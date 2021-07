Jak wybrać lokal gastronomiczny w miejscowości turystycznej?

Lokale gastronomiczne w polskich miejscowościach turystycznych zostały skontrolowane przez Inspekcję Handlową. Czy stwierdzono nieprawidłowości?

Lokale gastronomiczne w miejscowościach turystycznych pod kontrolą

Inspekcja Handlowa skontrolowała lokalne gastronomiczne w miejscowościach turystycznych w Polsce. Wśród nich znalazły się m.in. bary, pizzerie, zajazdy, stacje paliw – łącznie 58 lokali.

Inspektorzy sprawdzali m.in. legalność świadczonych usług gastronomicznych.

- W ponad połowie odwiedzonych lokali stwierdziliśmy nieprawidłowości. W części z nich, obsługa zaniżała pojemność napojów alkoholowych oraz wagę oferowanych potraw. Zdarzało się, że składniki przygotowanych dań różniły się od tych wymienionych w menu. Niekiedy konsumenci otrzymywali rachunek z doliczoną ceną opakowania, którego w ostateczności nie dostawali. W niektórych kontrolowanych miejscach przy sprzedawanych produktach nie było ceny lub nie określano ilości napojów i potraw, których dotyczy podana cena. Występowały również sytuacje, gdy lokale gastronomiczne używały nieodpowiednich wag do odważania produktów – tłumaczy Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Konsument w lokalu gastronomicznym

W raporcie z kontroli znalazły się wskazówki dla osób odwiedzających lokal gastronomiczny. Inspektorzy radzą, by zwrócić uwagę na czystość w lokalu, również podłóg i toalet. Ważna jest również możliwość poznania cen jeszcze przed zajęciem miejsca przy stoliku, a nie dopiero podczas płacenia rachunku. Cenniki potraw i napojów powinny zawierać aktualne informacje umożliwiające identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem. arto sprawdzić czy cena uwidoczniona na przykład na wywieszce jest zgodna z widniejącą na paragonie.

Jeżeli właściciel lokalu pobiera tzw. usługę serwisową, to klient powinien być o tym wcześniej poinformowany, na przykład w karcie menu.

Reklamacja w lokalu gastronomicznym

Jak podkreśla Inspekcja Handlowa, każde zamówienie jest zawarciem umowy. Oznacza to, iż klient jest zobowiązany do zapłaty za produkt, a lokal gastronomiczny – do wykonania usługi, czyli podana takiego posiłku, jaki został zamówiony. „Każda zmiana dokonana przez wykonującego zamówienie bez wcześniejszego poinformowania klienta podlega reklamacji, np.: jeżeli jednym z podanych w menu składników pizzy są oliwki, a nie można ich znaleźć, to z całą pewnością można ją reklamować” – czytamy w raporcie.

Reklamacji podlega też niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia. Klient może wymagać od osoby przyjmującej zamówienie poinformowania o czasie, w jakim zostanie zrealizowane zamówienie.

W przypadku reklamacji konsument może żądać towaru zgodnego z zamówieniem. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, można domagać się obniżenia ceny.

Co w sytuacji, gdy otrzymanie danie jest nieświeże? Wówczas klient może odstąpić od umowy bądź żądać zwrotu pieniędzy, gdy zapłacił już wcześniej.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

Jeżeli doszło do zatrucia pokarmowego, to sprawa może zostać zgłoszona do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Informacje dotyczące niewłaściwej lub nierzetelnej obsługi można zgłaszać do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej lub do UOKiK. W przypadku niewłaściwej jakości serwowanych potraw, informacje należy zgłaszać bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) lub Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

Źródło: UOKiK