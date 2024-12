Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2025 r. [Przykład]

Ważne

Kwota maksymalnego zasiłku stałego wzrośnie w 2025 r. z 1000 zł do 1229 zł. Zmienią się również kryteria dochodowe uprawniające do tego zasiłku. W 2024 r. są to kwoty: 776 zł (dla osoby samotnej) i 600 zł (dla osoby w rodzinie). Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe wzrosną odpowiednio do 1010 zł i 823 zł.