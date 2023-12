Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP i profilu zaufanego? Wzór wniosku

W 2024 r. wniosek o dodatek osłonowy można złożyć przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy, a nie jeden. Wnioski od 1 stycznia 2024 r. Jest już wzór w PDF

Ta zmiana pojawiła się przy dodatku węglowym.

W czasie składania wniosków o dodatek osłonowy (styczeń – luty 2022 r.) gminy akceptowały, aby podpis elektroniczny opatrywał tylko pismo ogólne do MOPS. Do pisma był załączony wniosek o dodatek w formacie PDF/Word. I na nim nie było podpisu elektronicznego. Pismo i załącznik były traktowane jako jedność. Dlatego wystarczył podpis elektroniczny na emailu do gminy. Dziś już nie wystarczy.

Nie mamy jeszcze nowego wzoru (zostanie opublikowany pod koniec grudnia 2023 r.). Ale nie będzie się różnił istotnie od poprzedniego wzoru. Dla celów poglądowych zamieszczamy go poniżej do ściągnięcia w pliku PDF.

dodatek osłonowy - wzór

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku). Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu). System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Uchwała NSA o ePUAP

W uchwale NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21), sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Gminy rozpatrując wnioski o dodatek osłonowy będą stosować wskazówki z tej uchwały. Ich zdaniem podpisany elektronicznie ma być zarówno list do MOPS (pismo ogólne) jak i załącznik do tego listu (wniosek o dodatek osłonowy). Bo tak wynika z uchwały.