Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Emeryt » W 2025 r. zaniżona waloryzacja subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej

W 2025 r. zaniżona waloryzacja subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej

26 sierpnia 2025, 18:57
[Data aktualizacji 26 sierpnia 2025, 18:57]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
W 2025 r. emeryci pokrzywdzeni waloryzacją 9,49% subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej
W 2025 r. emeryci pokrzywdzeni waloryzacją 9,49% subkonta ZUS. W 2026 r. nie będzie lepiej
Przez lata konto główne w ZUS miało wyższą waloryzacją (np. 14,41% w 2025 r.) niż subkonto ZUS (np. 9,49% w 2025 r.). Sejm zajmie się propozycją zrównania tych wartości i to wstecznie (aż od 2014 r.). To są spore pieniądze. Propozycja obywatela jest uczciwa, ale należy ocenić szanse jej przeprowadzenia przez parlament na 0%. Ta petycja obywatela będzie procedowana przez odpowiednią komisję, ale konkluzja będzie najpewniej taka „Niestety, nie ma na to pieniędzy w budżecie”.

W 2025 r. waloryzacja konta głównego w ZUS wyniosła 14,41%, a subkonta tylko 9,49%. Ta różnica ma charakter systemowy – utrzymuje się od lat. Stosowanie obu tych wskaźników powoduje, że przyszłe kwoty emerytalne wypłacane z obu tych kont będą dyskryminowane co do waloryzacji na niekorzyść subkonta.

Ile już stracili przyszli emeryci na niekorzystnych waloryzacjach?

Według dokumentów złożonych w Sejmie:

Strata na poziomie subkonta w ZUS za okres od 2015 r. do 2025 r. wyniosła 31 punktów procentowych. Średnioroczna roczna różnica wynosi 3-5 punkty na niekorzyść subkonta.

Od lat przyszli emeryci zabiegają o wprowadzenie korzystniejszej waloryzacji subkonta ZUS dla osób. Dlatego w Sejmie złożono petycję – jej autorzy podnoszą, że pokrzywdzone są osoby mające subkonto w ZUS na które wpływają środki ze składek emerytalnych (7,3% z 19,52%).

Zasady waloryzacji subkonta w ZUS – 9,49% za 2025 r.

Wskaźnik waloryzacji to 9,49%. Wskaźnik wynika z dynamiki wzrostu nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) za ostatnie 5 lat.

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.

Zasady waloryzacji konta w ZUS - 14,41% za 2025 r.

Wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,41%. Wskaźnik wynika m.in. z inflacji oraz wzrostu przypisu składek emerytalnych z roku poprzedniego (wzrost płac i liczby ubezpieczonych). Mamy więc bieżący wskaźnik waloryzacji 114,41%.

Wsteczna waloryzacja subkonta

Według dokumentów złożonych w Sejmie odpowiedź na pytanie "Co zrobić na przyszłość z subkontem ZUS i kontem głównym ZUS?" jest prosta:

Należy zrównać waloryzację konta głównego i subkonta ZUS. Oba konta powinny być waloryzowane w ten sam sposób.

Szczegółowo propozycja waloryzacji wygląda tak:

waloryzacja

waloryzacja

sejm.gov.pl

Podstawy prawne dla waloryzacji

Link: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

art. 25 ust. 6-8 ww. ustawy

Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 9. Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.

Ważne

Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w ust. 6, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu.

Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w ust. 7, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji i w roku poprzednim.

Źródło: INFOR
Prawo
