Telepraca - prawa telepracownika

Prawa pracownika

Kodeks pracy wymienia szereg praw pracowniczych. Najbardziej ogólnymi są prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę wykonaną, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do równego traktowania, równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, także równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, prawo szanowania godności i dóbr osobistych pracownika

Prawo do równego traktowania i zakaz dyskryminacji ( art. 112-3 Kodeksu pracy)

Zasadą prawa pracy jest, aby każdy pracownik był równo traktowany w kwestii nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu, a także dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zakazuje się dyskryminacji w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na to, czy są zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Prawo do godziwego wynagrodzenia (art. 13 Kodeksu pracy)

Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia powinna być zawarta w umowie o pracę. Dodatkowo prawo zapewnia ochronę pracownika w postaci regulacji minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracownik wykonujący pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać płacy niższej od minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna podlega corocznej waloryzacji i w 2019 r. wynosi 2250 zł. Od niedawana funkcjonuje również minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu. Obecnie wynosi 14,70 zł. Jeśli pracodawca wypłaci pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie niższą pensję, zgodnie z prawem powinna zostać wyrównana do poziomu płacy minimalnej.

Prawo do wypoczynku (art. 14 Kodeksu pracy)

Prawo do wypoczynku realizuje się w przepisach regulujących czas pracy, dni wolne od pracy oraz urlopy wypoczynkowe. Szczególne przepisy chronią sytuację osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i karmiących. Prawo do wypoczynku należy do jednych z podstawowych zasad prawa pracy. Ma chronić pracowników przed nadmierną pracą i zapewniać balans między życiem prywatnym i zawodowym. W ogromnym stopniu wpływa na równowagę psycho-fizyczną zatrudnionych.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 Kodeksu pracy)

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Więcej na temat bhp w miejscu pracy telepracownika znajdziesz w artykule: Telepraca – przepisy bhp.