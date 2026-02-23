REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?

Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 09:12
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
koperta
Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele. Jeśli masz w rodzinie seniora – albo sam jesteś osobą starszą czy przewlekle chorą – warto poświęcić te kilkanaście minut i wypełnić niezbędny dokument. To inwestycja w bezpieczeństwo, w Twoje życie i zdrowie.

rozwiń >

Co to jest koperta życia?

Na stronie internetowej: https://kopertazycia.pl/ czytamy, że koperta Życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Koperta w wersji angielskiej: dla kierowców i osób wybierających się za granicę

Koperta w wersji angielskiej jest przeznaczona dla pracujących jako kierowcy zawodowi oraz osób wybierających się za granice . Ułatwi to prace służb ratowniczych w innych krajach, a postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia ma duży wpływ na Twoje bezpieczeństwo i zdrowie

Mała koperta w lodówce, wielka różnica w ratowaniu życia. Seniorzy i nie tylko zyskują cichego „strażnika” zdrowia

Wyobraź sobie sytuację: karetka podjeżdża pod blok, ratownicy wchodzą do mieszkania, a senior jest nieprzytomny i nie może powiedzieć, na co choruje, jakie leki przyjmuje, na co jest uczulony. Minuty mijają, decyzje trzeba podejmować natychmiast. W domu nie ma nikogo innego z rodziny, senior jest samotny, karetkę wezwali sąsiedzi.

W wielu gminach w całej w Polsce od kilku lat jest na to proste, a przy tym bardzo skuteczne rozwiązanie. Nie wymaga aplikacji, hasła ani dostępu do Internetu. Wystarczy… zwykła lodówka i specjalna koperta.

REKLAMA

Ważne

„Koperta życia” to ogólnopolska inicjatywa, szczególnie polecana przez lekarzy i ratowników medycznych. Idea jest prosta: w jednej, łatwo dostępnej kopercie gromadzimy najważniejsze informacje medyczne o osobie – tak, aby ratownicy w sytuacji nagłej mogli błyskawicznie do nich dotrzeć i dowiedzieć się jakie leki przyjmuje dana osoba, na co choruje jakie ma alergie.

Z rozwiązania korzystają przede wszystkim:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • osoby starsze
  • przewlekle chorzy (np. kardiologiczni, diabetologiczni, po zawałach)
  • osoby mieszkające samotnie
  • seniorzy przyjmujący wiele leków jednocześnie
  • kierowcy
  • ale i ogólnie osoby wybierające się za granicę

Koperta życia nie zastępuje dokumentacji medycznej, ale pozwala w pierwszych minutach interwencji udzielić bezpiecznej pomocy, bez zgadywania i ryzyka pomyłek.

Pamiętaj: karta informacyjna jest ważna przez rok od daty wypełnienia. Po upływie tego czasu lub przy zmianie leków, nowych chorobach, pobycie w szpitalu – warto przygotować nową kartę i wymienić dokumenty w kopercie.

KARTA INFORMACYJNA W KOPERCIE ŻYCIA

koperta życia - karta informacyjna

koperta życia - karta informacyjne

INFOR

Co znajduje się w Kopercie Życia?

W specjalnie przygotowany pakiet wchodzi przede wszystkim karta informacyjna, w której powinny znaleźć się:

  • dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL)
  • adres zamieszkania
  • numery telefonów do najbliższych (rodzina, opiekunowie)
  • informacje o chorobach przewlekłych i przebytych schorzeniach
  • informacje o przyjmowanych lekach (nazwy, dawki, częstotliwość)
  • informacje o uczuleniach na leki lub inne substancje
  • inne ważne uwagi dla personelu medycznego.
Ważne

UWAGA! Koperta Życia Jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia. Pod żadnym względem prosimy nie udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym.

Skąd wziąć kopertę życia?

O KOPERTĘ ŻYCIA można zapytać w swojej gminie, a jeśli nie to poprosić bliskich czy samemu wydrukować z oficjalnej strony internetowej - TUTAJ JEST WZÓR KOPERTY ŻYCIA.

KOPERTA ŻYCIA - jak wypełnić?

Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną, wkładaną do koperty. Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje życie!

  • Starannie, drukowanymi literami wpisz swoje dane i kontakt do najbliższych .
  • Nie pomijaj żadnych informacji, uzupełnij przebyte choroby, bo to może być bardzo ważne.
  • W rubryce „grupa krwi” wpisz (XXX).
  • W rubryce „jestem uczulony(a) na” gdy nie ma uczuleń wpisz (NIE STWIERDZONO).
  • W rubryce „ile razy dziennie” wpisz odpowiednio (1 RANO) - (1 WIECZOREM) - (2 x) - (3 x) - (co 6 godz).

Poproś lekarza prowadzącego, aby potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką. Pamiętaj, że karta informacyjna jest ważna rok od wypełnienia. Istotne jest włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem. Pamiętaj również by do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące Twojego zdrowia, np: wyniki ostatnich badań.

Im bardziej kompletne informacje znajdą się w kopercie, tym łatwiej ratownicy i lekarze podejmą decyzje dotyczące leczenia.

Dlaczego koperta powinna leżeć w lodówce?

Lodówka to sprzęt, który jest praktycznie w każdym domu. To miejsce, które ratownicy mogą łatwo i szybko znaleźć. To stały punkt – nawet jeśli meble się zmieniają, lodówka zwykle stoi w jednym miejscu. Dlatego właśnie pakiet z dokumentami proponuje się umieścić w lodówce. Koperta życia powinna leżeć w środku, najlepiej w drzwiach lub na półce, tak aby ratownicy nie musieli jej szukać zbyt długo.

