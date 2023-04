W Tatrach zimowa Wielkanoc. Co na to zakopiańscy hotelarze

Na Kasprowym Wierchu już prawie dwa metry śniegu. W Święta spadnie go jeszcze więcej.

Termometry wskażą w górach nawet 10 stopni mrozu.

Temperatura w Zakopanem wyniesie od minus 3 do plus 2 stopni.

Czynne są wyciągi narciarskie na Kasprowy Wierch i w Białce Tatrzańskiej.

Zimowa aura w Tatrach jest powodem małego zainteresowania pobytami w Zakopanem i okolicach – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. „Jeżeli chodzi o rezerwacje na czas wielkanocny, to jest średnio, chociaż wcześniej mieliśmy sporo zapytań, a nawet wstępnych rezerwacji na ten termin” – dodaje. Finalnie rezerwacje często nie były dokonywane, a część została odwołana. Świąteczne plany wypoczynkowe zweryfikowała pogoda – Wielkanoc pod Tatrami zapowiada się mroźnie i śnieżnie.

Białe święta w kwietniu

„Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z białymi świętami. Takie oczekiwania są zawsze, ale dotyczą raczej Świąt Bożego Narodzenia, a wygląda na to, że w tym roku będzie odwrotnie. Już od Wielkiego Piątku w obszarze Podhala i Tatr dominować będzie zachmurzenie duże i będą występowały opady śniegu, ewentualnie deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach będzie to sam śnieg” – mówi Jakub Gawron dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Warunki dobre dla narciarzy

„Niestety pogoda nie dopisała, chyba że ktoś wybiera się na narty na Kasprowy Wierch – tam panują doskonałe warunki, śniegu na szczycie jest niemal dwa metry” – wskazał. Turyści wybierający się na Święta Wielkanocne pod Tatry, będą mieli okazję pojeździć na nartach. Czynne są wyciągi na Kasprowym Wierchu oraz w Białce Tatrzańskiej.

Warunki złe dla piechurów

Warunki do uprawiania turystyki pieszej w wyższych partiach Tatr są bardzo niekorzystne – informuje Tatrzański Park Narodowy. Cały czas obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wszystkie szlaki są pokryte warstwą śniegu, pod którym miejscami zalega warstwa lodu.

Warunki dla hotelarzy, kiedy zakwitną krokusy

Hotelarze spod Tatr spodziewają się wielu turystów na czas kwitnienia krokusów. Fioletowe kwietne dywany w tatrzańskich dolinach spodziewane są w drugiej połowie kwietnia. Dużym zainteresowaniem gości cieszy się także długi majowy weekend. (PAP)