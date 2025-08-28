REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach

MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2025, 14:36
[Data aktualizacji 28 sierpnia 2025, 14:36]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach
MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia jest doliczana do dochodu odbierającego prawo do świadczeń rodzinnych z MOPS. Już dziś progi dla dochodu te są niskie (by nie rzecz mocniej), gdyż nie zostały zwaloryzowane na 2026 r. Wciąż wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, limit wzrasta do 764 zł na osobę. Wszystko to kwoty netto. To dalej bardzo, bardzo niski limit (praktycznie poniżej minimum socjalnego).

No i teraz do dochodów emeryta albo rencisty dolicza się także rentę wdowią. Limity będą więc jeszcze bardziej ograniczyły dostęp do świadczeń rodzinnych z MOPS.

REKLAMA

Nie ma renty wdowiej (jako nazwa) w przepisach. Emeryci i renciści go nie znajdą w ustawach i rozporządzeniach

Ważne

WAŻNE! W ustawie o świadczeniach rodzinnych nie znajdziemy pojęcia „renta wdowia”. Bo nie ma zwrotu "renta wdowia" w żadnych przepisach – to nazwa potoczna tego świadczenia. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało specjalny komunikat z wyjaśnieniami jak odczytać przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, aby zrozumieć, że renta wdowia jest wliczana do dochodów sprawdzanych przez MOPS pod kątem świadczeń rodzinnych.

Niski limit dla świadczeń rodzinnych w MOPS w 2025 r. i w 2026 r.

Wszystkie osoby otrzymujące świadczenia rodzinne z MOPS wiedzą, że jak mają dochody, to raczej nie otrzymają np. zasiłku z MOPS. Dochód obniża szanse na taki zasiłek. Okazuje się, że dotyczy to także renty wdowiej. Świadczenia z tego tytułu obniża taką szansę bo jest wliczana do dochodu, który ocenia MOPS. I to pomimo, że wśród świadczeń, które powodują taki efekt nie ma wymienionej renty wdowy. Dlaczego? 

Nie ma takiego świadczenia jak renta wdowia. To potoczna nazwa na dodatek do renty albo emerytury. Jasno to wyjaśnia Ministerstwo Rodziny. W piśmie czytamy:

„Renta wdowia nie jest nowym rodzajem świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, ale mechanizmem pozwalającym łączyć otrzymywanie renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki nowym rozwiązaniom wdowy i wdowcy mogą pobierać swoją emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie: pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury/renty.”

Dlatego nie znajdziemy w przepisach, które stosuje MOPS sprawdzając dochody potencjalnych beneficjentów zasiłków pojęcia „renta wdowia”.

Poniżej fragment przepisu, który ma zastosowanie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

(...) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, dodatku

dopełniającego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu

uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach

określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym

przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem

poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mien

 Chodzi o art. 3 pkt 24 lit. d ustawy o świadczeniach rodzinnych LINK do ustawy

Zapamiętaj!

Osoba uprawniona do tzw. renty wdowiej nie otrzymuje nowego, odrębnego świadczenia o tej nazwie tylko część innego świadczenia emerytalno-rentowego przysługującego jej w zbiegu z pobieraną rentą rodzinną po zmarłym małżonku albo na odwrót: przyznawana jest część renty rodzinnej po zmarłym małżonku w zbiegu z pobieraną emeryturą lub rentą.

Progi dochodowe od świadczeń rodzinnych są na 2026 r. niskie – nie było waloryzacji

Zobacz również:

Progi dochodowe dla ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres od listopada 2025 do 31 października 2026) wynoszą:

  • Limit dochodowy do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie.
  • W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kryterium wzrasta do 764 zł netto na osobę.
  • Przekroczenie tych limitów powoduje zmniejszenie świadczenia zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

  

Powiązane
Wyrok TK: Emeryci nie wiedzieli, że ZUS pomniejszy ich emeryturę. Bali się utraty pracy. Bez przeliczenia
Wyrok TK: Emeryci nie wiedzieli, że ZUS pomniejszy ich emeryturę. Bali się utraty pracy. Bez przeliczenia
ZUS: Przełom w przeliczaniu emerytur. Fala wyroków dotarła do sądów II instancji {wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20}
ZUS: Przełom w przeliczaniu emerytur. Fala wyroków dotarła do sądów II instancji {wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20}
Zestawienie i omówienie 61 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 4 prawomocnych
Zestawienie i omówienie 61 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 4 prawomocnych
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dodatek dopełniający: 2610 zł co miesiąc z ZUS. 200 tysięcy osób już dostaje, ale inni zostali pominięci. Sprawdź, co się zmieni w 2025
28 sie 2025

Dodatek dopełniający w wysokości 2 610,72 zł miał być przełomem dla osób z niepełnosprawnościami. Od marca 2025 roku świadczenie trafia już do ponad 200 tys. osób, ale nie każdy z orzeczeniem je dostaje. ZUS wypłaca je tylko wybranym, co budzi ogromne kontrowersje. Rząd zapowiada nowelizację przepisów. Sprawdź, kto może zyskać, a kto wciąż zostanie pominięty mimo podobnej sytuacji zdrowotnej.
Wielka rewolucja w ZUS coraz bliżej? Nowy projekt ustawy o ubezpieczeniach społecznych zapowiada koniec biurokracji, przejęcie rozliczeń przez ZUS i cyfrową obsługę płatników
28 sie 2025

