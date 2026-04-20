REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 kwietnia 2026, 09:36
oprac. Łucja Orzeł
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.

Z opublikowanego w tym tygodniu „Barometru polskiego rynku pracy” Personnel Service wynika, że z cudzoziemcami w miejscu pracy styka się 40 proc. pracowników, 17 proc. współpracuje z nimi regularnie, a 23 proc. sporadycznie. Jednocześnie 57 proc. badanych deklaruje brak kontaktu zawodowego z cudzoziemcami.

REKLAMA

Postawy Polaków wobec cudzoziemców

Według badania pozytywne nastawienie wobec cudzoziemców deklaruje 36 proc. Polaków, 43 proc. pozostaje neutralnych, a 14 proc. ma nastawienie negatywne. Nadal najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce są obywatele Ukrainy – to prawie 80 proc. wszystkich cudzoziemców.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że w porównaniu z poprzednimi badaniami wzrosły pozytywne nastroje wobec pracy Ukraińców i Białorusinów. Według badania w tym roku łącznie 79 proc. Polaków ma pozytywne lub neutralne nastawienie do cudzoziemców, rok temu było to 71 proc.

– Wydaje się, że trochę popatrzyliśmy na to, co się dzieje z innymi imigrantami w krajach Europy Zachodniej – w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, jakie tam są problemy i napięcia społeczne. To jest akurat pozytywny wpływ mass mediów na naszą świadomość, bo doszliśmy do wniosku, że imigranci, nasi sąsiedzi, są fajnymi ludźmi, z którymi się dogadujemy – powiedział ekspert.

Obawy o utratę pracy

Z badania wynika ponadto, że obawy o utratę pracy na rzecz cudzoziemców nie są dominującą postawą. Większość Polaków (69 proc.) deklaruje, że nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy. Jedynie 21 proc. badanych przyznaje, że w mniejszym lub większym stopniu obawia się takiego scenariusza. Według autorów badania wskazuje to na stosunkowo wysoką akceptację dla obecności cudzoziemców w polskich firmach oraz przekonanie, że najczęściej uzupełniają oni luki kadrowe, a nie konkurują bezpośrednio o te same stanowiska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z roku na rok widzimy, że te rzeczy, którymi nas straszono, nie zadziały się. Nikt nam nie zabiera miejsc pracy, nikt nam nie zabiera pensji. Uzupełniamy się w miejscach, gdzie brakuje polskich rąk do pracy – ocenił Inglot.

Sytuacja zawodowa Ukraińców w Polsce

Ukraińcy najczęściej pracują w usługach i produkcji, większość ma też wieloletnie doświadczenie pracy w Polsce. 73 proc. badanych Ukraińców pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową w Polsce. Negatywną opinię wyraża 27 proc. respondentów.

Krzysztof Inglot zaznaczył, że znaczenie ma tu bliskość społeczna, językowa i geograficzna.

Ze względu na te czynniki imigranci z Ukrainy wolą pracować w Polsce niż jechać dalej do Niemiec czy do Hiszpanii – zauważył.

Według ostatnich danych GUS pod koniec października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, czyli o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu z 31 października 2025 r. było ich 767,1 tys., czyli o 7,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA