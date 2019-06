Jak zatrudnić w formie telepracy?

Zatrudnienie w formie telepracy - porozumienie

Najważniejsze, co należy wiedzieć to brak możliwości wprowadzenia telepracy jednostronnie. Pracodawca nie może narzucić pracę w formie telepracy. Zawsze musi być to wynikiem porozumienia z drugą stroną stosunku pracy.

Wprowadzenie telepracy w zakładzie pracy

Rozróżnia się dwie drogi wprowadzenia telepracy w zakładzie pracy:

Uregulowanie warunków telepracy w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub regulaminie, a następnie zawarcie umowy o pracę w formie telepracy z pracownikiem bądź zawarcie porozumienia z dotychczasowym pracownikiem o zmianie formy wykonywania pracy; Wniosek zainteresowanego pracownika, przychylenie się do prośby pracownika przez pracodawcę i porozumienie w sprawie zmiany formy wykonywania pracy.

Porozumienie ze związkiem zawodowym

Jeśli pracodawca decyduje się na wprowadzenie w swoim zakładzie pracy telepracy, powinien określić warunki jej wykonywania w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub w regulaminie (akty wewnątrzzakładowe). Dotyczy to wszystkich pracodawców niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników czy formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

Jeśli w danym podmiocie działa jedna organizacja związkowa, pracodawca musi zawrzeć z nią stosowne porozumienie. W przypadku gdy w danym zakładzie działa więcej niż jedna organizacja, pracodawca uzgadnia porozumienie z tymi organizacjami.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że nie będzie możliwości ustalenia warunków stosowania telepracy w danym podmiocie ze wszystkimi organizacjami. Wówczas pracodawca dokonuje ustaleń z organizacjami reprezentatywnymi (w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

W świetle art. 253 ust 1 ustawy o związkach zawodowych reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest zakładowa organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.