujących. Pozytywna ocena RPO dotyczy:

  • Wzmocnienie gwarancji procesowych przy decyzjach o przyjęciu do szpitala bez zgody,
  • Obowiązek dokumentowania kontroli osobistej,
  • Szkolenia z technik deeskalacji zachowań agresywnych dla personelu,
  • Rozszerzenie tajemnicy psychiatrycznej na psychologów szkolnych – RPO postuluje objęcie nią także pedagogów szkolnych i specjalnych,
  • Regulacje dotyczące dzieci – szczególnie ochrona ich prywatności przy kontroli osobistej.

Rzecznik proponuje też uzupełnić regulacje o placówki działające na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – dziś powstają wątpliwości interpretacyjne dotyczące ich funkcjonowania.

Apel o szerszą debatę o ochronie zdrowia psychicznego

Konkluzja pisma jest jednoznaczna. Sam RPO pisze:

"Projektowana nowelizacja podejmuje próbę rozwiązania pojedynczych problemów ujawniających się w praktyce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego, ale nie odpowiada jednak na zasadnicze pytanie dotyczące modelu przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej."

Rzecznik apeluje o pogłębioną debatę nad nowym modelem hospitalizacji bez zgody, z udziałem:

  • lekarzy psychiatrów,
  • psychologów,
  • pielęgniarek psychiatrycznych,
  • prawników,
  • przedstawicieli sądownictwa,
  • organizacji reprezentujących osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Wskazuje, że nadal brakuje jasnych kryteriów oceny momentu ustania przesłanek dalszej hospitalizacji, sposobu oceny ryzyka ponownego zagrożenia czy zakresu odpowiedzialności lekarzy podejmujących decyzje o wypisaniu pacjenta.

Co dalej z projektem zmian w ochronie zdrowia psychicznego?

Projekt jest na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia. Opinia RPO stanowi ważny głos w konsultacjach, ale nie ma charakteru wiążącego – decyzję o ostatecznym kształcie ustawy podejmie resort, a następnie parlament. Warto śledzić dalsze etapy prac – zwłaszcza w kwestii zapisu o 8-godzinnym przymusie w DPS oraz regulacji kontroli osobistej.

Zmiany w ochronie zdrowia psychicznego - FAQ

Czym jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego?

To akt prawny regulujący zasady udzielania świadczeń psychiatrycznych, w tym leczenia bez zgody, stosowania przymusu bezpośredniego oraz ochrony praw pacjentów psychiatrycznych.

Dlaczego RPO krytykuje ponad 8-godzinny przymus w DPS?

Bo jednostki pomocy społecznej borykają się z brakiem personelu medycznego i problemami organizacyjnymi. Wydłużenie czasu stosowania przymusu w takich warunkach może prowadzić do naruszeń praw człowieka.

Czy choroby psychiczne znikną z katalogu po reformie?

Termin „choroba psychiczna" ma zostać zastąpiony określeniem „zaburzenia psychotyczne". RPO wskazuje jednak na potrzebę spójności z klasyfikacją ICD-11.

Czy pacjent w szpitalu psychiatrycznym będzie musiał poddać się kontroli osobistej?

To właśnie największa luka w projekcie zdaniem RPO – nie wiadomo, czy pacjent hospitalizowany za zgodą ma taki obowiązek, ani co się stanie, gdy odmówi.

Jakie są główne postulaty RPO wobec projektu?

Dopracowanie zapisów o przymusie w DPS, jednoznaczne uregulowanie kontroli osobistej, zawężenie przesłanek przymusowej hospitalizacji oraz szeroka debata nad całym modelem leczenia bez zgody.

Czy projekt wejdzie w życie?

Nie wiadomo w jakim kształcie. Projekt jest na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia i musi jeszcze przejść uzgodnienia, konsultacje publiczne oraz ścieżkę parlamentarną.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Powiązane
Aktywność fizyczna Polaków 2026 – ile osób ćwiczy i czego się boi? [RAPORT]
Aktywność fizyczna Polaków 2026 – ile osób ćwiczy i czego się boi? [RAPORT]
Nowe 500 zł na dziecko działa od prawie 2-óch lat i przysługuje obok 800 plus - o tym świadczeniu rodzice zapominają
Nowe 500 zł na dziecko działa od prawie 2-óch lat i przysługuje obok 800 plus - o tym świadczeniu rodzice zapominają
Rodzice nie puszczą zdjęć dzieci w Internet bez zgody - prace nad zakazem publikacji
Rodzice nie puszczą zdjęć dzieci w Internet bez zgody - prace nad zakazem publikacji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownik może w upale powstrzymać się od pracy. W jakich okolicznościach? PIP uruchomiła infolinię
05 sie 2026

