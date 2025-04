Świadczenie rehabilitacyjne – kto może je otrzymać i na jakich zasadach? Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób ubezpieczonych, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności.

Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Kto decyduje o przyznaniu świadczenia?

Orzeczenie w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. Jeśli osoba ubezpieczona nie zgadza się z jego decyzją, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie i na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Wysokość świadczenia zależy od okresu jego pobierania:

Przez pierwsze trzy miesiące wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,

W kolejnych miesiącach – 75% podstawy wymiaru,

W przypadku ciąży – 100% podstawy wymiaru.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji, co oznacza, że świadczenie jest dostosowywane do zmian przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad:

1) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

2) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

4) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Kto nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które pobierają:

osobom, które pobierają: Emeryturę,

Rentę z tytułu niezdolności do pracy,

Zasiłek dla bezrobotnych,

Zasiłek przedemerytalny,

Świadczenie przedemerytalne,

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne zgłosi swój powrót do pracy, pracodawca ma obowiązek przyjąć ją z powrotem, nawet jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

Podsumowanie

Świadczenie rehabilitacyjne to kluczowe wsparcie dla osób, które po długotrwałej chorobie nie są jeszcze zdolne do pracy, ale mają szansę na powrót do pełnej sprawności. Jego przyznanie zależy od decyzji lekarza orzecznika ZUS, a wysokość świadczenia dostosowuje się do okresu jego pobierania. Warto znać swoje prawa i możliwości w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy.