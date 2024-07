Trwają wakacje, a szef cofnął zgodę na urlop. Czy ma prawo zmienić zdanie? Czy wiesz, jakie prawa ma w takiej sytuacji pracownik?

Wyjazd za pasem, a szef cofnął zgodę na urlop. Czy tak wolno? Trwają wakacje 2024, a wraz z nimi na znaczeniu nabrały problemy związane z udzielaniem urlopów. Także te, dotyczące możliwość przesunięcia zaplanowanego urlopu.

Możliwość przesunięcia zaplanowanego urlopu

Lato to zwyczajowo czas wypoczynku i rodzinnych wyjazdów. Bo choć nie jest to może najszczęśliwszy czas na podróżowanie, z uwagi na ceny i pojawiające się w wielu miejscach na świecie tłumy turystów, to jednak dla osób, które mają wśród najbliższych dzieci i młodzież w wieku szkolnym, jest to jedyny letni czas, w którym mają możliwość wybrania się na wyprawę całą rodziną. Niezmiennie więc to lipiec i sierpień są miesiącami, które są najbardziej pożądane przez pracowników planujących urlopy. Bywa jednak i tak, że pracownik zadba o ustalenie odpowiedniego terminu urlopu, pracodawca wyrazi na niego zgodę, a tuż przed wyjazdem pojawią się problemy. Co robić, jeśli dojdzie do sytuacji, w której walizki są prawie spakowane, a szef nagle odwołał swoją zgodę na udzielenie urlopu?

Pracownikom przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego to prawa nie mogą się zrzec (art. 152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Bez względu na to, czy termin urlopu został zaplanowany przez sporządzenie planu urlopów, czy poprzez uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem, przepisy przewidują możliwość jego przesunięcia. Może to mieć miejsce zarówno na wniosek pracownika, jak i z inicjatywy pracodawcy (art. 164 Kodeksu pracy). Po stronie pracodawcy jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy jest uzasadnione jego szczególnymi potrzebami stwarzającymi sytuację, w której nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Jeśli więc pracownik zaplanował urlop w okresie wakacyjnym, a pracodawca wyraził na to zgodę, ale we wspólnie uzgodnionym terminie wystąpi duża ilość zachorowań wśród współpracowników, a zapewnienie normalnego toku pracy nie będzie możliwe, pracodawca może zmienić swoją decyzję, odmówić pracownikowi możliwości skorzystania z urlopu i polecić mu stawienie się do pracy.

REKLAMA

Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty, które pracownik poniósł

W takiej sytuacji warto pamiętać o tym, że choć przepisy nie wskazują tego wprost, przyjmuje się, że zmiana terminu zaplanowanego urlopu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez niego kosztów, które pracownik poniósł w bezpośrednim związku z tą sytuacją. W takim wypadku odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące odwołania z urlopu.