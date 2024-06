Kto dostał w czerwcu wyższy przelew? Na konta uprawnionych trafiają kwoty po podwyżce. Więcej od 106,90 zł do 160,10 zł miesięcznie.

Od 1 czerwca 2024 r. na konta trafiają już wyższe przelewy. Świadczenie zostało zwiększone na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, Podwyżka wyniosła od 106,90 zł do 160,10 zł miesięcznie.

Osoby bezrobotne dostają wyższy zasiłek

Od 1 czerwca 2024 r. wzrosły kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest zwiększane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, który jest na poziomie 11,4 proc. Minimalna kwota zasiłku wynosi obecnie 1209,94 zł, a maksymalna 1814,90 zł.

REKLAMA

Od 1 czerwca 2024 r. 80 proc. zasiłku podstawowego wynosi: 1329,60 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1044,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. 100 proc. zasiłku podstawowego wynosi: 1662,00 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (było 1491,90 zł),

1305,20 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (było 1171,60 zł). 120 proc. zasiłku podstawowego wynosi: 1994,40 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1566,30 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek z powiatowego urzędu pracy można otrzymać po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, jeśli nie ma dla propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Aby go otrzymać, trzeba jednak spełniać określone warunki.

Co do zasady prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba bezrobotna była zatrudniona i otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Należy pamiętać o tym, że wymiar etatu nie ma w tym wypadku znaczenia. Istotna jest wysokość wynagrodzenia, które musi być wynosić co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne.

Jednak praca na etacie, to nie jest jedyny przypadek, który skutkuje nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to w szczególności również wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą, świadczenia usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracy przy wykonywaniu tych umów, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, opłacania składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego (oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej) w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, zatrudnienia za granicą i przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant. Niemal w każdym z tych przypadków istnieje jednak dodatkowy warunek dotyczący osiągania ze wskazanych tytułów dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i opłacania składek na Fundusz Pracy.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 180 lub 365 dni.

Przez 180 dni pobierają go osoby, które mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a przez 365 dni osoby:

- mieszkające na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

- mające powyżej 50. roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

- mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę bezrobotną lub

- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.