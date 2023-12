Oświadczenia i wnioski podatkowe w 2024 r. do ZUS - kiedy powinien je złożyć emeryt lub rencista

Kiedy emeryt lub rencista powinien złożyć w 2024 roku oświadczenie podatkowe do ZUS? Wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Emeryt lub rencista nie ma obowiązku składać nowego oświadczenia podatkowego w ZUS, jeśli nie zaszły żadne zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 rok obowiązują również w 2024 roku i w latach następnych. Dlatego nie ma potrzeby składania co roku nowych oświadczeń, jeśli nic się nie zmieniło. Te poprzednio złożone oświadczenia obowiązują w następnych latach podatkowych do czasu ich odwołania lub zmiany.



- Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają oświadczenia podatkowe od świadczeniobiorców. Wiele z tych dokumentów jest niepotrzebnie złożona, gdyż potwierdzają one tę samą sytuację, która została przez nich wskazana w poprzednim roku. Dlatego przypominamy, że jeśli nic się u naszego świadczeniobiorcy nie zmieniło, czyli np. nadal chce, by rozliczać go wspólnie ze współmałżonkiem – wiec dokonuje takiego samego wyboru jak w roku poprzednim – to nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia, ubiegłoroczne nadal obowiązuje. Nowe oświadczenie musimy dostarczyć tylko w sytuacji, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać zmiany – przypomina Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Oświadczenia podatkowe do ZUS

ZUS wskazuje ogólne zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń podatnika (np. emeryta lub rencisty):

- podatnik ma obowiązek wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki,

- gdy podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, to nie będzie miał obowiązku wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń,

- wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek, lub oświadczenie wcześniejsze.



ZUS wyraźnie informuje, że nie ma konieczności składania przez emerytów czy rencistów co roku oświadczeń podatkowych w ZUS. Nowe oświadczenia należy dostarczyć tylko w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowych. Jeśli nie nastąpiły żadne zmiany, dotychczasowe oświadczenia obowiązują one także na kolejne lata podatkowe.

Wzory formularzy oświadczeń i wniosków podatkowych do ZUS