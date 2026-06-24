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Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy przedłuży świadczenie wspierające?

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24 czerwca 2026, 11:43
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a świadczenie wspierające
Nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a świadczenie wspierające
Shutterstock

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Prawo do świadczenia wspierającego nie przedłuża się automatycznie nawet w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma ponownie taki sam stopień niepełnosprawności. Z czego to wynika? Czy aktualne zasady mogą ulec zmianie? Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedłużenie świadczenia wspierającego bez badania? Ważny postulat osób z niepełnosprawnością

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku czerwca 2026 r. skierowano petycję dotyczącą wprowadzenia zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym. Autor pisma postuluje automatyczne wydanie przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) kolejnej decyzji o potrzebie wsparcia bez ponownego badania w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma nowe (przedłużone) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Taki przypadek – zdaniem petytora - mógłby mieć miejsce, gdy osoba niepełnosprawna zgadza się z ustaloną dotychczas ilością punktów.

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„Powyższe dotyczyłoby sytuacji, w której osoba uprawniona zgadzałaby się z przyznaną dotychczas ilością punktów i wyrażała wolę (w oparciu o nowego przedłużone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) na kontynuację pobierania świadczenia wspierającego do czasu ważności tego nowego orzeczenia o niepełnosprawności” – pisze autor petycji. W przypadku jednak woli zmiany punktacji bądź pogorszenia stanu zdrowia, procedura uzyskania nowej decyzji WZON przebiegałaby jak dotychczas.

Ten sam stopień niepełnosprawności w kolejnym orzeczeniu? Potrzeba wsparcia mogła się zmienić

Ważne

„Uzyskanie przez osobę niepełnosprawną kolejny raz tego samego stopnia niepełnosprawności, nie musi być równoważne z zachowaniem takiego samego stopnia zdolności osoby niepełnosprawnej do wykonania przez nią poszczególnych czynności, które są brane pod uwagę przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia. Zdolność osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonania wymienionych czynności może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu” – podkreśliła w odpowiedzi na petycję Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z tego powodu – w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „brak jest możliwości automatycznego przedłużania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia po uzyskaniu przez osobę tego samego stopnia niepełnosprawności w przypadku utraty terminu ważności poprzedniego orzeczenia”.

W udzielonej odpowiedzi pełnomocniczka rządu przypomniała, iż potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia polega na określeniu zdolności osoby do wykonania 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania.

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„Dokonywana przez Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ocena służy precyzyjnemu określeniu stopnia i rodzaju potrzebnego wnioskującym wsparcia, w związku z czym jej rzetelność ma z perspektywy beneficjentów świadczenia znaczenie zasadnicze” – pisze wiceszefowa resortu rodziny.

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Z kolei proces orzekania o stopniu niepełnosprawności obejmuje ocenę wpływu posiadanych schorzeń na jego zdolność do samodzielnego wypełniania czynności egzystencjalnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, funkcjonowania społecznego i wypełniania ról społecznych w zakresie bardziej ogólnym.

Kilka punktów może zdecydować o kwocie. Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.?

Maja Nowak zwróciła tez uwagę na fakt, iż niewielka różnica punktowa może mieć wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Przypomnijmy, iż od 1 marca 2026 r. świadczenie wspierające wynosi:

  • 4353 zł - od 95 do 100 pkt;
  • 3562 zł - od 90 do 94 pkt;
  • 2375 zł - od 85 do 89 pkt;
  • 1583 zł - od 80 do 84 pkt;
  • 1188 zł - od 75 do 79 pkt;
  • 792 zł - od 70 do 74 pkt.

Kwoty świadczenia wspierającego zależą od liczby otrzymanych w decyzji WZON punktów i aktualnej wysokości renty socjalnej.

Świadczenie wspierające a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności [FAQ]

Jaki stopień niepełnosprawności uprawnia do świadczenia wspierającego?

O uzyskanie świadczenia wspierającego może się ubiegać osoba z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Przepisy nie przewidują w tym zakresie ograniczeń. Chodzi o potrzebę wsparcia. Z dokonanego przez resort rodziny przeglądu funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym wynika, iż legitymowanie się osoby niepełnosprawnej orzeczeniem o wyższym stopniu niepełnosprawności często, ale nie zawsze, przekłada się na wyższy poziom potrzeby wsparcia.

Czy można uzyskać świadczenie wspierające „bez komisji”?

Nie, poziom potrzeby wsparcia jest ustalany za zgodą osoby z niepełnosprawnością najczęściej w miejscu jej pobytu albo w siedzibie WZON. Wojewódzkie zespoły ustalają poziom potrzeby wsparcia na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Czy świadczenie wspierające można przyznać bezterminowo, gdy mam stałe orzeczenie?

Nie, nawet w przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe, WZON nie może wydać decyzji na dłużej niż 7 lat.

Czy komisja przyznająca punkty do świadczenia wspierającego może zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Nie, komisja wydaje odrębną decyzję, bez ingerencji w orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czy można ubiegać się o decyzję WZON bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Do tego, aby WZON wydał decyzję o potrzebie wsparcia potrzebne jest orzeczenie wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Osoba z niepełnosprawnością, która nie ma jeszcze orzeczenia, może złożyć wniosek o wydanie decyzji razem z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

Źródło: Petycja 50-2026 dotycząca ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, warunków przedłużenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619).

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Źródło: INFOR
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