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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Jedno orzeczenie, dziesiątki zniżek. Oto pełna lista ulg na 2026 rok

Jedno orzeczenie, dziesiątki zniżek. Oto pełna lista ulg na 2026 rok

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24 czerwca 2026, 11:43
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Jedno orzeczenie, dziesiątki zniżek. Oto pełna lista ulg na 2026 rok
New Africa
Shutterstock

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Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich świadczenia finansowe, zniżki komunikacyjne oraz istotne udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie przywileje przysługują w 2025 roku? Oto szczegółowe zestawienie.

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1. Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności jest orzekany u osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna jest obniżona w stopniu, który utrudnia im wykonywanie pracy w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach, ale w pełni sprawnych. Dotyczy to również osób, które mają trudności w pełnieniu ról społecznych, ale mogą je kompensować dzięki sprzętowi ortopedycznemu lub środkom pomocniczym.

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Przywileje pracownicze dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • Dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy.
  • Zakazu pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych (chyba że lekarz wyrazi na to zgodę lub osoba jest zatrudniona przy pilnowaniu mienia).
  • Uwaga: W stopniu lekkim obowiązuje standardowy czas pracy (8h na dobę i 40h tygodniowo).

Wsparcie finansowe i ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie z PFRON oraz MOPS/PCPR:

  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Pracodawca może otrzymać na pracownika z lekkim stopniem 610 zł (lub 1210 zł przy tzw. schorzeniu szczególnym).
  • Likwidacja barier: Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się (zależne od dochodu).
  • Wsparcie w rozwoju zawodowym: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki/dotacje z PFRON przez PUP).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki (powyżej 100 zł miesięcznie) oraz ryczałtu na dojazdy samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ok. 2280 zł rocznie).

Zasiłki i świadczenia społeczne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Osoba z lekkim stopniem nie otrzymuje tego świadczenia (chyba że ukończyła 75 lat).
  • Zasiłek okresowy/celowy: Przysługuje z MOPS, jeśli dochód nie przekracza 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie).
  • Usługi socjalne: Dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Rehabilitacja zawodowa: Prawo do korzystania z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością.
  • Rehabilitacja społeczna: Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień oznacza osobę z naruszoną sprawnością organizmu, która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

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Świadczenia pieniężne i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Świadczenie wspierające: Nowe świadczenie z ZUS. Wymaga uzyskania min. 80-86 punktów w decyzji o potrzebie wsparcia. Kwota zależy od punktacji i wynosi od ok. 712 zł do ponad 3920 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł. Przysługuje, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia lub osoba ma ukończone 75 lat.
  • Dofinansowanie z PFRON: Możliwość uzyskania dopłat do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych (np. aparaty słuchowe, wózki) oraz likwidacji barier w mieszkaniu.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Ulga rehabilitacyjna: Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (np. turnusy, adaptacja mieszkania, samochód).
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia: Wynosi 1820 zł (lub 2720 zł przy schorzeniu szczególnym).

Udogodnienia w pracy

  • Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnej pensji).
  • Dodatkowy urlop: Prawo do 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po roku od uzyskania orzeczenia).
  • Płatne zwolnienie: Do 21 dni na udział w turnusie rehabilitacyjnym lub na wykonanie badań specjalistycznych.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Karta parkingowa: Przysługuje tylko przy symbolach 05-R, 10-N lub 04-O, jeśli orzeczenie stwierdza "znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się".
  • Ulgi komunikacyjne: Ustawowe zniżki na PKP/PKS przysługują głównie osobom niewidomym (37%). Inne zniżki zależą od lokalnych uchwał miast (komunikacja miejska).
  • Opłata paszportowa: Ulga 50 proc.
  • Abonament RTV: Osoby z umiarkowanym stopniem nie są ustawowo zwolnione z opłaty (chyba że spełniają inne kryteria, np. wiek 75+).

3. Znaczny stopień niepełnosprawności (dodatkowe informacje)

Warto pamiętać, że stopień znaczny (dawna I grupa) daje najszersze uprawnienia, w tym:

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  • Zasiłek pielęgnacyjny dla każdego (bez względu na wiek powstania niepełnosprawności).
  • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w większości miast.
  • Zwolnienie z abonamentu RTV z mocy prawa.
  • Wysokie zniżki na PKP/PKS (37-95 proc. dla osoby i opiekuna).
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Źródło: INFOR
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