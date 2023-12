Wzór: Wniosek o dodatek osłonowy. Od 1 stycznia 2024 r. można składać. Do 822,25 zł na konto. Jak? Przez Internet? Ile dodatków na rodzinę? Limit dochodów

Ile wynosi dodatek osłonowy? Do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. Także przez Internet i ePUAP. Wypłata do końca czerwca 2024 r. Kiedy nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy? Od kiedy MOPS i GOPS przyjmują wnioski? Co z wzorem wniosku?

