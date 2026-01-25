REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Ten niepełnosprawny po odzyskaniu w PZON stopnia znacznego rezygnuje ze świadczeń. Chce iść do pracy [List czytelnika]

Ten niepełnosprawny po odzyskaniu w PZON stopnia znacznego rezygnuje ze świadczeń. Chce iść do pracy [List czytelnika]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 stycznia 2026, 17:28
[Data aktualizacji 25 stycznia 2026, 17:28]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Niektórzy niepełnosprawni po odzyskaniu w PZON stopnia znacznego rezygnują ze świadczeń. Chcą iść do pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do infor.pl napisała list matka niepełnosprawnego studenta (studia zaoczne). Chłopak miał stopień znaczny, a teraz komisja orzecznicza go "uzdrowiła" do stopnia umiarkowanego. Sprawa jest w sądzie. Matka studenta nie jest przekonana, czy w przypadku odzyskania stopnia znacznego niepełnosprawności, będzie występowała (jako opiekunka) o "stare" świadczenie pielęgnacyjne. Bo widzi sens pójścia do pracy i rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego (swojej i syna). Bo dla tej rodziny ważniejsze są takie świadczenia jak rehabilitacja domowa, pierwszeństwo w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżki na przejazdy komunikacją miejską.

Drugi list matki w sprawie utraty stopnia znacznego na rzecz umiarkowanego (pierwszy list poniżej)

Gdy czytam nowe artykuły i listy (w Infor.pl), nasuwa mi się jedno. Mam wrażenie, że walka toczy się o świadczenie pielęgnacyjne (stare), a nie musi o nie w ogóle się rozchodzić. To rodzic/opiekun decyduje, czy rezygnuje z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ja byłam 11 lat na "starym" świadczeniu. Syn od 16 r.ż. przy stopniu znacznym miał wskazania zatrudnienia: praca w warunkach chronionych. Sprawa odwoławcza trwa już ponad rok. Niekoniecznie po "wygranej" złożę wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, a syn nie pójdzie do pracy. Obecnie studiuje zaocznie. Nam zależy na rehabilitacji domowej, pierwszeństwach w kolejkach do badań, lekarzy i specjalistów oraz zniżkach na przejazdy komunikacją miejską. Obecnie decyzją ostateczną, ale nieprawomocną, jest stopień umiarkowany. Przy czym syn jednak nie może otrzymać na ten moment legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zniżki obowiązują, więc jeździ na "świstkach". Co jest oczywiście niekomfortowe i stresujące. A nasza codzienność wygląda w ten sposób, że niemal codziennie przesiadujemy po 2–3 h w poczekalni przychodni... Chodzi o większe wsparcie pomocowe i spokój, nie pieniądze.

Pozdrawiam
M.

Polecamy KSeF - podręcznik

REKLAMA

REKLAMA

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Powyższy list to kontynuacja. Pierwszy list bohaterki tego artykułu był taki:

REKLAMA

W PZON "uzdrawiają" z Aspergera i autyzmu

Bohaterka artykułu nawiązała w pierwszym swoim liście do dyskusji na Infor.pl o problematyce "uzdrowień" dzieci z Aspergerem albo autyzmem. Stałym elementem listów, które w tej sprawie otrzymaliśmy było diagnozowanie przez lekarzy faktu "ustąpienia" Aspergera albo autyzmu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładowy list matki do Infor.pl w tej sprawie:

Zobacz również:

Pierwszy list matki w sprawie utraty stopnia znacznego na rzecz umiarkowanego

Dzień dobry

Poczułam potrzebę napisania po przeczytaniu artykułu: W PZON trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Ponieważ mój syn jest obecnie dowodem na te praktyki Sądzimy się o stopień wyższy niż ostatnio orzeczono (zdegradowano) Jest pełnoletni i do tej pory przez wiele lat miał stopień znaczny a ja byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym Stan zdrowia się nie zmienił Pogorszył Teraz przy Zespole Aspergera bada się jak dziecko/osoba dorosła przy nim funkcjonuje Jestem przekonana, iż jest to wynik płatnych, łatwo, dostępnych diagnoz Lecz w naszym przypadku jest to nie fair bo od ponad 10 lat opiekowałam się synem w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji Syn ma niepełnosprawność sprzężoną Cierpi również na niedoczynność przysadki mózgowej i wysoką krótkowzroczność Do tego jest pod opieką psychologa ze względu na fobię społeczną Już odwołaliśmy się z PZON, WZON i w tej chwili sądzimy się od marca tego roku Jesteśmy bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez pracy Sprawa się ciągnie Ostatnie otrzymane pismo z Sądu to o nie przyznaniu pełnomocnika gdyż... "syn rozumie postępowanie sądowe, nie jest niezaradny i potrafi bronić swoich interesów" A pisma formułuje ja i korzystam z bezpłatnych porad prawnych.