Rząd szykuje największą od lat propozycję zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że to ZUS przejmie od przedsiębiorców obowiązek wyliczania i rozliczania składek, co ma uprościć procedury, zmniejszyć liczbę błędów i odciążyć miliony płatników. Reforma, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma zostać wdrożona etapami do 2031 roku i wprowadzić m.in. jednolity plik ubezpieczeniowy oraz pełną cyfryzację rozliczeń.
MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach
28 sie 2025

Renta wdowia jest doliczana do dochodu odbierającego prawo do świadczeń rodzinnych z MOPS. Już dziś progi dla dochodu te są niskie (by nie rzecz mocniej), gdyż nie zostały zwaloryzowane na 2026 r. Wciąż wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, limit wzrasta do 764 zł na osobę. Wszystko to kwoty netto. To dalej bardzo, bardzo niski limit (praktycznie poniżej minimum socjalnego).
Sprzedając nieruchomość, można stracić własność i nie otrzymać od nabywcy ani grosza. Akt notarialny przed tym nie zabezpiecza. Jest jednak na to sposób, choć nie powie o nim każdy notariusz
28 sie 2025

Nie każdy jest świadomy, że dokonując sprzedaży domu czy mieszkania (pomimo zachowania wymaganej formy aktu notarialnego), można nabawić się nie lada problemów, jeżeli nie zadba się o jeden mały szczegół transakcji – moment zapłaty ceny przez nabywcę nieruchomości (lub odpowiednie zabezpieczenie tej zapłaty). W jaki sposób przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży domu czy mieszkania, aby pod względem uzyskania zapłaty ceny za zbywaną nieruchomość – nie wiązała się ona z ryzykiem dla sprzedającego?

REKLAMA

Tych opłat (wbrew powszechnej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2025/2026. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
28 sie 2025

Bardzo częstym zjawiskiem jest obciążanie rodziców, przez szkoły, kosztami przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (a w przypadku, gdy szkoła korzysta z usług firmy cateringowej – również kosztami ich dowozu). Jest to praktyka, która nie jest jednak zgodna z przepisami ustawy – Prawo oświatowe i orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak zatem jest z tymi obiadami w szkołach (i przedszkolach), kto i w jakim zakresie ponosi ich koszt oraz którym uczniom przysługuje całkowite zwolnienie z opłat za posiłki w roku szkolnym 2025/2026?
Za szkody najemcy zapłaci wynajmujący? Za co odpowiedzialność ponosi lokator?
27 sie 2025

Zaległości dotyczące płatności czynszu i rachunków, a także złe zachowanie najemcy prowadzące do konfliktów z sąsiadami. Tego najbardziej mogą obawiać się właściciele mieszkań rozważający ich wynajęcie. Zaległości czynszowe to częściej poruszany temat aniżeli konsekwencje złego zachowania lokatora w prywatnym mieszkaniu. Tymczasem obawy właścicieli mieszkań o skutki złego zachowania lokatora są czasem spore. Wzmacniają je uchwały wspólnot mieszkaniowych próbujące „przerzucić” na wynajmującego odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie najemcy (np. spowodowanie szkód w częściach wspólnych budynku). Warto wyjaśnić, dlaczego takie uchwały są wątpliwe i poruszyć również inne aspekty złego zachowania lokatorów.
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego? Za to zniknąć muszą: 800+, zasiłki socjalne, 13 i 14 emerytura. Ministerstwo Finansów policzyło koszty wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP)
27 sie 2025

W odpowiedzi na interpelację poselską, Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na pytanie, czy jego resort pracuje nad wprowadzeniem w Polsce tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) i jakie byłby koszty wypłaty każdemu dorosłemu obywatelowi 1300 zł tytułem BDP.
Koniec z nadużywaniem przez pracodawców umów zlecenia i umów o dzieło – zostaną one przekształcone w umowy o pracę. „Umowa o pracę zapewnia większą ochronę prawną, stabilność zatrudnienia, daje też dostęp do świadczeń i uprawnień pracowniczych”
28 sie 2025

W dniu 19 sierpnia br. do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił przygotowany w MRPiPS projekt ustawy o Reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłada on m.in. uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę.

REKLAMA

Rada Gabinetowa 27 sierpnia: Prezydent Nawrocki chce porozumienia, które będzie miało wpływ na system legislacyjny państwa polskiego
27 sie 2025

Rada Gabinetowa, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego, odbyła się dziś rano w Pałacu Prezydenckim. Przedmiotem obrad Rady był stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.
Świadczenie wspierające: Rząd nie będzie chronił osób niepełnosprawnych (stopień znaczny)
27 sie 2025

Przed czym miałby chronić? Przed opłatami ponoszonymi przez osoby niepełnosprawne. To opłaty, które płacą za pomoc w sporządzaniu wniosków o świadczenie wspierające. Jego maksymalna wysokość: 4134 zł (w 2025 r.). Za pomoc w przyznaniu tak wysokiego świadczenia dla osoby niepełnosprawnej firmy pośredniczące i kancelarie życzą sobie wielokrotność świadczenia wspierającego. Może to być nawet 6-krotność jego wartości (czyli prawie 25 000 zł z: 6 x 4134 zł). To są wygórowane opłaty. Od kilku miesięcy posłowie alarmują rząd o tym procederze, który dotyka osoby niepełnosprawne w najpoważniejszym stopniu inwalidztwa (często starsze). Rząd odmówił interwencji, a przecież to politycy stworzyli skomplikowany system przyznawania świadczenia wspierającego, z którym nie radzą sobie osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

REKLAMA