Przepisy regulujące maksymalne temperatury w miejscu pracy jeszcze nie obowiązują, choć zostały już uchwalone. Czy to znaczy, że pracować trzeba niezależnie od panujących warunków? PIP uruchomiła specjalną infolinię i potwierdza, że pracownik może powstrzymać się od pracy.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty a wymogi pozwu: co musi zawierać pismo i dlaczego liczy się sposób doręczenia
05 sie 2026

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że przed pozwem trzeba wysłać wezwanie do zapłaty. Przepis mówi coś innego, a różnica ma wymiar finansowy. Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga podjęcia próby polubownej, wymaga natomiast, żeby pozew odpowiedział na pytanie, czy taka próba została podjęta. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w piśmie, żeby ta odpowiedź brzmiała przekonująco, i dlaczego sposób doręczenia bywa ważniejszy od treści.
Dziecko-ofiara przemocy po godzinach pracy OPS ma problem. Rząd: „Zgoda na takie praktyki jest niedopuszczalna"
05 sie 2026

Dziecko doznaje przemocy w rodzinie w piątek wieczorem. Policja interweniuje – ale pracownik socjalny nie odbiera telefonu, bo OPS jest już zamknięty do poniedziałku. W efekcie mały pokrzywdzony nie może zostać umieszczony u babci czy wujostwa. Trafia do placówki interwencyjnej. Takie sytuacje – jak wynika z ustaleń RPO – nie są w Polsce wyjątkiem. Pełnomocnik Rządu ds. Równości uznała je za niedopuszczalne i zaapelowała o pilne zmiany w organizacji pracy OPS.
Koniec z chorobą psychiczną i przymus po nowemu - zmiany w ochronie zdrowia psychicznego
05 sie 2026

RPO przedstawił Ministerstwu Zdrowia opinię do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W piśmie z 10 lipca 2026 r. wskazał, że projekt to istotny krok w dobrym kierunku – ale część propozycji wymaga poważnego dopracowania, zanim wejdą w życie. W ocenie RPO nowelizacja nie odpowiada na pytanie: jak powinien wyglądać cały model przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej?

REKLAMA

Rozprawa sądowa bardziej przyjazna dla uczestników procesu – mała a w praktyce odczuwalna zmiana
05 sie 2026

W ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości na poziomie ministerialnym udział w rozprawie stanie się mniej obciążający dla świadków, biegłych oraz stron postępowania. Dodano zapis do regulaminu urzędowania sądów powszechnych dopuszczający pozostawanie w toku rozprawy w pozycji siedzącej.
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
05 sie 2026

Chaos legislacyjny, niejasne przepisy oraz trwający od lat kryzys konstytucyjny doprowadziły do sytuacji, w której od osób sprzedających nieruchomości żąda się dziś dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych podatku. Chodzi o podatników, którzy byli przekonani, że zgodnie z prawem korzystają ze zwolnienia z PIT, a więc nie muszą płacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu. W praktyce wpadli oni w tzw. „pułapkę” fiskusa. Problem dotyczy już ponad 19 tys. osób. Jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.
Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?
04 sie 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.
Jak bezbłędnie sporządzić testament? Oto 7 ważnych zasad
04 sie 2026

Testament własnoręczny daje możliwość samodzielnego zdecydowania o tym, kto i na jakich zasadach odziedziczy majątek po śmierci spadkodawcy. Taki dokument może skutecznie uporządkować sprawy majątkowe i ograniczyć ryzyko rodzinnych konfliktów, ale tylko wtedy, gdy zostanie sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

REKLAMA

Kiedy negatywna opinia w sieci to przestępstwo? Jak walczyć z czarnym PR-em
05 sie 2026

Jedna złośliwa opinia w Google, seria fałszywych komentarzy na Facebooku, zorganizowana kampania "ostrzeżeń" przed Twoją firmą. Dla przedsiębiorcy to koszmar, który potrafi wiele kosztować. Czy to jeszcze wolność wypowiedzi, czy już przestępstwo? Granica istnieje i da się ją wyznaczyć.
Nowy sposób na dużą emeryturę. Polacy odkryli żyłę złota
04 sie 2026

W PPK nawet kilka lat oszczędzania pozwala zgromadzić sporą sumkę, która może bardzo przydać się na emeryturze. Na rachunku statystycznego uczestnika programu, oszczędzającego od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił. To oznacza od 145 do 228 proc. zysku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA