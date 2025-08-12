Dostałam tylko 38 zł podwyżki! Wdowy czują się oszukane – obiecywano 300 zł, a to kpina i upokorzenie

Chociaż rząd obiecywał wdowom i wdowcom podwyżki świadczeń sięgające średnio 300 zł, rzeczywistość wielu z nich okazuje się zupełnie inna. Po żmudnej procedurze urzędowej, część seniorów otrzymała realnie zaledwie 38 zł więcej – bo pozostałą kwotę odjęto z innych świadczeń. Czy renta wdowia to faktyczna pomoc, czy jedynie iluzja?

Dostałam tylko 38 zł podwyżki. To jest kpina – wdowy rozczarowane rentą wdowią

Renta wdowia miała być wsparciem, które poprawi sytuację życiową samotnych seniorów po stracie małżonka. Politycy obiecywali średnio 300 zł miesięcznie więcej. Tymczasem wiele osób starszych przeżywa szok i rozczarowanie, gdy po złożeniu wszystkich dokumentów dostają... zaledwie kilkadziesiąt złotych. Jedna z Czytelniczek podzieliła się swoją historią – pełną goryczy, zawodu i oburzenia wobec tego, co nazywa „kolejnym rządowym oszustwem”. Napisała do nas w ten sposób:

„Jakież to szczęście spotyka wszystkie wdowy, jakiż wspaniałomyślny i dobrotliwy ten rząd – około 300 złotych dostają podwyżki. A ja panu spieszę wyjaśnić, że nie 300, ale 38 zł dostają podwyżki po otrzymaniu świadczenia – renta wdowia. Wyganiali tych staruszków po urzędach, bo akt ślubu, akt zgonu męża... potem złożyć wniosek – i co? I tylko tyle z obiecanych ok. 300 zł. Moja mama i jej koleżanki dostały już decyzje z KRUS o wysokości renty wdowiej i przyznano, oczywiście, 320 zł. Ale w końcowym efekcie podwyżki emerytury – tylko 38 zł. Tak, aż tyle. Bo zabrali im 260 zł ze świadczenia uzupełniającego, tzw. 500+, dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

I pytam więc: czy automatycznie po otrzymaniu renty wdowiej stały się sprawniejsze, samodzielniejsze, że odebrano im połowę tego świadczenia? To kpina i kolejne rządowe oszustwo, kiełbasa wyborcza przed wyborami.

Zasięgnijcie dokładnie informacji i zapoznajcie się z całą treścią ustawy, nim nakłamiecie razem z rządem i wspaniałomyślnym Sejmem. Jak na prawo i lewo dają pieniądze pan Tusk i cała reszta.”

Czym jest renta wdowia? Co to za nowe świadczenie?

Przypomnijmy, że renta wdowia to nowy mechanizm wsparcia finansowego, wprowadzony ustawą przyjętą przez rząd, który dostrzegł trudną sytuację seniorów. Dzięki niemu osoby spełniające określone warunki mogą pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku, zachowując jednocześnie swoją dotychczasową emeryturę lub rentę.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że program powstał na podstawie projektu obywatelskiego, pod którym podpisy zbierała Lewica oraz strona społeczna. „Udało się wówczas zebrać ponad 200 tys. takich podpisów, projekt trafił do Sejmu i to on stał się fundamentem tego rządowego programu” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Jaka jest średnia wysokość renty wdowiej? Wyliczenia rządowe

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 23 czerwca – w Międzynarodowym Dniu Wdów – ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła, że wypłaty renty wdowiej ruszą zgodnie z planem, czyli już od 1 lipca 2025 roku. „Ta ustawa to realna pomoc, to kilkaset złotych miesięcznie do budżetu wdów i wdowców” – zaznaczyła ministra.

Według resortu, średnia wysokość świadczenia w pierwszym okresie (2025–2026) może wynieść około 300 zł miesięcznie. To efekt wprowadzenia przepisów umożliwiających:

od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. – wypłatę 15% drugiego świadczenia,

– wypłatę drugiego świadczenia, od 1 stycznia 2027 r. – zwiększenie tej kwoty do 25%.

Co ważne, obowiązuje też limit – maksymalna wysokość łącznych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Gdy suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie będzie przysługiwać. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, to nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

Przy obliczaniu kwoty renty wdowiej, którą porównuje się z limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. To oznacza, że do limitu zaliczany będzie np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy. Takie świadczenia jak 500 plus dla niesamodzielnych czy świadczenie wspierające nie będą brane pod uwagę.

Przykłady, które dotyczą wysokości renty wdowiej

Przykład 1. Wdowiec jest uprawniony do emerytury, która wynosi 2500 zł, i do renty rodzinnej w wysokości 2000 zł. Obecnie pobiera emeryturę jako świadczenie korzystniejsze. Wdowiec złożył wniosek o wypłatę świadczeń w zbiegu. We wniosku wskazał, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej.

Łączna kwota świadczeń, którą będzie mógł pobierać, wyniesie 2800 zł (100% emerytury, czyli 2500 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 300 zł).

Przykład 2. Wdowa pobiera w ZER MSWiA policyjną rentę rodzinną w kwocie 3500 zł. Wdowa w czerwcu 2025 r. złożyła do ZER MSWiA wniosek o wypłatę policyjnej renty rodzinnej łącznie z emeryturą z ZUS. Wdowa we wniosku poprosiła o wypłatę wyższego świadczenia w 100%. ZER MSWiA ustalił wspólnie z ZUS, że wdowa ma prawo do emerytury z ZUS wynoszącej 2600 zł. Emerytura wdowy jest zawieszona, ponieważ pobiera ona korzystniejszą policyjną rentę rodzinną z ZER MSWiA.

