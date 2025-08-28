MRPiPS: w MOPS renta wdowia obniża (znacznie) niski próg dochodowy 674 zł. Kolejne po braku waloryzacji na 2026 r. utrudnienie w zasiłkach

Renta wdowia jest doliczana do dochodu odbierającego prawo do świadczeń rodzinnych z MOPS. Już dziś progi dla dochodu te są niskie (by nie rzecz mocniej), gdyż nie zostały zwaloryzowane na 2026 r. Wciąż wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, limit wzrasta do 764 zł na osobę. Wszystko to kwoty netto. To dalej bardzo, bardzo niski limit (praktycznie poniżej minimum socjalnego).

No i teraz do dochodów emeryta albo rencisty dolicza się także rentę wdowią. Limity będą więc jeszcze bardziej ograniczyły dostęp do świadczeń rodzinnych z MOPS.

Nie ma renty wdowiej (jako nazwa) w przepisach. Emeryci i renciści go nie znajdą w ustawach i rozporządzeniach

Ważne WAŻNE! W ustawie o świadczeniach rodzinnych nie znajdziemy pojęcia „renta wdowia”. Bo nie ma zwrotu "renta wdowia" w żadnych przepisach – to nazwa potoczna tego świadczenia. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało specjalny komunikat z wyjaśnieniami jak odczytać przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, aby zrozumieć, że renta wdowia jest wliczana do dochodów sprawdzanych przez MOPS pod kątem świadczeń rodzinnych.

Niski limit dla świadczeń rodzinnych w MOPS w 2025 r. i w 2026 r.

Wszystkie osoby otrzymujące świadczenia rodzinne z MOPS wiedzą, że jak mają dochody, to raczej nie otrzymają np. zasiłku z MOPS. Dochód obniża szanse na taki zasiłek. Okazuje się, że dotyczy to także renty wdowiej. Świadczenia z tego tytułu obniża taką szansę bo jest wliczana do dochodu, który ocenia MOPS. I to pomimo, że wśród świadczeń, które powodują taki efekt nie ma wymienionej renty wdowy. Dlaczego?

Nie ma takiego świadczenia jak renta wdowia. To potoczna nazwa na dodatek do renty albo emerytury. Jasno to wyjaśnia Ministerstwo Rodziny. W piśmie czytamy:

„Renta wdowia nie jest nowym rodzajem świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, ale mechanizmem pozwalającym łączyć otrzymywanie renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki nowym rozwiązaniom wdowy i wdowcy mogą pobierać swoją emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie: pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury/renty.”

Dlatego nie znajdziemy w przepisach, które stosuje MOPS sprawdzając dochody potencjalnych beneficjentów zasiłków pojęcia „renta wdowia”.

Poniżej fragment przepisu, który ma zastosowanie:

(...) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, dodatku dopełniającego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mien

Chodzi o art. 3 pkt 24 lit. d ustawy o świadczeniach rodzinnych LINK do ustawy

Zapamiętaj!

Osoba uprawniona do tzw. renty wdowiej nie otrzymuje nowego, odrębnego świadczenia o tej nazwie tylko część innego świadczenia emerytalno-rentowego przysługującego jej w zbiegu z pobieraną rentą rodzinną po zmarłym małżonku albo na odwrót: przyznawana jest część renty rodzinnej po zmarłym małżonku w zbiegu z pobieraną emeryturą lub rentą.

Progi dochodowe od świadczeń rodzinnych są na 2026 r. niskie – nie było waloryzacji

Progi dochodowe dla ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres od listopada 2025 do 31 października 2026) wynoszą: