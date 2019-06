Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

Obowiązki pracodawcy w stosunku do telepracownika są co do zasady identyczne jak w stosunku do każdego zatrudnionego. Do dodatkowych obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia w formie telepracy należą m.in.: zapewnienie pracownikowi sprzętu niezbędnego do świadczenia pracy zdalnie, ubezpieczenie sprzętu, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu.