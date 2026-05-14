Od lipca 2026 r. wzrost płacy minimalnej w tej grupie zawodowej. Najniższa wzrośnie do 8458 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę zwykle wzrasta raz w roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone odgórnie najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W 2023 r. jego wysokość uległa zmianie dwukrotnie – od 1 stycznia i od 1 lipca. Pozwolił na to art. 3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w którym przewidziano, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Choć taki stan rzeczy na przestrzeni ostatnich lat był wyjątkiem, to jednak od tamtego czasu pojawiające się w połowie roku informacje o podwyżce płacy minimalnej na chwilę podgrzewają emocje. A zwykle się one pojawiają, co wynika z tego, że Główny Urząd Statystyczny ogłasza wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, co z kolei przekłada się na wysokość minimalnych płac w ochronie zdrowia.

Pracownicy podmiotów leczniczych mają podwyżki od lipca

Jak bowiem wynika z art. 3a ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy w drodze porozumienia;

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja;

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

a) kierownik podmiotu leczniczego,

b) podmiot tworzący – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych.

Takie będą minimalne stawki dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

Jak wynika z komunikatu GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. W załączniku do wspomnianej ustawy określono 10 grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i przyporządkowano im odpowiednie współczynniki. Dysponując tymi danymi możemy stwierdzić, że od 1 lipca na przykład, lekarze specjaliści będą zarabiać co najmniej 12.910 zł brutto, a farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją – 11.485,59 zł. Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji zarobi 10.595,24 zł, a lekarze stażysta minimum 8458 zł brutto.