Trudna ta droga

Pozdrawiam Matka

PS. Syn miał przez lata symbol 12 C przy Zespole Aspergera po czym dostał na to 02-P (gdzie nie leczył się psychiatrycznie) Odwołaliśmy się i zmienili na 12-C lecz przy okazji "ukarali" w ten sposób, że zmienili niekorzystnie dla syna dwa inne nieskażone podpunkty...

Sprawy o przywrócenie stopnia niepełnosprawności są skomplikowane

Przykład: IV U 295/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-03-28 link do wyroku

Co zrobił WZON w tej sprawie:

Ważne

Orzeczeniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. uchylił dotyczące E. D. orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w G. z dnia 28 stycznia 2021 r. w części dotyczącej symbolu przyczyny niepełnosprawności (07-S, 05-R, 04-O), końcowej daty ustalonego stopnia niepełnosprawności (31 stycznia 2022 r.), daty od której istnieje niepełnosprawność („15-go roku życia”) i odpowiedniego zatrudnienia („niezdolny do pracy”) i ustalił symbol przyczyny niepełnosprawności: 07-S i 05-R, końcową datę ustalonego stopnia niepełnosprawności – 31 grudnia 2025 r., ustalił, że niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa oraz że wnioskodawca powinien wykonywać pracę w warunkach pracy chronionej. W pozostałym zakresie Wojewódzki Zespół utrzymał w mocy orzeczenie z dnia 28 stycznia 2021 r. W uzasadnieniu wskazano, że zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia kwalifikacji z przyczyny powstania niepełnosprawności określonej symbolem 04-O w stopniu porównywalnym do rozpoznania zasadniczego. Osoba odwołująca się wymaga czasowej i częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, ale nie stwierdzono niezdolności do samodzielnej egzystencji, która powodowałaby konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Naruszona sprawność organizmu powoduje niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Orzekany jest zdolny do pracy w warunkach pracy chronionej.

Co zrobił niepełnosprawny przed sądem?

Ważne

W odwołaniu wnioskodawca wskazał, że nie zgadza się z orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu, gdyż „zabrano mu orzeczenie na stałe, a przyznano okresowo”, a ponadto nie zgadza się z tym, iż usunięty został symbol 04-O przyczyny niepełnosprawności.

W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazał, że po zawale serca nastąpiło u niego znaczne pogorszenie zdrowia i wyraźny brak tolerancji na wysiłek fizyczny. Od urodzenia posiada znaczny skrót nogi i problemy ze wzrokiem. Pogłębiające się zmiany chorobowe – zwyrodnienia stawów i kręgosłupa oraz słaby wzrok – jednooczność i nadwzroczność powodują narastający ból i różne problemy. Dodatkowo choruje na serce.

Wykonywanie niektórych czynności samoobsługowych stwarza mu problemy (higiena osobista, zakładanie skarpet, zakładanie i wiązanie butów, chodzenie po schodach, dłuższe chodzenie i stanie. Niepełnosprawność nakłada ograniczenia zawodowe. Choroba oczu wyklucza pracę przy ruchliwych maszynach i pracach precyzyjnych. Chore nogi i kręgosłup wykluczają pracę stojącą, chodzącą, pochylającą i dźwiganie ciężarów.

Wnioskodawca wskazał, że Komisje Lekarskie w G. i w B. w 2021 r. stwierdziły, że ostatnio przebyty zawał serca nie spowodował pogorszenia jego zdrowia, ale nawet po 20 latach nastąpiła poprawa zdrowia. Komisja Lekarska z G. w dniu 25 lutego 2011 r. stwierdziła już dawno na podstawie analizy dokumentacji medycznej, wywiadów i badania, że zalicza wnioskodawcę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z orzeczeniem na stałe z symbolami niepełnosprawności 05-R, 04-O, że niepełnosprawności powstała przed 16 rokiem życia, a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się do 18 marca 2002 r. Wnioskodawca wskazał, że niezrozumiała jest zmiana orzeczenia w części dotyczącej okresu i symboli 04-O, skoro orzeczenie z 2011 r. zostało wydane na stałe. Orzeczenie z 2021 r. winno być takie same jak te, które zostało wydane w 2011 r., czyli powinno być wydane na stałe i zawierać symbole 05-R i 04-O. Jedyne co można było zrobić to podnieść stopień niepełnosprawności do znacznego, czego nie uczyniono i dodać symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S, co uczyniono. Według wnioskodawcy, taki sposób procedowania odpowiadałby zasadzie zaufania do państwa.

Co zrobił sąd w sporze WZON / osoba niepełnosprawna?