Można też – we własnym zakresie – umówić się z rodziną, że na drzwiach mieszkania znajdzie się krótka informacja typu: „Koperta Życia – w lodówce”. Ułatwi to służbom jej odnalezienie.

Gdzie w Krakowie odebrać Kopertę Życia?

Przykładowo koperty życia zostały zakupione przez Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa i są przekazywane seniorom bezpłatnie. Można je odebrać w następujących miejscach:

  • Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, al. Daszyńskiego 19, Kraków
  • Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, segment B, pok. 4 lub 5

Jak seniorzy mówią o Kopercie Życia?

Opinie osób starszych, które już korzystają z Koperty Życia, często sprowadzają się do jednego słowa: „spokój”. Najczęstsze wypowiedzi seniorów brzmią mniej więcej tak:

  • „Mieszkam sama, dzieci są w innym mieście. Teraz wiem, że jak coś się stanie, to karetka nie będzie błądzić po moich szafkach i szukać karteczek z lekami. Wszystko jest w jednym miejscu.”
  • „Kiedyś leki miałem zapisane na kilku kartkach, część w kalendarzu, część w zeszycie. Nikt by się w tym nie połapał. Teraz mam porządek – i ja, i ratownicy, jeśli będą musieli przyjechać.”
  • „Nie lubię szpitali, ale jak już muszę jechać, to chcę, żeby lekarze wiedzieli, co mi jest. Ta koperta daje mi takie poczucie, że jestem przygotowana.”

Dla wielu seniorów sama czynność wypełniania karty jest też okazją, by uporządkować swoją dokumentację zdrowotną i uświadomić sobie, ile leków faktycznie biorą. Rodziny często podkreślają, że samo założenie Koperty Życia staje się pretekstem do rozmowy z seniorem o zdrowiu, lekach i planie działania w razie pogorszenia stanu.

Podsumowując, KOPERTA ŻYCIA to: bezpłatne, proste rozwiązanie, dostępne dla krakowskich seniorów; skondensowany zestaw informacji medycznych, po który ratownicy mogą sięgnąć w pierwszej kolejności; wsparcie dla osób starszych, samotnych i przewlekle chorych; poczucie bezpieczeństwa dla seniorów i ich rodzin. To niewielki wysiłek, który w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.

Powiązane
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Całkowicie nowa pomoc dla chorych z PFRON od 2026 r. ruszyła
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
TSUE: Każdy twórca internetowy może być operatorem. Grozi nawet 5 lat więzienia za udostępnienie zakazanych treści
23 lut 2026

Lutowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-67/25 wyznacza nową granicę odpowiedzialności prawnej w przestrzeni cyfrowej. Każdy twórca internetowy — niezależnie od skali działalności, modelu finansowania czy komercyjnego charakteru publikacji — może potencjalnie zostać uznany za „operatora” w rozumieniu rozporządzenia 833/2014 i ponieść odpowiedzialność karną za udostępnianie treści objętych unijnym zakazem nadawania. Znajomość prawa sankcyjnego przestaje być domeną prawników i compliance officerów — staje się elementem niezbędnej staranności każdego, kto działa w internecie.
Dyrektor nie zawiesi już zajęć w szkole z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub komunikacyjnych – „bo uprawnienia te są używane zbyt swobodnie, bez jednoznacznych merytorycznych przesłanek uzasadniających odwołanie zajęć”?
23 lut 2026

W przedostatnim tygodniu stycznia 2026 r. zajęcia lekcyjne z powodu trudnej sytuacji pogodowej (która przekładała się również na trudne warunki komunikacyjne) – zostały zawieszone w ok. 600 szkołach w kilku województwach w kraju. Jak się teraz okazuje – niektórzy postrzegali to jednak jako działanie „nadmiarowe” ze strony dyrektorów szkół, którzy wydali takie zarządzenia. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z uwagi na warunki atmosferyczne i na czym miałyby polegać ograniczenia kompetencji dyrektorów szkół w powyższym zakresie, będące przedmiotem żądania petycji, której rozpatrzeniem zajmie się w najbliższym czasie Komisja sejmowa?
1 mln Polaków z zasiłkiem pielęgnacyjnym. To za dużo w 2026 r. Zasiłek rodzinny w dół. I to znacznie
22 lut 2026

Wielu Polaków ironicznie się uśmiecha nawet nie na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), tylko na to, że nie było podwyżki od 2019 r. Wszyscy wiemy jak wielka jest skumulowana inflacja za okres 2019 r. - 2025 r. Nawet przy 215,84 zł koszt wszystkich zasiłków pielęgnacyjnych dla budżetu to rocznie prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pielęgnacyjny pobiera przeszło 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł.
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
23 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
ZUS udostępnia nowy portal eZUS. Na początek 500 tys. płatników składek
23 lut 2026

Od początku tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia 500 tys. losowo wybranym płatnikom składek nowy portal eZUS. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.
Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!
20 lut 2026

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznał wierzycielowi prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskie jego dłużnika. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie, na przykładzie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie, a także jakie skutki się z tym wiążą.
Policja sprawdzi, czy pasażer jest trzeźwy. Nowe uprawnienia związane z kontrolą drogową
23 lut 2026

3 marca 2026 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu drogowego. Wraz z nią zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia nadające funkcjonariuszom Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej nowe uprawnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.

REKLAMA

Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]
23 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA