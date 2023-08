Sposób ustalania wysokość zasiłku stałego określają przepisy ustawy o pomocy społecznej. Jakie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.?

Zasiłek stały z MOPS

Zasiłek stały należy do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. O świadczenie to mogą ubiegać się pełnoletnie osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy. Wsparcie w tej formie skierowane jest do osób spełniających określone kryteria dochodowe.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobą niezdolną do pracy z tytułu wieku jest osoba, która ukończyła 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). Całkowita niezdolność do pracy została zdefiniowana jako całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Sposób ustalania wysokości zasiłku również określa ustawa o pomocy społecznej.

Czy będzie podwyżka zasiłku stałego w 2024 r.?

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które podwyższają kwotę kryterium dochodowego branego pod uwagę do ustalania wysokości zasiłku stałego:

ze 100% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą na 130% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz

ze 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wzrośnie również minimalna wysokości zasiłku stałego z 30 zł do 100 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Po zmianach zasiłek stały będzie zatem ustalany w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie będzie mogła być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Aktualnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie - 600 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 719 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.