Przykładowa argumentacja sądu:

Przykład

Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się przy tym konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 29 ust. 2 rozporządzenia). Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące: 1) czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w okresach wynikających ze stanu zdrowia; 2) częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3 (§ 30 rozporządzenia).

Natomiast standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepełnosprawności określają kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące: 1) istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną; 2) ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co oznacza trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu (§ 31 ust. 1 rozporządzenia). Możliwość kompensacji ograniczeń oznacza zarazem wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne (§ 31 ust. 2 rozporządzenia).

Uwzględniając powyższe kryteria oraz przedstawioną ich charakterystykę, jak też opisane przez biegłych schorzenia oraz ich wpływ na możliwości wykonywania pracy oraz samodzielnego egzystowania należało, jak już wskazano, zaliczyć wnioskodawcę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe z powodu chorób oznaczonych symbolem 07-S i 05-R. Wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, wymaga czasowej i częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, co sam wnioskodawca przyznał. Brak natomiast podstaw by twierdzić, że w celu pełnienia ról społecznych, wymagał on stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Sąd nie neguje, że wnioskodawca jest dotkniętymi poważnymi schorzeniami, lecz, mimo ich występowania, zachował on ograniczoną zdolność do samodzielnego egzystowania.

Dlatego, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. zaskarżone orzeczenie podlegało zmianie poprzez ustalenie, że należało zaliczyć wnioskodawcę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe. Sąd nie wskazywał w sentencji wyroku, że chodzi o niepełnosprawności spowodowaną przyczynami oznaczonymi symbolami 05-R (i w konsekwencji 07-S), gdyż wynika to bezpośrednio z treści orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu. W pozostałym zakresie, tj. co do żądania ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności oraz wprowadzenia do orzeczenia symbolu 04-O, odwołanie podlegało oddaleniu, o czym orzeczono na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c.

Stare świadczenie pielęgnacyjne - przypomnienie wciąż obowiązujących zasad

Zasada nr 1 W sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (obowiązujące w dniu 31.12.2023 r.).

Zasada nr 2 Osoby, którym przed dniem 01.01.2024 r., albo od dnia 01.01.2024 r., na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo tego świadczenia nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Zasada nr 3. Osoby zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasada nr 4. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego (w terminie 7 dni, jednakże przed najbliższą wypłatą świadczeń). 

Np. należy zawiadomić MOPS o:

  • zaprzestaniu sprawowania bezpośredniej, osobistej i stałej opieki,
  • uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych,
  • złożenia wniosku o świadczenie wspierające lub uzyskania prawa do tego świadczenia przez osobę wymagającą opieki,
  • zmianie miejsca zamieszkania,
  • umieszczeniu osoby wymagającej opieki w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, placówce zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,
  • wyjeździe za granicę RP osoby ubiegającej się, innego członka rodziny lub rodzica osoby wymagającej opieki,
  • zawarciu związku małżeńskiego,
  • zmianach okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami.
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?

REKLAMA

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
24 sty 2026

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ponadto osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
Jawność wynagrodzeń w rekrutacji pracowników: trzeba podać konkretną kwotę, czy "widełki"? Co zmieniła nowelizacja kodeksu pracy?
23 sty 2026

Od 24 grudnia 2025 roku pracodawcy zostali objęci nowymi obowiązkami informacyjnymi w procesie rekrutacji. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzają wymóg ujawniania informacji o wynagrodzeniu oraz o postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, o ile takie akty u pracodawcy obowiązują.
Kredyty frankowe: Banki nie mogą uzyskać nic ponad zwrot kapitału. Najnowszy wyrok TSUE nie jest przełomem a uporządkowaniem linii orzeczniczej
23 sty 2026

Wyrok TSUE w sprawie C-902/24 nie jest przełomem w sensie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, ale stanowi jej konsekwentne domknięcie i uporządkowanie. Trybunał po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta w sporach frankowych nie może mieć charakteru iluzorycznego ani być neutralizowana przez zabiegi proceduralne banków.

REKLAMA

Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.
Monetyzacja wiedzy w czasach AI: prawo autorskie, odpowiedzialność i nowe oczekiwania klientów [WYWIAD]
24 sty 2026

Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera tworzenie e-booków, kursów online i materiałów edukacyjnych. Dla twórców i ekspertów oznacza to nie tylko nowe możliwości, ale też realne ryzyka prawne i wizerunkowe. Gdzie kończy się autorstwo człowieka, a zaczyna praca AI? Czy treści generowane z jej udziałem podlegają ochronie prawnoautorskiej i kto faktycznie ponosi odpowiedzialność za ich jakość oraz zgodność z prawem? O tych wyzwaniach, a także o zmieniających się oczekiwaniach klientów i znaczeniu AI literacy, rozmawiamy z Kingą Konopelko, radczynią prawną, ekspertką w zakresie prawa biznesowego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA