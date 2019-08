Aktualizacja wzoru świadectwa pracy po zmianach przepisów w 2019 r.

Aktualizacja wzoru świadectwa pracy

Wakacje pełną parą, jednak zmiany w przepisach nie dają o sobie zapomnieć. W maju weszły w życie przepisy ustawy wdrażającej RODO, które wprowadziły kilka istotnych zmian do przepisów Kodeksu pracy. Jedną z nich była zmiana zakresu danych osobowych, do których przetwarzania jest uprawniony pracodawca:

Art. 22^1. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

reklama reklama



Polecamy: RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Wśród danych, do których przetwarzania jest uprawniony pracodawca pojawiły się dane kontaktowe, w szczególności mogą to być adres e-mail i telefon. Ustawodawca usunął możliwość żądania od przyszłego pracownika danych w zakresie imion rodziców. Jednakże dla pracodawców było to problematyczne, ponieważ obowiązujący wzór świadectwa pracy wymagał podania właśnie tych danych.

Musieli oni zatem powołać się na art. 22^1 § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa i w dalszym ciągu gromadzić nadmiarowe dane.

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, który zawiera aktualizację wzoru świadectwa pracy. Po nowelizacji przepisów pracodawcy nie mają już potrzeby, ale także uzasadnienia, do gromadzenia danych w zakresie imion rodziców pracownika do wystawienia świadectwa pracy. Oczywiście mogą być inne przepisy szczególne, które konkretnemu administratorowi będą narzucały obowiązek przetwarzania tych danych, jednakże w takim wypadku będzie to zgodne z RODO.

W związku ze zmianami w prawie pracy Ministerstwo opublikowało nowe, pomocnicze, wzory dokumentów do wykorzystania w celach kadrowych. m.in. kwestionariusz osobowych, wzór rozwiązania umowy o pracę:

Pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy.

Polecamy serwis: Pracodawca