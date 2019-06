Wniosek o telepracę - wzór.

Jak wprowadzić telepracę?

Na wstępie należy wyjaśnić, że nie każda praca może być wykonywana w formie telepracy. Bardzo istotne znaczenie ma tutaj możliwość komunikacji i przesłania efektów pracy pracownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli np. za pośrednictwem e-maila. Jeśli charakter pracy na to pozwala (np. praca redaktora, grafika komputerowego, programisty), a strony wspólnie podejmą decyzję o regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, możliwe jest zawarcie umowy bądź porozumienia o wprowadzeniu telepracy.

Telepracę można wdrożyć w stosunku do wszystkich pracowników bądź tylko do niektórych. Nigdy nie może być to jednak jednostronna decyzja pracodawcy. Pracodawca, który chce wprowadzić w swoim zakładzie pracy telepracę, powinien podpisać stosowne porozumienie o warunkach telepracy z zakładową organizacją związkową. Jeśli w zakładzie pracy nie działa żadna organizacja związkowa, wówczas warunki telepracy uzgadnia się z reprezentacją pracowników wyłonioną w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Efektem uzgodnień są konkretne postanowienia dotyczące warunków wykonywania telepracy umieszczone w regulaminie.

Wniosek o telepracę

Co więcej, Kodeks pracy w art. 676§ 5 przewiduje możliwość wnioskowania o telepracę przez samego pracownika. Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia porozumienie zawarte ze związkiem zawodowym lub postanowienia z regulaminu uzgodnione z reprezentacją pracowniczą.

Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika, jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątkiem są trzy enumeratywnie wymienione w Kodeksie pracy przypadki (art. 1421 § 1 pkt 2 i 3), kiedy to pracodawca musi zaakceptować wniosek o telepracę. Należą do nich:

wniosek złożony przez pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ), wniosek złożony przez pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wniosek złożony przez pracownika – rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 , z późn. zm.)

Wyżej wymienionym pracownikom należy uwzględnić wnioski o telepracę nawet po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Jednak nawet w wymienionych wyżej przypadkach pracodawca może odmówić pracy w formie telepracy, gdy jest to niemożliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. Powyższe wyliczenie zawiera szczególne przypadki, kiedy pracodawca powinien uwzględnić wniosek. Można więc wywnioskować, że w pozostałych sytuacjach wnioskowania o telepracę pracodawca może nie zgodzić się na telepracę, powołując się także na inne powody.

Przy braku akceptacji wniosku należy podać powód odmowy, o którym informuje się pracownika w wersji papierowej bądź elektronicznej.