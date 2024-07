Dopilnuj tej rzeczy, aby nie opóźnić pieniędzy z ZUS

Nieaktualny adres, zmienione konto bankowe. Brak aktualizacji adresu czy numeru konta może skutkować zwrotem pieniędzy do ZUS czy nieotrzymaniem ważnej informacji. Kiedy trzeba to zgłosić do placówki?

Korespondencja z ZUS a niewłaściwy adres

Przeprowadzka zazwyczaj wiąże się z wieloma kwestiami do dopilnowania. W natłoku spraw do załatwienia mogą umknąć pewne istotne rzeczy. Jedną z nich jest z pewnością zaktualizowanie adresu do korespondencji w banku czy różnych instytucjach, takich jak na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszelkie pisma do klientów ZUS przesyła zawsze na ostatni podany adres, jeśli jest on już nieaktualny wówczas korespondencja może trafić do nieuprawnionego odbiorcy. A z tego może wynikać ryzyko naruszenia danych osobowych i co za tym idzie na przykład kradzież tożsamości.

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku przestrzega, że takie doręczenie korespondencji będzie uważane za skuteczne, co oznacza, że skutki doręczenia będą obciążały adresata korespondencji. - Dlatego należy zgłaszać nam każdą aktualizację adresu, w tym także zmianę adresu elektronicznego - dodaje. - Ten obowiązek wynika z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. Krótko mówiąc w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem jest skuteczne i niesie ze sobą skutki prawne – wyjaśnia rzecznik.

Kiedy należy zgłosić zmianę do ZUS

Niedostarczona informacja to jedno, jeśli klient posiada konto na PUE ZUS to opóźnienie w aktualizacji adresu w placówce tak szybko nie pociągnie za sobą negatywnych skutków. Ale pozostaje jeszcze kwestia pieniędzy otrzymywanych z ZUS - na przykład emerytury czy renty. Nieaktualny adres czy numer rachunku bankowego spowoduje opóźnienie w dostarczeniu pieniędzy do obiorcy, bo te po prostu wrócą do ZUS.

Warto wiedzieć również, że ważne jest, kiedy ta aktualizacja danych w instytucji nastąpi. Przesłanie informacji do zakładu na dzień-dwa przed wypłatą pieniędzy to jest zdecydowanie za późno, tydzień przed też nie wystarczy. Kowalska-Matis przypomina, że każdą zmianę należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym ZUS wypłaca danemu klientowi pieniądze. Zmianę adresu stacjonarnego, e-mail czy numeru konta najlepiej zgłosić więc w placówce od razu, aby potem nie mieć opóźnień w wypłacie.

Aktualizacja danych w ZUS - jak to zrobić

Niektórzy nie wiedzą, że zmiana numeru konta powinna być zgłoszona również do ZUS, cześć osób po prostu o tym zapomina, a jeszcze inni zgłaszają dyspozycję, ale za późno. W tych wszystkich przypadkach bank zwraca do ZUS przelane pieniądze. Iwona Kowalska-Matis mówi, że niejednokrotnie zdarza się, że niczego nieświadomy klient przychodzi do ZUS zdenerwowany domagając się wyjaśnień. Wówczas otrzymuje informację, że pieniądze zostały przelane zgodnie z harmonogramem, ale na podane wcześniej konto bankowe. Aby uniknąć takich sytuacji, warto pamiętać, że nasze dane w ZUS muszą być aktualne.

Zmiany można wprowadzić samemu poprzez swoje konto na PUE ZUS lub w każdej placówce ZUS.

Samodzielnie dokonać zmian można TUTAJ.

