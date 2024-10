MOPS: Bon energetyczny 300 zł - 600 zł z opóźnieniem. Rząd daje pieniądze. Ale ustawa nie zawiera daty wypłaty bonu

Dopiero dziś (18 października 2024 r.) w Sejmie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała o zgodzie rządu (ściślej Ministra Finansów) na uruchomienie pieniędzy na bon energetyczny. Jest to odpowiedź na coraz częstsze informacje z MOPS, że nie mają pieniędzy na bon pomimo zakończenia w dniu 30 września przyjmowania wniosków i w większości sprawnego ich zakończenia rozpatrywania.

MOPS i GOPS zakończyły 30 września 2024 r. przyjmowanie wniosków o bon energetyczny. Ale wiele ośrodków pomocy sygnalizuje, że nie może wypłacić pieniędzy bo nie otrzymała ich od strony rządowej. Poniżej przykład takiego komunikatu GOPS.

Określa go art. 5 ustawy [Wypłata bonu energetycznego]

Bon energetyczny wypłacają gminy niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Przepis nie zawiera zdania dopełniającego "ale nie później niż do 31 grudnia 2024 r." Dlatego teoretycznie jest możliwa zgodna z prawem wypłata bonu energetycznego np. w styczniu 2025 r. Ale wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. przedstawia wojewodzie rozliczenie dotacji celowej na bon energetyczny z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych bonów energetycznych, sporządzone za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. I ten ostatni fragment przepisu wskazuje, że wypłata powinna być najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.

Ważne Wnioski: Przepisy nie nakazują wypłaty bonu energetycznego w 2024 r. Wynika to jedynie POŚREDNIO z przepisu, który nakazuje złożyć odpowiednie sprawozdania u strony rządowej (wojewoda) o sposobie wykorzystania dotacji rządowej na wypłatę bonu energetycznego.

Te przepisy także nie nakazują wypłaty bonu energetycznego w 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. ale z zasady "60 dni" nie wynika obowiązek wypłaty bonu energetycznego np. w listopadzie 2024 r.

Skąd pochodzą pieniądze na bon? Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego. Wojewodowie przekazują gminom dotacje celowe. Gmina składa wojewodzie wniosek o przekazanie dotacji celowej w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r. Do dnia 20 września 2024 r. gmina może złożyć korektę wniosku. Dotacje celowe, o których tu mowa są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, w miesięcznych ratach.

Ile wynosi bon energetyczny w 2024 r.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego ustalona zgodnie z ust. 2 jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.