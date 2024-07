Odszkodowanie za opóźniony lot - jakie prawa Ci przysługują?

Podróże lotnicze z każdym rokiem stają się coraz bardziej popularne. Spora dostępność połączeń lotniczych i atrakcyjne ceny biletów zachęcają nas do zwiedzania świata i odkrywania nowych miejsc. Wybierając się w podróż na pokładzie samolotu, warto mieć jednak świadomość, że podczas niej mogą pojawić się pewne zakłócenia, za które przewidziana jest rekompensata. Jeżeli bowiem nasz lot będzie opóźniony lub odwołany, możemy domagać się odszkodowania od linii lotniczych.

Podstawa prawna odszkodowania za opóźniony lot

Wielu pasażerów podróżujących na pokładzie samolotu nie ma świadomości praw, które im przysługują. Docelowo linie lotnicze mają obowiązek informowania o nich podróżnych, jednak bardzo rzadko się z niego wywiązują. Tymczasem w sytuacji, w której przytrafi nam się opóźniony lub odwołany lot, a także gdy nie zostaniemy wpuszczeni na pokład samolotu z powodu overbookingu, możemy domagać się odszkodowania.



W celu ujednolicenia prawa lotniczego na terenie Unii Europejskiej w 2004 roku wprowadzone zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004. Z punktu widzenia pasażerów jest to bardzo istotna dyrektywa, która ustanawia zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Jest to kluczowy dokument regulujący prawa pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej.

Kiedy możemy domagać się odszkodowania za lot?

Odszkodowanie za lot przysługuje pasażerom w następujących przypadkach:

lot został opóźniony o więcej niż 3 godziny, przy czym czas opóźnienia rozumiemy jako dotarcie do miejsca docelowego,

lot został odwołany na krócej niż 14 dni przed planowaną datą odlotu,

samolot opuścił lotnisko z co najmniej 1-godzinnym przyspieszeniem,

pasażerowie nie zostali wpuszczeni na pokład maszyny z powodu overbookingu.

Aby móc dochodzić swoich praw, należy wskazać, że zakłócenie lotu jest winą przewoźnika, a nie konsekwencją tzw. okoliczności nadzwyczajnych, na które linie lotnicze nie mają wpływu.

Odszkodowanie za opóźniony lot - prawa pasażera

Każdy pasażer opóźnionego lotu ma prawo do informacji oraz opieki. Przewoźnik powinien na bieżąco informować podróżnych o zakłóceniach w podróży, a po upływie dwóch godzin zapewnić posiłki i napoje.

Jeżeli na lotnisko docelowe dotrzemy z przynajmniej 3-godzinnym opóźnieniem, możemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot.

Taka rekompensata jest wypłacana w przypadku, w którym opóźnienie lotu wynika z winy linii lotniczych (względy operacyjne lub techniczne), a nie z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Okoliczności nadzwyczajne

Nadzwyczajne okoliczności są to zdarzenia losowe, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację lotów zgodnie z rozkładem. Zaliczamy do nich m.in. trudne warunki pogodowe, niestabilną sytuację polityczną, strajk pracowników i obsługi lotniska, a także wszelkie usterki techniczne, którym przewoźnik lotniczy nie był w stanie zapobiec.

Ciężar udowodnienia, że na opóźnienie danego lotu miały wpływ okoliczności nadzwyczajne, spoczywa na liniach lotniczych. Jeżeli opóźnienie lotu jest konsekwencją ich wystąpienia, pasażerom nie będzie należało się odszkodowanie za opóźniony lot.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Wspomniane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 ustanawia także konkretne stawki odszkodowania za opóźniony lot, które możemy uzyskać. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od odległości, która dzieli lotnisko początkowe i port przylotu. W zależności od tego dystansu pasażerom przysługują następujące kwoty:

250 euro na pasażera - loty o długości do 1500 km,

400 euro na pasażera - loty na dystansie od 1500 km do 3500 km (także dla lotów powyżej 3500 km, jeśli zarówno lotnisko początkowe, jak i lotnisko końcowe są w UE),

600 euro na pasażera - loty o długości powyżej 3500 km.

Odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy

W przypadku lotów czarterowych odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje nam na takich samych zasadach, jak przy lotach regularnych. W związku z tym jeżeli opóźnienie w dotarciu do miejsca docelowego przekracza 3 godziny, przysługuje nam rekompensata od linii lotniczych.

Opóźniony lot, a dodatkowe świadczenia. Kiedy możemy je otrzymać?

W określonych sytuacjach pasażerowie opóźnionego lotu mogą otrzymać całkowity zwrot kosztów biletów lotniczych. Jeżeli bowiem przylot do miejsca docelowego będzie spóźniony o przynajmniej pięć godzin, możemy całkowicie zrezygnować z podróży, a przewoźnik ma obowiązek zwrócić nam całą kwotę za zakupiony bilet.

Opóźnienie lotu może także spowodować dalsze zakłócenia w przypadku podróży z przesiadką. Gdy nie zdążymy na kolejny rejs w ramach wykupionego biletu, linia lotnicza powinna zapewnić nam możliwość dotarcia do miejsca docelowego w najszybszym możliwym terminie.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, należy złożyć reklamację u przewoźnika. Do złożenia wniosku potrzebne będą odpowiednie dokumenty, takie jak karta pokładowa czy bilet. Roszczenie powinno zawierać też numer lotu, lotnisko wylotu oraz przylotu, dane dotyczące długości opóźnienia oraz w razie możliwości jego przyczynę, jeśli taka została podana.

Linie lotnicze niechętnie odpowiadają na wnioski klientów indywidualnych. Z tego względu warto jest powierzyć dochodzenie odszkodowania za lot jednej z firm, które specjalizują się w prawie lotniczym. Jedną z nich jest AirCashBack, który już od ponad 11 lat skutecznie walczy o prawa pasażerów.

Ile mamy czasu na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot?

Gdy dotrzemy na lotnisko docelowe z przynajmniej 3-godzinnym opóźnieniem, możemy wystąpić do przewoźnika o odszkodowanie za lot. Zgodnie z polskim prawem lotniczym termin złożenia takiego roszczenia jest ograniczony - mamy na to rok czasu od daty zakończenia podróży.

Przewoźnik powinien odpowiedzieć na nasze zażalenie w ciągu 30 dni roboczych. Jeśli linia lotnicza nie uzna roszczenia, nie odpowie na wniosek w odpowiednim czasie lub gdy odpowiedź nas nie zadowala, możemy zwrócić się z reklamacją do Rzecznika Praw Pasażerów w Polsce lub wnieść sprawę do sądu.