Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP i profilu zaufanego? Aktywny wzór wniosku

W 2024 r. wniosek o dodatek osłonowy można złożyć przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy, a nie jeden. Wnioski od 1 stycznia 2024 r. Jest już rozporządzenie i wzór wniosku o dodatek osłonowy w PDF. I wiemy za jaki rok, wykazuje się dochody.

Ta zmiana pojawiła się przy dodatku węglowym.

W czasie składania wniosków o dodatek osłonowy (styczeń – luty 2022 r.) gminy akceptowały, aby podpis elektroniczny opatrywał tylko pismo ogólne do MOPS. Do pisma był załączony wniosek o dodatek w formacie PDF/Word. I na nim nie było podpisu elektronicznego. Pismo i załącznik były traktowane jako jedność. Dlatego wystarczył podpis elektroniczny na emailu do gminy. Dziś już nie wystarczy.

Nie mamy jeszcze nowego wzoru (zostanie opublikowany pod koniec grudnia 2023 r.). Ale nie będzie się różnił istotnie od poprzedniego wzoru. Dla celów poglądowych zamieszczamy go poniżej do ściągnięcia w pliku PDF.

wzór wniosku o dodatek osłonowy - aktywny Inforlex

rozporządzenie - wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku). Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu). System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Uchwała NSA o ePUAP

W uchwale NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21), sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Gminy rozpatrując wnioski o dodatek osłonowy będą stosować wskazówki z tej uchwały. Ich zdaniem podpisany elektronicznie ma być zarówno list do MOPS (pismo ogólne) jak i załącznik do tego listu (wniosek o dodatek osłonowy). Bo tak wynika z uchwały.

Została zwaloryzowana wartość dodatku osłonowego, choć jednocześnie wypłacany jest tylko za pół 2024 r. Przyznanie dodatku jest zależne od dochodów - masz za wysokie, dodatek jest coraz mniejszy. I dochody nie są zwaloryzowane.

Są dwa limity:

1) 1500 zł na osobę dla rodziny i

2) 2100 zł dla osoby samotnej.

Wydaje się, że po szaleństwie inflacyjnym nie ma szans na to, aby dodatek osłonowy był tak popularny jak w 2022 r. Okazuje się, że są szanse. Z dwóch powodów:

1) 1500 zł i 2100 zł to są kwoty netto,

2) dochody bierzemy z 2022 roku, a nie z 2023 r., kiedy wiele osób dostało podwyżki.

Rok 2022 jako rok sprawdzenia dochodów wprost został określony we wzorze wniosku o dodatek osłonowy. Dlaczego tak? MOPS i GOPS rozpatrując wnioski o dodatek osłonowy ściągają sobie informacje o dochodach rocznych wnioskodawców od fiskusa. Te dla roku 2023 na początku 2024 r. będą jeszcze niedostępne.

Infor.pl informował więcej w poniższych publikacjach o dodatku osłonowym i wykazywanych dochodach we wniosku:

Gdzie płaciłeś składki - Ty i domownicy

We wniosku trzeba zaznaczyć, czy składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego w roku 2022 opłacane były do:

ZUS,

KRUS,

brak,

innego podmiotu (nazwa i adres podmiotu).

Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego

Ujawnia się łączną kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób w 2022 r.

I nie wpisuje się w tej części wniosku żadnych dochodów. Oświadcza się jedynie, że osiągnęło się dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chodzi o to, że opodatkowane dochody MOPS albo GOPS, sam sobie sprawdzi w US.

dodatek osłonowy 2024 r. INFOR

Większość wnioskodawców nie wpisze do wniosku żadnych dochodów. Bo ujawnia się dochody, które nie są powszechnie osiągane. Są to np.:

a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

c) świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym

i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

e) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

f) ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach

1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

g) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich

rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń

społecznych.