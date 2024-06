O 870 zł wzrośnie od 1 lipca 2024 r. maksymalna kwota odprawy. W 2025 r. będzie kolejna podwyżka. Od kiedy?

O 870 zł wzrośnie od 1 lipca 2024 r. maksymalna kwota odprawy. Jeszcze większy wzrost będzie od 1 stycznia 2025 r. Wszystko to za sprawą minimalnego wynagrodzenia. Różnica w wysokości świadczeń wypłacanych w czerwcu 2025 r. i czerwcu 2024 r. wyniesie aż 5760 zł.

Zasady zwolnień grupowych zostały uregulowane w przepisach

Zwolnienia grupowe – to hasło w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w informacjach codziennych. Media donoszą o tym, że kolejni pracodawcy podejmują trudną decyzję o rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących tych pracowników, czyli mówiąc potocznie, o zwolnieniach grupowych. Zasady przeprowadzania takich zwolnień zostały uregulowane w obowiązujących przepisach, w których ustawodawca wprost wskazał, jak ma wyglądać ich przebieg. Jednym z uprawnień, które zostały przyznane pracownikom objętym zwolnieniami na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest prawo do odprawy pieniężnej.

Jak wynika z art. 8 tej ustawy, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Taką odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Maksymalna wysokość odprawy rośnie

Oznacza to, że wysokość odprawy, która może zostać wypłacona pracownikowi, została ograniczona dwojako – w odniesieniu do wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika oraz jednocześnie nieprzekraczalną granicą piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tymczasem minimalne wynagrodzenie nieustannie rośnie. W 2024 r. jego wysokość wzrosła po raz pierwszy od 1 stycznia, a od 1 lipca czeka nas druga podwyżka. Dodatkowo wiemy już, jaka jest propozycja rządu co do podwyżki na 2025 r. Każda z tych zmian bezpośrednio wpłynie na wysokość różnych wskaźników obowiązujących na gruncie prawa pracy, w tym m.in. na granicę, której nie może przekroczyć odprawa wypłacana w związku z przeprowadzaniem zwolnień grupowych.

Do końca czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł. Piętnastokrotność tej kwoty to 63.630 zł. W drugiej połowie 2024 r. jego wysokość wzrośnie do 4300 zł, a w ślad za nią górna granica odprawy wyniesie już 64.500 zł. Będzie więc wyższa aż o 870 zł. To jednak jeszcze nic, bo rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł, co oznacza, że granica dla odpraw osiągnie poziom 69.390 zł. Oznacza to, że w czerwcu 2025 r. wysokość odprawy, którą będzie mógł otrzymać pracownik zwalniany w ramach zwolnień grupowych, będzie aż o 5760 zł wyższa niż ta, którą pracownicy mogą otrzymać w czerwcu 2024 r.