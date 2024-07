Nowe obowiązki pracodawcy z zakresu bhp. Nowe przepisy już obowiązują

Czy na gruncie prawa zwierzę to rzecz? Poznaj odpowiedź

Jaki jest statusu zwierząt pod względem prawnym? Jak wynika z obowiązujących przepisów i orzecznictwa, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. A wszelkie środki prawne podejmowane w stosunku do zwierząt powinny mieć na względzie ich dobro, a przede wszystkim prawo do istnienia.