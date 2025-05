Robią to podczas pracy zdalnej: 10 zaskakujących czynności

Ważne

Wydaje się, że ankietowani nie poruszyli jeszcze innych, dość wrażliwych wątków - takich jaki spożywanie alkoholu w czasie pracy czy podróżowanie, bo przecież skoro laptop jest narzędziem pracy - to można go zabrać wszędzie, a jeden drink jeszcze nikomu nie zaszkodził - jak mówią pracownicy. Niestety prawda jest taka, że pomimo twardych przepisów wielu pracodawców nie ma w swoich zakładach pracy regulaminów pracy zdalnej, z pracownikami nie są podpisane umowy o pracę zdalną. Skoro tak i nie ma wyznaczonego miejsca pracy, to pracownicy pracują gdzie chcą! To może spowodować ogromne komplikacje w razie wypadku przy pracy czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.