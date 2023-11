Dodatek stażowy: do 1183 zł brutto miesięcznie dla nauczyciela dyplomowanego. Ale na stole leży 1210 zł i 1439 zł [obliczenia, przykłady]

Jest już pewne na 99%, że nauczyciela otrzymają 30% podwyżkę od 1 stycznia 2024 r. Wzrośnie więc także dodatek stażowy (czyli za wysługę lat) do kwoty 1183 zł brutto miesięcznie. W parlamencie są jednak rozważane wyższe podwyżki pensji zasadniczej niż o 30%.

rozwiń >

W efekcie dodatek stażowy (za wysługę lat) może wynieść miesięcznie 1210 zł albo 1439 zł (kwoty brutto).

Jak jest teraz?

Pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego wynosi obecnie 4550 zł brutto i około 3432 zł netto (pomijamy PPK). Te niskie pensje się wkrótce zmienią. Wraz z nimi czeka na podwyżkę dodatek za wysługę lat (stażowy). Jego maksymalna wysokość to 20% pensji zasadniczej (1% za każdy rok pracy, wypłata od 4 roku).

Obecnie maksymalna wysokość tego dodatku to 910 zł brutto.

Jak będzie po podwyżkach? Są trzy warianty podwyżek - więc mamy trzy warianty 20% dodatku -1183 zł brutto miesięcznie, 1210 zł lub 1439 zł .

Propozycja 1 - podwyżka o 30%

Z deklaracji w wywiadach polityków KO, ta propozycja zostanie wdrożona od 1 stycznia 2024 r. Po podwyżce nauczyciele dyplomowani otrzymają wynagrodzenie zasadnicze 5915 zł brutto i 4362,69 zł netto.

Dodatek stażowy 20% do tej pensji wyniósłby 1183 zł brutto (20% od 5915 zł).

Propozycja 2 - podwyżka o 1500 zł

Ta propozycja padła w czasie kampanii wyborczej. Nauczyciela mieli otrzymać "+30%, ale nie mniej niż 1500 zł brutto". Dziś nikt nie mówi o tej propozycji. W tym wariancie podwyżka to 6050 zł brutto i 4453,7 zł netto.

Dodatek stażowy 20% do tej pensji wyniósłby 1210 zł brutto (20% od 6050 zł).

Propozycja 3 - podwyżka pensji o 2645 zł brutto i 1800 netto

Ta propozycja jest zawarta w projekcie obywatelskim nowelizującym Kartę Nauczyciela (ZNP i 250 000 podpisów). Projekt otrzymał w nowym Sejmie nr druku 28. I będzie rozpatrzony w terminie do 6 miesięcy.

Powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem, to raczej 2025 r. a nie 2024 r. Ile w tym wariancie wyniósłby 20% dodatek do pensji nauczyciela?

Pensja brutto =7195 zł (uwzględniając przeciętne wynagrodzenie z III kwartału 2023 r. - za rok będzie prawdopodobnie wyższe)

Pensja netto = 5235 zł

Dodatek stażowy 20% do tej pensji wyniósłby 1439 zł brutto (20% od 7195 zł).

Ile nauczyciele zarabiają pensji zasadniczej w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. (bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania) wynosi w kończącym się 2023 r.:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciel mianowany - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciel dyplomowany - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Art. 33. [Dodatek za wysługę lat]

Ważne Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Patrz poniżej)

Szczegóły prawne - rozporządzenie

§ 7.[Dodatek za wysługę lat] 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

