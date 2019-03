Statystyczna karta wypadku przy pracy 2019 - nowy wzór.

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W razie wystąpienia wypadku przy pracy zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom (art.234 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca zobowiązany jest więc do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pracodawca powołuje w tym celu zespół powypadkowy, który po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku (ma na to 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku) sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Pracodawca zatwierdza protokół w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. Następnie przekazuje dokument pracownikowi albo członkowi rodziny (wypadek śmiertelny) oraz inspektorowi pracy (wypadek śmiertelny, ciężki, zbiorowy). Ponadto Kodeks pracy nakłada na pracodawcę trzy obowiązki:

przechowywania protokołu wraz z dokumentacją powypadkową przez 10 lat, prowadzenia rejestru wszystkich wypadków przy pracy, przekazania statystycznej karty wypadku przy pracy do GUS.

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się na podstawie zatwierdzonego przez pracodawcę protokołu powypadkowego, a następnie przekazuje do GUS. Część I karty wypełnia się na podstawie zawartych w załączniku numer 2 objaśnieniach w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu, a część II w takim czasie, aby został zachowany termin przewidziany na przekazanie karty do GUS. Należy przekazać ją do GUS w formie elektronicznej (zatrudniający do 5 pracowników mogą również wysłać ją w wersji papierowej) w następującym terminie:

część I karty powinna być przekazana w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu zatwierdzenia protokołu powypadkowego; część II (uzupełniająca) powinna być przekazana w terminie do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu.

Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy z dnia 7 lutego 2019 r. wprowadza przede wszystkim nowy wzór Statystycznej karty wypadku przy pracy. Zmiana dokumentu podyktowana jest koniecznością deregulacji obowiązku stosowania przez pracodawców pieczątek. Członkowie Rady Ministrów mają na to rok od momentu przyjęcia dokumentu „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przygotowanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Przyjęcie dokumentu nastąpiło dnia 28 czerwca 2018 r., a więc ministrowie mają czas do 28 czerwca 2019 r.

Dotychczasowy wzór stanowiący załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

Dokonuje się również szeregu zmian w załączniku numer 2 dotychczasowego rozporządzenia w części A dotyczącej objaśnienia podstawowych pojęć. Szczegółowe modyfikacje objaśnień przedstawia projekt rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)

Projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy z dnia 7 lutego 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 14 poz. 80)