ZER MSWiA będzie nadal wypłacał 100% policyjnej renty rodzinnej, czyli 3500 zł, natomiast ZUS od 1 lipca 2025 r. będzie wypłacał wdowie 15% emerytury, czyli 390 zł.

Przykład 3. Wdowiec jest uprawniony do emerytury z ZUS, która wynosi 2400 zł, emerytury rolniczej wynoszącej 2000 zł oraz renty rodzinnej po zmarłej małżonce z KRUS, która wynosi 1900 zł i jest zawieszona. Wdowiec złożył wniosek o zbieg świadczeń i poprosił o wypłatę 100% emerytury z ZUS i KRUS oraz 15% renty rodzinnej.

ZUS nadal będzie wypłacał 100% emerytury, czyli 2400 zł, a KRUS: 100% emerytury rolniczej, czyli 2000 zł, oraz 15% renty rodzinnej, czyli 285 zł.

Przykład 4. Wdowa pobiera w BE SW rentę rodzinną po zmarłym małżonku (5290 zł brutto) oraz ma przyznane w BE SW prawo do emerytury w wysokości 3400 zł brutto. Emerytura jest zawieszona z uwagi na korzystniejszą rentę rodzinną. Wdowa złożyła wniosek do BE SW o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym drugim małżonku oraz wniosek o zbieg świadczeń i poprosiła o wypłatę wyższego świadczenia w wysokości 100%. Renta rodzinna (po drugim małżonku) w BE SW została ustalona w wysokości 4800 zł brutto.

Wdowa nie ma prawa do łącznej wypłaty świadczeń po pierwszym mężu (100% renty rodzinnej w wysokości 5290 zł brutto i 15% emerytury 510 zł brutto), ponieważ po jego śmierci zawarła mowy związek małżeński. Natomiast przysługuje jej prawo do wypłaty renty wdowiej po drugim mężu.

BE SW będzie wypłacało 100% renty rodzinnej po drugim małżonku, czyli 4800 zł brutto, i 15% emerytury w wysokości 510 zł brutto. Łączna kwota świadczeń, która będzie przysługiwała wdowie, wyniesie 5310 zł brutto. Dotychczas pobierana w BE SW renta rodzinna po pierwszym małżonku, w wysokości 5290 zł brutto, zostanie zawieszona.

Renta wdowia: jak złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na kilka sposobów:

online przez PUE ZUS ,

, w formie pisemnej – pocztą lub w placówce ZUS ,

, ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Dla osób mających trudność z samodzielnym złożeniem dokumentów, ZUS uruchomił mobilne punkty wsparcia, często funkcjonujące w urzędach lub ośrodkach pomocy społecznej. Na stronie www.zus.pl dostępna jest specjalna ankieta kwalifikacyjna oraz kalkulator renty wdowiej, który pozwala obliczyć przybliżoną kwotę świadczenia.

Ważne Dla osób objętych ubezpieczeniem w innych instytucjach, takich jak KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne czy MSWiA, wnioski należy kierować bezpośrednio do właściwych organów emerytalno-rentowych.

Renta wdowia w 2025 roku – ważne terminy i zasady

Nabór wniosków rozpoczął się już 1 stycznia 2025 roku .

rozpoczął się już . Wypłaty ruszyły 1 lipca 2025 roku .

. Prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku , ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. .

, ale . Wnioski złożone do 31 lipca 2025 r. uprawniają do otrzymania renty z mocą od 1 lipca 2025 r. – pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych kryteriów.

Renty wdowie są wypłacane przez ZUS od 1 lipca 2025 r. w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, czyli: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Kto może się ubiegać nowe świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać warunki ustawowe:

osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

- 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka,

do dnia śmierci małżonka, nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

nie wcześniej niż - 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), brak nowego związku małżeńskiego.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do wszystkich organów emerytalno-rentowych wpłynęło już ponad milion wniosków o rentę wdowią, tj. do poniedziałku 23 czerwca wpłynęło 1 mln 64 tys. 414 wniosków. To pokazuje, jak silna jest potrzeba wsparcia finansowego wśród starszych Polaków, często pozostawionych samym sobie po śmierci bliskiej osoby.

Renta wdowia to jednak nie wszystko. Rząd widzi wdowy i wdowców

Podczas uroczystości w Bielańskim Centrum Wsparcia Seniora, ministra Dziemianowicz-Bąk podkreśliła: „Rząd widzi wdowy i wdowców. Widzimy państwa, widzimy waszą sytuację i będziemy was wspierać.”

Deklaracja ta idzie w parze z konkretnymi działaniami – ustawowym wsparciem, kampaniami informacyjnymi oraz pomocą urzędową w dostępie do nowych świadczeń.

Renta wdowia to przełomowe rozwiązanie społeczne – nie tylko finansowe wsparcie, ale także symboliczny gest solidarności państwa z seniorami, którzy przez lata tworzyli rodziny i budowali społeczeństwo. Świadczenie może przynieść kilkaset złotych więcej miesięcznie i dla wielu osób stanowić będzie ważne wsparcie.

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, nie czekaj – sprawdź, czy przysługuje Ci renta wdowia i złóż wniosek przed 31 lipca 2025 roku. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS oraz w najbliższej placówce.